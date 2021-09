Sedem Slovencev v boj za evropsko slavo in milijoni

Danes se bo s prvimi tekmami skupinskega dela lige prvakov začela že 67. sezona najmočnejšega evropskega nogometnega klubskega tekmovanja oziroma 30. odkar to tekmovanje poznamo pod imenom liga prvakov. Med 32 ekipami - 26 se jih je v tekmovanje uvrstilo prek domačih prvenstev in tekmovanj, šest pa si jih je vstopnico za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje zagotovilo prek kvalifikacij - tretjo zaporedno sezono ne bo slovenskega predstavnika.

Nazadnje se je v skupinski del tekmovanja uspelo uvrstiti Mariboru v sezoni 2017/18. Bo pa zato Slovenijo predstavljalo sedem nogometašev. Med tistimi, ki bosta kotirala najvišje bosta zagotovo slovenska vratarja Jan Oblak z Atletico Madridom in Samir Handanović z Interjem, ki sta bila v pretekli sezoni med drugim prvaka v Španiji oziroma Italiji.

Jan Oblak se v ligo prvakov podaja kot aktualni španski prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oblak bo z Atleti, s katerimi je uspešno krenil v novo sezono španskega prvenstva, v ligi prvakov nastopal v skupini B. Skupini, ki za mnoge velja za skupino smrti, saj bodo Atleticu družbo delali angleški Liverpool, italijanski Milan in vedno neugodni portugalski Porto. Nič kaj lahko delo ne čaka tudi Handanovića, ki bo z Interjem v skupini D skušal zaustaviti Real Madrid. Priča pa bomo tudi edinemu slovenskemu obračunu v prvem delu tekmovanja, saj bo v skupini poleg Šahtarja iz Donjecka na delu tudi moldavski Šerif z Lovrom Bizjakom, ki si je nastop v ligi prvakov zagotovil preko kvalifikacij, v katerih je med drugim izločil tudi zagrebški Dinamo.

Liga prvakov, 2021/22: Skupina A: Manchester City, PSG, RB Leipzig (Kevin Kampl), Club Brügge

Skupina B: Atletico Madrid (Jan Oblak), Liverpool, Porto, AC Milan

Skupina C: Sporting Lizbona, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Bešiktaš

Skupina D: Inter Milano (Samir Handanović), Real Madrid, Šahtar Doneck, Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak)

Skupina E: Bayern München, Barcelona, Benfica Lizbona, Dinamo Kijev (Benjamin Verbič)

Skupina F: Villarreal, Manchester United, Atalanta (Josip Iličić), Young Boys

Skupina G: Lille, Sevilla, Salzburg (Benjamin Šeško), Wolfsburg

Skupina H: Chelsea, Juventus, Zenit St. Peterburg, Malmö

Benjamin Šeško se je v kvalifikacijah vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Ogromno zanimanja bo zagotovo požel tudi eden najbolj vročih mladih slovenskih nogometašev ta hip, 18-letni Benjamin Šeško, ki je v dresu Salzburga zasijal že v kvalifikacijah. Avstrijski predstavnik bo nastopal v skupini G skupaj z Lillom, Sevillo in Wolfsburgom. Izjemno zanimiva jesen čaka tudi Kevina Kampla, ki bo z Leipzigom v skupinskem delu imel zares težko nalogo. Poleg Brugga, ki velja na papirju za najšibkejšega člena skupine, sta tu še PSG in Manchester City. Obe ekipi si želita v tej sezoni stopiti na vrh Evrope, kar sta nakazali že v poletnem prestopnem roku. V Parizu so globoko segli v denarnico, med drugim so se v Francijo preselili Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma in Nuno Mendes, v Manchestru pa svoje nogometne čare že kaže Jack Grealish.

Velike načrte ima zagotovo letos znova tudi ved no neugodna Atalanta z Josipom Iličićem. Tega med drugim čaka tudi ponovno srečanje s Cristianom Ronaldom, saj bo tekmec Atalante Manchester United, poleg tega pa bo Iličić s soigralci poskušal zaustaviti tudi prvaka lige Europa Villarreal in švicarsko ekipo Young Boys. Benjamin Verbič pa bo z ukrajinskim Dinamom igral v skupini E z münchenskim Bayernom, Barcelono in Benfico.

Najuspešnejši klubi v ligi prvakov: 13 naslovov - Real Madrid

7 - Milan

6 - Bayern München, Liverpool

5 - Barcelona

4 - Ajax

3 - Manchester United, Inter

Chelsea kot zadnji na prestolu Kdo bo najboljši v sezoni 2021/22? Foto: Reuters

Kot zadnji so pokal iz rok predsednika Uefe, Aleksandra Čeferina, konec letošnjega maja v roke prejeli nogometaši Chelseaja, ki so v Portu z 1:0 ustavili Manchester City, ki je tako še vedno brez lovorike v ligi prvakov. Tudi v novi sezoni bomo tako priča številnim derbijem ekip z izjemnimi zvezdniškimi zasedbami.

Pretendentov za naslov je tako kot vsako leto ogromno, le redki strokovnjaki pa si že upajo napovedovati, kdo bo kralj sezone 2021/22. Glavna favorita na papirju sta sicer PSG in Manchester City, ki sta oba še brez končnega uspeha v tem tekmovanju, med favorite pa strokovnjaki uvrščajo tudi branilce naslova, Chelsea, Bayern München, visoko pa stavnice uvrščajo tudi Liverpool, Manchester United in Real Madrid.

Že prvi krog bo prinesel nekaj pravih poslastic. Že danes bomo priča obračunu Barcelone in Bayerna, v sredo pa bo Real Madrid na delu pri Interju, medtem ko bo se bo Liverpool na ponovitvi finala iz leta 2005 pomeril z Milanom. Prostora v osmini finala bo iz vsake skupine le za dve ekipi, tretja najboljša ekipa pa bo sezono nadaljevala v ligi Europa. Sklepno dejanje sezone bo 28. maja prihodnje leto v Sankt Petersburgu, zmagovalec tega prestižnega tekmovanja pa bo bogatejši za dvajset milijonov evrov. Že zgolj samo z uvrstitvijo v skupinski del lige prvakov pa je vsak izmed 32 klubov v žep pospravil več kot 15 milijonov evrov.

Datumi tekem lige prvakov: Skupinski del:

1. krog: 14./15. september

2. krog: 28./29. september

3. krog: 19./20. oktober

4. krog: 2./3. november

5. krog: 23./24. november

6. krog: 7./8. december Osmina finala: 15./16./22./23. februar in 8./9./15./16. marec 2022

Četrtfinale: 5./6. april in 12./13. april 2022

Polfinale: 26./27. april in 3./4. april 2022

Finale: 28. maj 2022 (St. Peterburg, Rusija)

