Nora tekma v Kopru! Dišalo po ogromni senzaciji Krke, a ...

Povratna tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telekom Slovenije je ponudila neverjetno nogometno dramo. Koprčani so v dvoboj vstopili z veliko prednostjo, saj so na prvi tekmi v Novem mestu zmagali z 2:0. Krka je na Primorskem vrnila udarec, v 62. minuti pa povedla že s 3:0! Spogledovala se je z ogromnim podvigom, a so nato gostitelji le dosegli dva zadetka in si po ''sladkem'' porazu z 2:3 le oddahnili. Koper tako ostaja v prvi, Krka pa drugi ligi.

Znan je še zadnji, deseti udeleženec 1. SNL v sezoni 2021/22. Po dramatični tekmi na Bonifiki, na kateri je padlo pet zadetkov, občinstvo pa je spremljalo pestro in dinamično dogajanje, si je kot zadnji članstvo med elito zagotovil Koper. Po nedeljski zmagi v Novem mestu (2:0) je še utrdil vlogo favorita, tri dni pozneje pa ni manjkalo veliko, pa bi nogometna Slovenija videla eno večjih senzacij.

Drugoligaški podprvak Krka se namreč na Obali ni ustrašil izziva. Po dobri uri je vodil že s 3:0 in spravil gostitelje v hude težave. V prvem polčasu je bil dvakrat uspešen Marko Dušak, v 62. minuti pa je koprskega vratarja Davida Adama premagal še najboljši strelec druge lige, jamajški reprezentant Kaheem Anthony Parris. Kanarčki so za obstanek med najboljšimi zdaj potrebovali kar dva zadetka. Na koncu so ju tudi dočakali in si veliko težje, kot je bilo za pričakovati, zagotovili nastop v 1. SNL tudi v prihodnji sezoni.

Trener Zoran Zeljković se je spogledoval s podvigom Krke, ki je nazadnje v prvi ligi zaigrala leta 2016 (takrat je bil njen član tudi on), a mu je na koncu za napredovanje med elito zmanjkal en zadetek. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 74. minuti je zaostanek na 1:3 znižal Brazilec Victor Juffo, le nekaj sekund pred njegovim zadetkom je hrvaški vratar Ivan Razum ubranil strel z bele točke najboljšemu strelcu 1. SNL Nardinu Mulahusejnoviću, junak Kopra pa je postal Hrvat Ivan Borna Jelić Balta, ki je bil šest minut pred koncem po predložku s kota najvišji v skoku in zatresel mrežo Dolenjcev.

Junak Kopra je postal Hrvat Ivan Borna Jelić Balta, ki je v 84. minuti znižal zaostanek na 2:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rezultat je ostal nespremenjen, tako da so si Koprčani le oddahnili. V letu 2021 so imeli visoke cilje, saj so si želeli zagotoviti nastop v Evropi, a so bili v spomladanskem delu tako skromni (osvojli so le 12 točk, najmanj izmed vseh), da so si bili primorani prvoligaško kožo reševati v zadnjem trenutku. Na koncu jim je s težavo uspelo, Krka pa se vrača v Novo mesto s pirovo zmago in spoznanjem, da jih je od izjemne senzacije delilo le šest minut.

Navijači Kopra bodo lahko prvoligaške dvoboje na Bonifiki spremljali tudi v prihodnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koper : Krka 2:3 (0:2) Stadion Bonifika, gledalcev 400, sodniki: Sagrković, Kovačič, Kasapović.

Strelci: 0:1 Dušak (27.), 0:2 Dušak (44.), 0:3 Parris (62.), 1:3 Juffo (74.), 2:3 Jelić Balta (84.). Koper: Adam, Mittendorfer, Rajčević, Viler, Palčič (od 46. Mišić), Dodlek (od 78. Vekić), Jelić Balta, Caimacov, Vršič (od 46. Juffo), Stevanović (od 72. Pejić), Mulahusejnović (od 88. Žužek).

Krka: Razum, Vrandečič, Ejup, Parris (od 84. I. Brekalo), Vešner Tičić, Dušak, Vidmar (od 67. Hrka), Doumbia, Kambič, Jašaragić (od 70. Marcius), Kastrevec. Rumeni kartoni: Mulahusejnović, Stevanović, Vekić, Adam; Kastrevec, Hrka.

Rdeči karton: /.

V sezoni 2021/22 bodo poleg Kopra, zmagovalca dodatnih kvalifikacij, v 1. SNL nastopili še državni prvak Mura, pokalni zmagovalec Olimpija, Maribor, Domžale (najboljši štirje slovenski klubi so si zagotovili nastop v Evropi), Bravo, Tabor, Aluminij, Celje in drugoligaški prvak Radomlje.