Aluminij Mariboru primazal hudo klofuto, Koprčani še naprej meljejo

V sklepnem dejanju 8. kroga 1. SNL je Maribor s kar 0:3 klonil na gostovanju pri Aluminiju. Pred tem je vodilni Koper s 4:1 odpravil Radomlje in zmagal še šestič zapored. Nedelja je prinesla tudi krstni nastop Dušana Kosića kot trenerja Tabora. Ta je za 2:0 slavil na gostovanju pri Bravu, ki je tako doživel prvi poraz v sezoni. Prvak Mura je v sobotnem večernem derbiju premagal Olimpijo (1:0) in navijaški skupini Black Gringos za 30. rojstni dan čestital s sladko zmago nad zmaji. Pred tem so Celjani po preobratu odpravili Domžalčane s 3:1, Ivan Božić pa se je podpisal pod pravcati evrogol.

Reprezentančne akcije, v kateri Kekova četa septembra ni uresničila cilja in še povečala zaostanek za vodilnimi tekmeci v kvalifikacijski skupini H za SP 2022, je konec. Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu.

V sklepnem dejanju 8. kroga sta se pod žarometi v Športnem parku v Kidričevem udarila Aluminij in Maribor. Za veliko presenečenje so poskrbeli Kidričani, ki so osmih krogih dočakali prvo zmago, in to kakšno! Pred domačimi gledalci so s kar 3:0 odpravili četo Simona Rožmana. Do te tekme so v 630 minutah zadeli v polno le dvakrat, zdaj pa so Mariboru kar trikrat zatresli mrežo. Aluminij je v 14. minuti v vodstvo povedel Nik Marinšek, vodstvo in zmago je v 86. minuti z bele pike potrdil Aljaž Krefl, v sodnikovem podaljšku pa je za 3:0 zadel še Rok Kidrič.

Oskar Drobne je s svojimi varovanci dočakal prvo zmago v sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Prvič po dolgem času je Rožman vodil tekmo brez Aleša Kačičnika, ki mu je pomagal že v Celju, Domžalah in na Reki, zdaj pa se je po klubski odločitvi poslovil od Ljudskega vrta. Maribor je na najbližjem gostovanju v Sloveniji pogrešal kaznovanega Blaža Vrhovca, Aleks Pihler je na seznamu poškodovanih, dvoboja pa ni smel spremljati tudi športni direktor Marko Šuler, ki zaradi zadnjih opazk o sojenju Mateja Juga proti Bravu na treh tekmah ne bo imel dostopa do tehničnega prostora.

Maribor je na svoji osmi tekmi doživel tretji poraz, na četrtem mestu pa ima enako številko točk kot drugi Bravo in tretja Olimpija, ki sta bila v tem krogu prav tako neuspešna. Aluminij se je po zmagi povzpel na deveto mesto, zdaj ima dve točki več od zadnjih Radomelj.

Koper nadaljuje izjemno serijo

Vodilni Koprčani so dosegli še svojo šesto zaporedno zmago in s tekmo manj ušli najbližjim zasledovalcem. Po Muri, Celju, Olimpiji, Mariboru in Taboru so vzeli mero še Radomljam (4:1), ki so izgubile še petič zapored.

Radomlje : Koper, foto: Grega Valančič/Sportida:

V prvem polčasu je edini zadetek za vodstvo Kopra v 36. minuti dosegel Bede Osuji, ki je tako zadel že ob svojem premiernem nastopu v dresu Kopra. V 51. minuti so domači po zadetku Marka Božića vrnili v igro, a ne za dolgo. Koprčani so nato dosegli še tri zadetke in so s 16 doseženimi goli najučinkovitejša ekipa lige. Dvakrat se je med strelce vpisal Maks Barišič, usodo Radomelj pa je zapečatil Anthony Kaheem Parris.

Uspešen debi Kosića, prvi poraz Brava

Bravo : Tabor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Veliko zanimanja je požel dvoboj prvoligašev, ki igrata domače tekme na najmanjših igriščih, Brava in Tabora (0:2). Debi na trenerski klopi Tabora je uspešno prestal Dušan Kosić, ki se je po slabem letu vrnil na trenerski stolček, na klopi češnjic pa je zamenjal Igorja Božiča. Za zmago Sežancev sta zadela Rodrigue Bongongui in Dino Stančić. Bravo, ki je do te tekme v sedmih nastopih prejel le tri zadetke, pa je tako prvič v tej sezoni okusil grenkobo poraza. Češnjice so v tej sezoni veliko uspešnejše v gosteh, kjer so v petih nastopih osvojile deset točk, kot doma, kjer nizajo zgolj neuspehe.

Mura čestitala navijačem s sladko zmago nad Olimpijo

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

V sobotnem večernemu derbiju, ki se je začel z minuto molka v spomin na preminulo legendo Olimpije in slovenskega nogometa Danila Popivodo, so imeli več razloga za zadovoljstvo gostitelji. Mura je navijaški skupini Black Gringos, ki je praznovala 30. rojstni dan, čestitala z najlepšim možnim darilom, prestižno zmago nad Olimpijo. Izbranci Anteja Šimundže, pred katerimi je zelo naporen teden (v četrtek bodo v Ljudskem vrtu gostili Vitesse, nato pa se tri dni pozneje tam mudili še kot gostje Maribora v prvenstvu), so bili boljši v prvem delu. Žan Karničnik je v 18. minuti izkoristil podajo Mitje Lotriča in z natančnim strelom z glavo prisilil Nejca Vidmarja k predaji.

Veselje Mure po zadetku Žana Karničnika. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po 30. minuti, ko je sledila krajša prekinitev po pirotehničnem šovu navijačem Mure, saj je imel stadion opravka z gosto meglo, so gostje zaigrali bolje. Na njihovo žalost je med vratnicama Mure stal razigrani Matko Obradović. Ubranil je vse nevarne strele. Čeprav je bila Olimpija v drugem delu boljši tekmec, je ostalo pri 1:0 za Muro, Ljubljančani pa so v 90. minuti ostali še brez kapetana Timija Maxa Elšnika. Sodnik Slavko Vinčić mu je pokazal neposreden rdeči karton zaradi nevarnega štarta s podplatom v gleženj Nika Lorbka. Mura je na lestvici poskočila na peto mesto in se zeleno-belim približala na dve točki zaostanka.

Po evrogolu Božića sledil velik preobrat Celjanov

Ivan Božić je dosegel prekrasen zadetek proti Domžalam. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodno srečanje 8. kroga je sprva več razlogov za zadovoljstvo prineslo Domžalam. Gostje so kmalu zapretili Celjanom, v 7. minuti pa je Slobodan Vuk, po njegovem strelu je žoga na poti do vrat oplazila še soigralca Gabra Dobrovoljca, popeljal dvakratne slovenske prvake v vodstvo. Gostitelji so skušali čimprej izenačiti. Kar trikrat so zatresli mrežo gostov, a vselej iz nedovoljenega položaja, ko pa je že kazalo, da bodo Domžalčani na počitek odšli s prednostjo, je Ivan Božić s pravcatim evrogolom, neubranljivim strelom z okrog 25 metrov, ko se je žoga od prečke odbila v gol, izenačil na 1:1.

To je dalo dodatnega vetra domačim, ki so v 52. minuti prek Žana Medveda prešli v vodstvo, končni rezultat pa je v zadnjih miinutah srečanja po mojstrskem zadetku postavil Amadej Brecl. Rumeno-modri so se z drugo zaporedno zmago na lestvici povzpeli na peto mesto, gostje, za katere sta zaigrala tudi novinca Alen Jurilj (75 minut) in Dejan Georgijević (31 minut), pa so tako v knežjem mestu ostali praznih rok.

1. SNL, 8. krog: Sobota, 11. september:

Celje : Domžale 3:1 (1:1)

Božić 44., Medved 52., Brecl 89.; Dobrovoljc 10.

Poročilo s tekme



Mura : Olimpija 1:0 (1:0)

Karničnik 18.; R.K.: Elšnik 90./Olimpija

Poročilo s tekme Nedelja, 12. september:

Bravo : Tabor 0:2 (0:1)

Bongongui 27., Stančić 79.

Poročilo s tekme Radomlje : Koper 1:4 (0:1)

Božić 51.; Osuji 36., Barišič 62., 75., Parris 84.

Poročilo s tekme Aluminij : Maribor 3:0 (1:0)

Marinšek 14., Krefl 86./11m, Kidrič 90.+2.