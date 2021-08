Predsednik Kopra prisluhnil sinu in zadel v polno

Ante Guberac bi lahko v soboto, če bo Koper doma premagal Maribor, občudoval kanarčke na prvem mestu. In to z odigrano tekmo manj od vijolic!

O tem, kako nepredvidljiv je lahko nogomet, bi lahko veliko povedali Koprčani. Le dva meseca po tem, ko so parali živce navijačem in skoraj izpadli v drugo ligo , so po občutni prevetritvi in pomladitvi kadra, ki ga po novem vodi Zoran Zeljković, največji hit prvenstva. Prvi mož kanarčkov Ante Guberac je navdušen, a ga je izkušnja iz prejšnje sezone izučila, da bi bilo v teh trenutkih pogubno pasti v evforijo. Zlasti pred derbijem z Mariborom.

Ni manjkalo dosti, pa bi Koprčani v tej sezoni igrali v drugi ligi. Novomeščani so bili na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL na pragu izjemne senzacije. Vodili so že s 3:0, odpirala so se jim vrata napredovanja med najboljše, nato pa so Primorci v zadnjih minutah, takrat ko jim je voda že pošteno tekla v grlo, le vrnili udarec, dosegli dva zadetka (2:3) in se po enem najslajših porazov v zgodovini kluba (v Novem mestu so pred tem zmagali z 2:0) le razveselili obstanka med elito.

Guberac ne pritiska na fante

Ko je Krka v začetku junija na Bonifiki povedla s 3:0, Koprčanom ni bilo do smeha. Dva meseca pozneje so hit prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Le dva meseca pozneje, vmes v klubu ni manjkalo kadrovskih sprememb, je razpoloženje na Bonifiki skoraj sanjsko. Koprčani so v pomlajeni, a tudi manj izkušeni zasedbi strup za marsikaterega papirnatega favorita. V štirih krogih so osvojili deset točk, premagali pa tako branilca naslova Muro kot tudi "nedavne" prvake iz Celja in Ljubljane. Imenitno zbirko lahko v soboto še obogatijo, saj na Bonifiko prihaja vodilni Maribor. Vijolice, ki so odigrale tekmo več od Kopra, lahko v soboto ostanejo brez prvega mesta, na vrh pa se podajo rumeno-modri.

"Kaj pa vem. Tudi v prejšnji sezoni smo bili po 13. krogu prvi (po zmagi nad Bravom z 2:1, op. p.), pa pozneje ni šlo najboljše. Nekaj smo se iz tega zagotovo naučili. Zdaj je prisotna druga energija. Sprememb je bilo ogromno, prav vse pa so šle v pozitivno smer. Za zdaj kaže dobro. Na fante ne pritiskamo, želimo si le, da vsako tekmo odigrajo stoodstotno. Veliko igralcev je prišlo iz druge lige (največ iz Krke), zato bo potrebnega še malce časa. Načrtujem, da se bomo v tej sezoni stabilizirali, nato pa z določenimi popravki v prihodnji sezoni javno napadli najvišja mesta," je Ante Guberac, prvi mož družbe Grafist in koprskega prvoligaša, dal vedeti, da večje domete od kanarčkov pričakuje v sezoni 2022/23, v tej pa jih noče obremenjevati s pritiski.

Tako ni imperativ niti Evropa, s katero so imeli v prejšnji sezoni ogromne načrte, a so nato zaradi katastrofalnih rezultatov v zaključku sezone skoraj zdrsnili v drugo ligo. "Ne, Evropa ni imperativ. Hočem le, da dajo igralci vse od sebe. Tristo odstotkov, če je treba. Tudi če bodo izgubili 0:3, a se borili in tekli, ne bom jezen na njih. Vložen trud ne pusti posledic čez noč. Prišel bo tudi še padec, o tem sem prepričan, a bi rad, da bi ga doživeli čim pozneje," se predsednik Kopra zaveda, da niz neporaženosti v prvi ligi ne bo mogel trajati v nedogled.

Če ne bi bilo Ivice Guberca ...

Zoran Zeljković bi v začetku junija skoraj izločil Koper iz prve lige, zdaj pa je njegov zelo uspešen trener. Foto: Grega Valančič/Sportida Ogromnih pohval in čestitk je deležen Zoran Zeljković. Prvi mož koprskega kluba je lahko hvaležen sinu, da je vztrajal pri izboru mladega Ljubljančana, ki je v karieri oblekel tudi državni dres, kot trener pa jo s Krko v prejšnji sezoni skoraj zagodel Kopru.

"Iskreno povedano je bil za prihod Zeljkovića najbolj zaslužen sin Ivica. To je bila njegova ideja. Igral bo, kolikor bo trener zahteval. V Ljubljani je bil na klopi. Počasi se pripravlja na konec kariere, je bil pa najbolj zaslužen za to, da smo se odločili za Zeljkovića. Imeli smo veliko kandidatov, njegova želja pa je bila, da bi prišel on," je pojasnil, da je njegov sin Ivica Guberac, tudi kapetan Kopra, najbolj zaslužen za to, da se je na Bonifiko preselil Zeljković. Ta je s prevetreno zasedbo, v kateri je tudi nekaj njegovih varovancev iz Krke, za zdaj se je najbolj izkazal strelski kralj 2. SNL Jamajčan Kaheem Parris, navdušil javnost. Ni manjkalo veliko, pa bi v Kopru za trenersko paličico prijel Safet Hadžić, a se je vodstvo kluba vendarle odločilo za nekoliko mlajšega kandidata, ki uživa polno podporo predsednika Guberca.

"Tudi če bi imeli štiri poraze, bi bilo podobno. Vzdušje v klubu je takšno, kot mora biti. Vem, da zmagoviti niz ne bo trajal večno, a njegov način dela in razmišljanja nam je pokazal, da je trener, vreden zaupanja. Vidi se, da živi za klub. Ima odličen odnos z igralci. Na zadnjih treh tekmah nam je rezultat prinesla klop. Fantje niso užaljeni, ker so na klopi. Vesel sem, da zna rotirati postavo. Njegova želja je, da zadovolji vse fante. Na voljo ima 20 kakovostnih igralcev. Vsi morajo biti zadovoljni, za zdaj mu gre odlično," je polaskal aktualnemu trenerju Kopra, ki se poleg Dejana Grabića (Bravo) v tej sezoni lahko edini pohvali, da še ni izkusil grenkobe poraza.

Spremembe v poletnem prestopnem roku: Kdo je prišel? Trener Zoran Zeljković (Krka), Kaheem Parris, Jam (Krka), Rok Grudina (Gorica), Lamin Colley, Gam (Gorica), Luka Kambič (Krka), Luka Vešner Tičić (Krka), Adnan Golubović (Sloboda Tuzla, BiH), Darko Ilieski, SMk/Bol (Pelister, SMk), Karlo Bručić, Hrv (Apollon Smyrnis, Cip), Mak Varešanović, BiH/Hrv (Casertana, Ita), Ivan Novoselec, Hrv (Varaždin), Stjepan Oštrek, Hrv (Nafta), Adam Vošnjak (Rudar Velenje) Kdo je odšel? Dare Vršič (Triglav Kranj), Marko Pejić, Hrv (?), Ivan Vargić, Hrv (?), Darko Mišić, Hrv (?), Stefan Stevanović, Srb (?), Mihail Caimacov, Mol (Osijek II, Hrv), Bojan Knežević, Hrv (Dinamo Zagreb, Hrv), Claudio Spinelli, Arg (Genoa, Ita), Timotej Dodlek (Aluminij), Maj Mittendorfer (Celje), Victor Juffo, Bra (Pelister, SMk), Denis Cerovec, Hrv (Gorica), Goran Jozinović, Hrv (Kaštel Gomilica, Hrv), Alessandro Ahmetaj, Alb/Ita (Gorica), Luka Vekić (Gorica), Igor Nenezić (Dekani), Erik Galina (Dekani), Nejc Ražem (Gorica), Aleks Stritar (Buje, Hrv), Nemanja Kasiković, Hrv (?)

V 1. SNL bi se rad še kdaj pomeril z Izolo

Po drugi strani je vesel, da bi lahko klub ponovno črpal iz lastnega podmladka. "Imamo nekaj nadarjenih mladincev, vzpostavili smo odlično sodelovanje z Dekani, ki jih delno sofinanciramo. Druga liga je idealna za kaljenje mladih igralcev, vesel pa sem tudi, da se budi Izola. Če koprska šola dobro dela, je dovolj kadra za vse. Prepričan sem, da Obala premore enega prvoligaša in dva drugoligaša, najbolj pa bi si želel vrnitev primorskega derbija med Koprom in Izolo v prvi ligi. Ko smo se srečali v tretji ligi, sem užival na tekmah. Bilo je do 3.500 gledalcev, odlično navijanje Tifozov in Ribarov.

Lepo vzdušje pričakuje na Bonifiki že v soboto, ko se bo na Obali mudil vodilni Maribor. "Velja pričakovati atraktivno tekmo. Imamo kar nekaj igralcev, ki lahko z všečnimi potezami dvignejo občinstvo na noge. Na primer Parris ali pa Barišič," je izpostavil najbolj zaslužna nogometaša za veliko nedeljsko zmago v Ljubljani, kjer je Koper pogumno izkoristil utrujenost v nogah zmajev in v drugem polčasu po preobratu s 3:1 zavil Stožice v črno.

Zdaj se 40-letnemu strategu iz Ljubljane obeta priložnost, da jo zagode še drugemu slovenskemu velikanu Mariboru. Pred Zeljkovićem je tako zgodovinski izziv, da naniza zmage nad vsemi klubi, ki so se lahko v zadnjem desetletju pohvalili z naslovom prvaka. To so Mura, Celje, Olimpija in seveda Maribor.