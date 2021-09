Aluminij v osmem poskusu do prve zmage, polom Maribora

Aluminij : Maribor 3:0 (1:0) Stadion v športnem parku Kidričevo, gledalcev 900, sodniki: Kajtazović, Kovačič, Pospeh. Strelci: 1:0 Marinšek (14.), 2:0 Krefl (86., 11-m), 3:0 Kidrič (90.). Aluminij: Janžekovič, Azemović, Martić, Bolha, G. Pečnik (od 79. Pušaver), Krefl, Nkama, Marinšek (od 61. Prša), Đerlek (od 79. T. Pečnik), Brest (od 87. Bizjak), Kadrić (od 79. Kidrič). Maribor: Jug, Mutavčić, Mitrović, Voloder, Milec (od 46. Martinović), Maher (od 46. Makoumbou), Alvir, Repas (od 59. Kronaveter), Žugelj (od 69. Sellouki), Šturm, Mudrinski (od 70. Sirk). Rumeni kartoni: Bolha, Martić, Krefl; Šturm, Žugelj.

Rdeč karton: /.

Varovanci Simona Rožmana so si v Kidričevem privoščili nov spodrsljaj. Že tretjič v sezoni so izgubili, tokrat visoko, z 0:3, tako da niso izkoristili poraza Brava, ki je izgubil prvič v sezoni, in Olimpije ter ostajajo na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, imajo isti izkupiček točk kot ljubljanska kluba.

Končni izid mogoče ne kaže realne slike, kaj se je na igrišču dogajalo. Mariborčani so imeli terensko premoč, tudi svoje priložnosti, a niso bili učinkoviti, kar so varovanci Oskarja Drobneta znali izkoristiti. V končnici so tekmece povsem dotolkli ter se veselili prve zmage v sezone, hkrati pa so zadnje mesto na lestvici prepustili Radomljanom.

Mariborčani, ki so v zadnjem času močno prevetrili svoje vrste, so bili pred tekmo odločni, da prekinejo niz dveh tekem brez zmage. Napad na tri točke so napovedali tudi na samem začetku, že takoj so si priigrali dve lepi priložnosti. Obe je imel novinec v ekipi, srbski napadalec Ognjen Mudrinski, pri prvem poskusu mu je veselje preprečil vratar Luka Janžekovič, v drugo pa je Srb zgrešil žogo.

Nato pa je v 14. minuti sledil šok za mariborske nogometaše in navijače. Gostitelji so izvedli nevaren napad po levi strani, Aljaž Krefl je podal žogo v sredino, kamor je utekel Nik Marinšek, ki je žogo poslal pod prečko, vratar Ažbe Jug je bil brez moči.

Nino Žugelj je v drugem polčasu stresel okvir vrat Aluminija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor pritisnil, a brez uspeha

Po pričakovanju so Mariborčani po zaostanku še bolj pritisnili. Nizali so nevarne akcije, najbližje golu sta bila poskusa od daleč Jana Repasa in Roka Maherja.

Pri napadih pa so pozabili na obrambo. V 39. minuti so imeli Kidričani veliko priložnost, da iz protinapada vodstvo še povišajo, Armin Đerlek je ušel po desni strani, podal v sredino, kjer bi Haris Kadrić lahko vprašal Juga, kam mu naj pošlje žogo, a je streljal slabo, mariborski vratar mu je strel ubranil.

Maribor je bil že v prvem napadu drugega polčasa blizu izenačenja, Nino Žugelj je z lepim strelom z roba kazenskega prostora zadel desno vratnico. To je bila napoved novega pritiska Mariborčanov, ki so kot na tekočem traku nizali nevarne akcije, toda žoga ni hotela v gol. Tudi domači tekmecem niso ostajali dolžni, tudi oni so imeli nekaj priložnosti, najlepšo je spet zamudil Kadrić.

V končnici pa je vendarle prišlo do spremembe izida, v 85. minuti je Ilija Martinović storil prekršek v kazenskem prostoru nad Tilnom Pečnikom, najstrožjo kazen pa je realiziral Krefl. To pa še ni bilo vse. V sodniškem dodatku sta rezervista Robert Pušaver in Rok Kidrič izvedla akcijo, slednji je z glavo poslal žogo ob vratnici v mrežo za končnih 3:0.

Aluminij bo v naslednjem krogu gostoval v Sežani, Maribor pa bo gostil Muro.