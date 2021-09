"To ni več Barcelona, kakršna je bila pred osmimi leti"

Španski mediji so bili po novi neprepričljivi predstavi Barcelone, ki v domačem prvenstvu resda še ni izgubila (osem točk na štirih tekmah), a točke osvaja neprimerno težje kot v prejšnjih sezonah, neusmiljeni do Ronalda Koemana. ''Katera Barcelona je to?'' so se spraševali pri španskem športnem dnevniku Marca, tradicionalno naklonjenem madridskemu Realu, AS pa poudarja, da je le še vprašanje časa odhoda nizozemskega stratega, saj mu zdajšnji predsednik Joan Laporta ne zaupa, niti ni zadovoljen s tem, kar spremlja na zelenici.

Katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo poroča, kako bo Koeman dejaven na vročem stolčku Barcelona vsaj še eno tekmo. Katalonci bodo v četrtek gostovali pri Cadizu, Sport pa poudarja, da nizozemski strateg, odkar vodi Barcelono, še ni bil tako osamljen. ''Barcelona ni bila tako nemočna že leta,'' sporočajo pri katalonskem časniku.

Barcelona ne more več igrati "tiki-take"

Zakaj je Barcelona po odhodu Lionela Messija in zdravstvenih težavah nekaterih igralcev, ki so zredčile vrste zlasti med napadalci, tako padla v igri? ''Če pogledate seznam igralcev, ki jih imam na voljo, mar resnično mislite, da lahko igramo 'tiki-tako'? Zdajšnja Barcelona ni Barcelona izpred osmih let, zdaj moramo igrati drugačen slog. Ko se vrneta Ansu Fati in Ousmane Dembele, bo drugače,'' je Koeman namignil, da bi Barcelona po vrnitvi številnih nogometašev, ki so na seznamu poškodovanih, pridobila v napadu, zlasti kar zadeva hitrejšo igro in pretok žoge v globino.

Ronald Koeman noče več odgovarjati na vprašanja o svoji prihodnosti na Camp Nouu. Foto: Reuters Nizozemec, pred desetletji igralska legenda Barcelone, ki je Kataloncem z nepozabnim projektilom na starem Wembleyju proti Katančevi Sampdorii leta 1992 zagotovil evropski naslov, je deležen kritik, po remiju z Granado pa ni želel govoriti o prihodnosti. ''Utrujen sem že od odgovarjanja na to vprašanje,'' je za La Liga TV povedal, da o tem ne bo govoril.

Granada je povedla že v 86. sekundi, nato pa je Barcelona s skrajnimi močmi, zadnjih 15 minut je v napadu zaigral celo branilec Gerard Pique, le izenačila. V 90. minuti je v polno zadel branilec Ronald Araujo in s tem preprečil nov poraz Barcelone na domačih tleh. Bil bi že drugi ta mesec, saj so Katalonci pred tem v uvodnem dejanju lige prvakov klonili proti Bayernu (0:3) in evropski javnosti pokazati, kako v tem trenutku ne morejo resneje konkurirati najboljšim evropskim klubom. To pa je velik udarec za navijače, ki so bili v zadnjih desetletjih, zlasti najboljših letih Messija, navajeni spremljati atraktivne in zelo všečne predstave.