Mourinho norel od veselja: Počutim se, kot da imam 14 let!

Na svetu ni veliko trenerjev, ki bi izžarevali takšno karizmo kot Jose Mourinho. Ob Portugalcu ni nikoli dolgčas. V nedeljo je vodil 1000. tekmo kot trener in Romo popeljal do dramatične zmage nad Sassuolom (2:1). Slavje je bilo zelo čustveno, 58-letni strateg je po nepozabnem šprintu, s katerim je odhitel v objem varovancev, zaupal, da se počuti kot 14-letni fant.

Kako hitro beži čas. Jose Mourinho je v nedeljo vodil že 1000. tekmo! V bogati karieri je osvojil marsikaj, prislužil si je sloves enega najbolj spoštovanih in priljubljenih nogometnih trenerjev, zdaj pa mu gre odlično z Romo. Sinovi volkulje so v nedeljo osrečili navijače z novo zmago. Čeprav jih je Sassuolo namučil na Olimpicu in je bil po koncu rednega dela rezultat 1:1, je rezervist Stephan El Shaarawy v drugi minuti sodnikovega podaljška zadel za 2:1.

Countless unforgettable moments... 🌟

🔜... and here's to many more to come!



Congratulations on 1000 games in management, Jose Mourinho! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/QRgFfKdsQj — AS Roma English (@ASRomaEN) September 12, 2021

Sledilo je veliko slavje, nogometaši Rome so si dali duška, najbolj pa njihov trener, ki je mladostno stekel do njih in se še dolgo veselil zmagovitega zadetka. ''Danes nimam 58, ampak 14 let. Kot takrat, ko sem začel sanjati o nogometni karieri. To je bil tek otroka,'' je po zmagi na jubilejni tekmi povedal samosvoji Portugalec in priznal, da je med tednom lagal.

Trenersko kariero je začel leta 2000, ko je za kratek čas prevzel Benfico. Potem je vodil Leirio, ko pa mu je uspel prvi veliki met s Portom, je postal eden najbolj spoštovanih strategov na svetu. Zdaj vodi Romo. Foto: Reuters

''Lagal sem, ko sem govoril, da to ne bo posebna tekma. Bila je še kako posebna tekma. To je bila tekma s prav posebno številko. Vedno sem si želel, da se bom z veseljem spominjal takšnega jubileja. Bilo me je strah, da se ga bom po neuspehu. Morda se je nekdo tam zgoraj odločil, da si vendarle zaslužim takšen spomin na tisočo tekmo,'' je v svojem slogu dodal ''The Special One''.

''Lahko bi se končalo s 6:6 ali 7:7, Sassuolo bi lahko zlahka zmagal z 2:1. Rui Patricio (vratar Rome, op. p.) je zbral nekaj čudežnih obramb, zapravili smo kar nekaj priložnosti. To je bila izjemna tekma, polna čustev,'' je po dragoceni zmagi nad Sassuolom še dodal Mourinho in čestital tekmecu za izjemno predstavo.

Kakšna pa je njegova statistika? Vodil je 1.000 tekem in dočakal kar 638 zmag. 205 dvobojev se je končalo brez zmagovalca, krajšo pa je potegnil na 157 tekem. Tako je izgubil pribl. le vsako sedmo tekmo. Foto: Reuters

V karieri je vodil številne evropske velikane in osvojil 25 lovorik. S Portom in Interjem je postal evropski prvak, z Realom in Chelseajem je osvajal številne državne naslove, v zadnjih letih pa se je dokazoval kot trener Manchester Uniteda in Tottenhama.

Vintage Mourinho is Back....!!! Loving life in Italy pic.twitter.com/WSAmhbh9Ea — Angry Rantman (@angry_rantman) September 12, 2021

Zdaj je v večnem mestu, kjer je z Romo ujel zmagoviti niz. Ohranja stoodstotni izkupiček, zmaguje v domačem prvenstvu, kjer je po treh zaporednih zmagah na prvem mestu (devet točk sta v treh krogih zbrala le še AC Milan in Napoli), zmagi pa je vpisal tudi na obeh evropskih tekmah, kjer je v kvalifikacijah izločil Trabzonspor, in tako je poleg Tottenhama prvi kandidat za osvojitev konferenčne lige.