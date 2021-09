Nogometni klub Maribor tone vse globlje. Zadnjo lovoriko je osvojil leta 2019, zato je želja, da bi se vrnil na slovenski prestol, še kako velika. Po reprezentančnem premoru so pričakovali dvig forme, želeli so ujeti zmagoviti niz, s katerim bi se zasidrali pri vrhu, a doživeli nekaj povsem drugega. Aluminij jih je v nenavadni tekmi, na kateri so vijolice že v uvodnih minutah zapravile kar nekaj zrelih priložnosti, premagal s 3:0 in jim zadal najhujši poraz sezone. Maribor je dobil po prstih od zadnjeuvrščenega moštva.

''Aluminiju čestitke za zmago, nam nezadovoljstvo ob prikazanem. Na koncu visok poraz, lahko pa bi bilo povsem obratno. Opazno je, da imamo težave z učinkovitostjo, na drugi strani pa res prepoceni dobivamo zadetke. Vsaka, tudi najmanjša napaka nas stane, ob tem pa na nasprotni strani ne kaznujemo, kar bi morali,'' je po tretjem porazu v tej sezoni izpostavil Simon Rožman, kako rezultat ne prikazuje realnega stanja na igrišču, ter dodal, kako se je ponovno izkazalo, da imajo tekmeci proti Mariboru eno energijo, v drugih dvobojih drugačno. ''To je že stalnica. Če bi šla tekma ob priložnostih Mudrinskega v drugo smer, bi se zdaj drugače pogovarjali. Vedeli smo, da bo težko, ko se Aluminij zapre, a smo si dovolili prav to, čemur smo se želeli izogniti,'' je potožil.

"Moramo se zavedati, zakaj hodijo navijači na tekme"

Navijači Maribora so po tekmi v Kidričevem izrazili nezadovoljstvo z razpletom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Po dvoboju so navijači Maribora izrazili nezadovoljstvo nad razpletom. ''Upravičeno. Vsi skupaj se moramo zavedati, kaj pomeni ta dres in zakaj navijači hodijo na tekme. Ko z dolžnim spoštovanjem do nasprotnika ne pokažemo razlike v kakovosti, je nezadovoljstvo razumljivo. Pogledati se je treba v ogledalo. Zadeve, ki se nam dogajajo pri prejemanju zadetkov, se nam ponavljajo in tukaj ne gre za proces treninga. Ob tem pa moramo poskrbeti za večjo mirnost ekipe pri zaključkih. Trenutna učinkovitost ni na ravni, ki bi se spodobila za NK Maribor,'' mladi strateg povsem razume nezadovoljstvo navijačev 15-kratnih slovenskih prvakov, ki bi si želeli boljših rezultatov.

Poletni prestopni rok je prevetril mariborsko zasedbo, tik pred zdajci je prišlo še nekaj tujcev, ki pa v Kidričevem niso imeli svojega dne, zlasti srbski napadalec Ognjen Mudrinski. Sledil je izdaten poraz proti klubu, ki je pred tem v sedmih krogih dosegel le dva zadetka. Mrežo Ažbeta Juga je zatresel kar trikrat, za dodatno slabo voljo je poskrbela poškodba Martina Milca, pred tem pa po spornem sojenju na dvoboju z Bravom še kazni, s katerimi se morata spoprijeti Blaž Vrhovec in športni direktor Marko Šuler.

Rožman: Prvenstvo je maraton

V nedeljo ga čaka spopad z Antejem Šimundžo, ki mu je v prejšnji sezoni "ukradel" naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida Za Mariborčane se nadaljuje obdobje, polno neprijetnosti. Trpi zlasti klubski ugled. Pred dnevi je ''skrivnostno'' odšel dolgoletni Rožmanov pomočnik Aleš Kačičnik. Klub odkrito cilja na prvo mesto, a je zdaj ob tekmi več oddaljen od vodilnega Kopra že šest točk. Na srečo vijolic sta poraza doživela tudi oba ljubljanska kluba, sta se pa približala zadnja slovenska prvaka, Mura in Celje, tako da bo v nadaljevanju prvenstva še zelo zanimivo. Že zaradi tega, ker že v nedeljo sledi nov vrhunec, veliki derbi med Mariborom in Muro, s katerim bo sklenjena uvodna četrtina prvenstva.

Bi lahko do takrat že nastopile spremembe na trenerskem položaju Maribora? ''To je stvar kluba. Od prvega dneva smo zastavili projekt, rezultatsko nismo na ravni, ki bi si jo želeli, je pa prvenstvo maraton, pred nami je še ogromno tekem, gotovo si želimo to dokaj kakovostno podobo v smislu zadetkov, imeti večjo odgovornost v fazi obrambe, potem bodo boljši rezultati,'' je odvrnil trener Maribora, trenutno četrtouvrščenega slovenskega prvoligaša, po srečanju pred kamerami Sportkluba v Kidričevem.

Drobne: Zmago posvečamo Dabanoviću

Oskar Drobne je v 8. krogu dočakal prvo zmago Kidričanov v tej sezoni! Foto: Vid Ponikvar Povsem drugačno razpoloženje po 8. krogu vlada pri Aluminiju. Kidričani niso več zadnji. S prestižno zmago nad sosedi iz Maribora, to je bila šele njihova tretja v zgodovini 1. SNL, so si zagotovili mirnejše nadaljevanje sezone.

''Zmaga je prišla ob pravem trenutku. Reprezentančni premor je prišel ob pravem trenutku, da smo se lahko psihično pripravili in spočili. Do zdaj v prvenstvu nismo nikoli povedli, danes je bilo povsem drugače. Če se igralci po zmagi nad Mariborom ne bodo najedli samozavesti, potem se je ne bodo nikoli. Vzdušje bo drugačno,'' je prepričan Oskar Drobne, ki pred kamerami Sportkluba ni skrival zadovoljstva po prvi zmagi v tej sezoni. Dočakal jo je šele v osmem nastopu, posvetil pa jo – podobno kot igralci – članu strokovnega vodstva Mladenu Dabanoviću, ki danes praznuje Abrahama. ''Upam, da bo še naprej ostal tak humorist, kot je,'' je dodal Drobne in zaželel nekdanjemu slovenskemu reprezentantu ob jubileju veliko sreče in zdravja.

Aluminij je edini slovenski klub, ki v tej sezoni proti vodilnemu Kopru ni izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida

V sredo sledi nadaljevanje, pokalni spopad s Koprom. Vodilni kanarčki rušijo vse pred seboj, v prvenstvu so premagali vse, razen Kidričane! Aluminij gre po zmago. Pokal prinaša lepo priložnost za Evropo, saj v tej sezoni nastopa le 12 ekip. Priložnost za novo senzacijo Aluminija?