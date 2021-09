Nov udarec za Barcelono, ki nima sreče z napadalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona sicer uradno o tem, kako dolgo bo trajalo Braithwaitovo okrevanje, ni nič zapisala, po ocenah španskih medijev bo to trajalo "tri do štiri mesece". To pomeni, da danski reprezentant letos ne bo več igral.

Katalonski klub ima na seznamu poškodovanih med napadalci še tri igralce: Ousmana Dembeleja, Sergia Agüera in mladega Ansuja Fatija. Za slednjega pri blaugrani upajo, da se bo vrnil konec septembra.

Navijači Barcelone sicer najbolj obžalujejo odhod kapetana, dolgoletnega najboljšega strelca in prvega zvezdnika kluba Lionela Messija, ki se je poleti preselil v Pariz. Katalonci bodo danes v uvodnem dejanju lige prvakov v derbiju skupine E gostili Bayern.