Barcelona vendarle slavila, vrnitev Fatija z zadetkom

Nogometaši Atletica iz Madrida, ki v španskem prvenstvu branijo naslov prvaka, so v 7. krogu doživeli prvi poraz v tej sezoni. Na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Alavesu so ostali kratkih rok (0:1), Jan Oblak pa je moral po žogo v svojo mrežo že v 4. minuti. To je bil tudi edini strel gostiteljev v okvir njegovih vrat na celotni tekmi. Derbi kroga med vodilnim Realom in aktualnim prvakom evropske lige Villarrealom se je končal brez zadetkov, ranjena Barcelona pa je brez kaznovanega trenerja Ronalda Koemana v nedeljo vendarle zabeležila novo zmago. S 3:0 je padel Levante.

Sedmi krog se je začel z velikim presenečenjem. Zadnjeuvrščeni Alaves je prekrižal načrte madridskemu Atleticu in ga premagal z 1:0. Španski prvaki so tako v Baskiji doživeli nepričakovan poraz, na lestvici pa s tekmo več za vodilnim Realom še naprej zaostajajo dve točki. Jan Oblak na dvoboju ni imel veliko dela, v 4. minuti, ko je bil po strelu z glavo natančen kapetan Alavesa Victor Laguardia, pa je bil nemočen.

Razmerje strelov na dvoboju je bilo 9:5 v korist Atletica, od tega 2:1 v strelih v okvir vrat. Atletico je še tretjo od zadnjih štirih tekem končal brez doseženega zadetka. Pred tem ni zatresel tudi mreže Porta (v ligi prvakov) in Athletica, v 6. krogu pa je po velikem preobratu z 2:1 med tednom v gosteh ugnal Getafe. Pred Oblakom in njegovimi soigralci je zelo naporen teden. V torek se bodo v ligi prvakov pomerili z Milanom, nato pa jih naslednjo soboto čaka veliki obračun španskega prvenstva, ko bo na stadionu Wanda Metropolitano gostovala Barcelona.

Luka Modrić in beli baletniki niso našli poti do zadetka v mreži Villarreala. Foto: Reuters

Sobota je ponudila tudi dvoboj med Valencio in Athletic Bilbaom. Ekipi sta se razšli brez zmagovalca, domači pa so kljub zaostanku in igralcu manj na igrišču v izdihljajih srečanja uspeli zabiti in vknjižiti vsaj točko. Srečanje med Sevillo in Espanyolom je ponudilo dva zadetka v mreži gostov, tako da so Andaluzijci na lestvici s tekmo manj prehiteli Atletico, po zaslugi remija na derbiju kroga v Madridu, pa so zaostanek za Realom (s tekmo manj) znižali na tri točke. Beli baletniki so se v derbiju kroga doma razšli z Villarrealom brez zadetkov.

Barcelona prekinila negativni niz

Nedeljski spored se je začel na Mallorci, sledila pa je tekma na Camp Nouu, kjer je Barcelona proti Levanteju celila rane po zadnjih nekaj neuspehih. Barca, ki se je morala znajti tudi brez Frenkieja de Jonga, ki je na srečanju s Cadizom prejel rdeči karton, in tudi izključenega trenerja Ronalda Koemana, je na domačem stadionu vendarle vknjižila nove tri točke in se vsaj nekoliko približala vodilnim na lestvici. Za domače sta že v prvem polčasu zabila Nizozemca Memphis Depay in Luuk de Jong, navijače Blaugrane pa zagotovo veseli tudi dejstvo, da je po dolgi odsotnosti v zadnjih desetih minutah srečanja na igrišče spet stopil Ansu Fati. Prav Fati je nato v sodnikovem dodatku postavil tudi končnih 3:0.

Ansu Fati se je na igrišče vrnil po dolgi odsotnosti in takoj zabil. Foto: Guliverimage

Real Sociedad se bo proti Elcheju želel zadržati pri vrhu, krog pa bo sklenjen v ponedeljek, ko se bosta na Balaidosu udarila Celta Vigo in Granada.

Španska liga, 7. krog: Sobota, 25. september:

Alaves : Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Laguardia 4.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



Valencia : Athletic Bilbao 1:1 (0:0)

Marcos Andre 90.+5.; Martinez 69. R.K.: Gomez 82./Valencia Sevilla : Espanyol 2:0 (1:0)

El Nesyri 13., Mir 87. R.K.: Delaney 65./Sevilla Real Madrid : Villarreal 0:0 Nedelja, 26. september:

Mallorca : Osasuna 2:3 (2:1)

Rodriguez 11., Nino 45.+4; Cote 9., Perez 58., Martinez 89. Barcelona : Levante 3:0 (2:0)

Depay 6./11m, L. de Jong 14., Fati 90.+1. 18.30 Rayo Vallecano - Cadiz

18.30 Real Sociedad - Elche

21.00 Real Betis - Getafe Ponedeljek, 27. september:

21.00 Celta Vigo - Granada