Hrvatom uspelo, kar ni pred tem Mariboru, Olimpiji, Muri …

Vodilni slovenski nogometni prvoligaš Koper v domačem prvenstvu pod taktirko trenerja Zorana Zeljkovića sploh še ni izgubil. Na šestih tekmah je osvojil kar 16 točk. Med reprezentančnim premorom so se Koprčani z oslabljeno zasedbo odpravili na Reko, kjer so v petek odigrali tekmo proti Rijeki in doživeli visok poraz (0:3). Kar ni torej uspelo najboljšim slovenskim klubom, je nekdanjim varovancem Matjaža Keka in Simona Rožmana.

Rijeka, eden izmed najboljših hrvaških nogometnih klubov, je v petek pričakala Koper. Obe ekipi sta pogrešali nekaj prvokategornikov. Med reprezentančnim premorom so manjkali zlasti nogometaši, ki so se pridružili akcijam v različnih starostnih kategorijah. Za vodilnega slovenskega prvoligaša so tako na Reki od prve minute zaigrali Karajbić, Žužek, Ilieski, Viler, Vošnjak, Grudina, Varešanović, Barišić, Simić, Oštrek in Osuji, v nadaljevanju pa so dobili priložnost še Tiganj, Krajinović, Bešir, Colley, Guberac in Rudonja. Trener Zoran Zeljković ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo, manjkali so Golubović, Adam, Parris, Bručić, Palčič, Rajčević, Novoselec, Vešner Tičić, Jelić Balta, Kambić …

Haris Vučkić je v začetku dvoboja proti Kopru zatresel okvir vrat. Foto: Vid Ponikvar

Gostitelje, za katere je občasni slovenski reprezentant Haris Vučkić odigral vso tekmo in v samem začetku dvoboja zatresel prečko, je v vodstvo popeljal nekdanji švicarski reprezentant Josip Drmić, nato je lastno mrežo nesrečno zatresel Rok Grudina, v 70. minuti pa je končni rezultat dosegel Kolumbijec Jorge Obregon. Južnoameričan je imel priložnost še za drugi gol, a je pet minut pozneje zapravil strel z bele točke. Pri Rijeki je med drugim manjkal tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, ki se s Kekovo četo pripravlja na tekmi z Malto in Hrvaško.

Koprčani bodo prvenstveno sezono nadaljevali prihodnjo nedeljo, ko jih čaka gostovanje v Domžalah pri Radomljah.