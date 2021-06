Legenda slovenskega nogometa ne more več molčati: To ni bilo pravično!

Nogometaše Krke, aktualnega drugoligaškega podprvaka, je v sredo na Bonifiki od odmevne senzacije, napredovanja v prvo ligo, delilo le nekaj minut. Na koncu so po pirovi zmagi (3:2) nad Koprom ostali brez glavne nagrade, športni direktor novomeškega kluba Sašo Udovič pa po tekmi ni skrival mešanih občutkov. Bil je ponosen na fante in trenerja, a tudi razočaran nad okoliščinami, ki Dolenjcem niso šle v prid.

Slovenska nogometna javnost je po gostujoči zmagi Kopra v prvi tekmi dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL v Novem mestu (2:0) pričakovala, da bodo kanarčki na povratnem srečanju pred domačim občinstvom brez večjih težav potrdili prednost in si po ponesrečenem spomladanskem delu le rešili sezono. Nato pa se je na Bonifiki začela drama. Krka je zadela prvič, drugič, tretjič! V 62. minuti je povedla s 3:0, gostitelji so se znašli na robu prepada. Spogledovali so se s sramotnim izpadom v drugo ligo, Dolenjcem se je na drugi strani ponujala zgodovinska priložnost, da se po petih letih vrnejo med elito.

Fotogalerija s tekme v Kopru, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Sledil je napet zaključek, v katerem so Koprčani napadli novomeška vrata z vsemi razpoložljivimi orožji in se na veselje domačih navijačev vrnili iz izgubljenega položaja. Dosegli so dva zadetka, poskrbeli za veliko slavje, v slačilnici Krke pa je bilo po razburljivem srečanju, enem najbolj zanimivih v zgodovini dodatnih kvalifikacij za 1. SNL, zelo žalostno.

Udovič: Morali bi razširiti prvo ligo

Krka je na Bonifiki vodila že s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida "Nočem iskati izgovorov v sojenju in tem, da so Kopru na obeh tekmah dosodili kazenski udarec, a … Na Bonifiki smo bili boljši 70 minut, vodili 3:0, potem pa se je poznalo, kako so bile te dodatne kvalifikacije neregularne. Če ena ekipa ni mogla pet mesecev trenirati, nato pa odigrala osem tekem, njen tekmec pa v enakem obdobju 'malo morje' srečanj, je po tem to, kar se tiče tekmovanja, kakršnihkoli primerjav klubov, neregularna zadeva. To ni bilo pravično. Izhodiščni položaj klubov ni bil pravičen. Pet mesecev nismo smeli biti na igrišču, zato, z vsem spoštovanjem do vseh, glasneje kot kadarkoli, govorim o tem, da bi morali razširiti prvo ligo. Vsaj na 12 klubov," je po prespani noči, oziroma kakor se je izrazil sam, bolj neprespani kot prespani, ko je še sestavljal mozaik dramatičnih prizorov s koprskega stadiona, povedal Sašo Udovič.

Sloveniji pokazali, kakšen nogomet se igra v Novem mestu

Trenerja Zorana Zeljkovića uvršča med najboljše mlajše nogometne stratege v državi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekdanji slovenski reprezentant, eden najboljših napadalcev, kar se jih je kadarkoli rodilo na sončni strani Alp, priznava, kako je Krka izkusila zelo boleč izpad. Po tekmi je bil v slačilnici prisoten jok. "Igralci so se zavedali, da so si zaslužili več. Skušal sem jim dopovedati, da je jutri nov dan," je tolažil nogometaše Krke, ki so bili na pragu ogromnega podviga, nato pa po drugem zadetku Kopra, šest minut pred koncem rednega dela ga je dosegel Ivan Borna Jelić Balta, ostali brez napredovanja.

"S tem, da nismo šli v prvo ligo, smo veliko izgubili. Na Portovalu smo dobili reflektorje, nogometna evforija v Novem mestu je vse večja, na nedeljski tekmi je bilo tisoč ljudi, med gledalci je bil tudi Samir Handanović. To so zadeve, ki nas navdajajo z optimizmom. V drugi ligi smo imeli sedmi, osmi proračun po velikosti, a smo ustvarili čudež. Našega budžeta se sploh ne da primerjati s tistim, ki ga ima na razpolago Koper. To je ogromna razlika, ki pa je na igrišču ni bilo videti. Zelo sem ponosen na fante. Imamo eno najmlajših zasedb v drugi ligi, ki je zdaj pokazala celi Sloveniji, kakšen nogomet se igra v Novem mestu. To me obdaja s ponosom, veseljem. Igralcem in strokovnemu vodstvu čestitam za izredno sezono v neregularnih pogojih," je Udoviču žal, da se klubu ni posrečilo uvrstiti med najboljše. To bi bil namreč izjemen dosežek, ki bi še olepšal prihajajočo 100-letnico kluba.

"Sramota je, da igramo na takem stadionu"

Krko čaka prihodnje leto velik jubilej, tako da bo v sezoni Odločilni zadetek za napredovanje Kopra je prispeval Hrvat Ivan Borna Jelić Balta. Foto: Grega Valančič/Sportida 2021/22 v ospredju poizkus, da si v drugi ligi zagotovi napredovanje med najboljše in od jeseni 2022 naprej, ko naj bi v Novem mestu že zaživel prenovljeni stadion Portoval, gosti najboljše slovenske klube. Udovič je s tem, kar ponuja stadion v tej podobi, milo rečeno nezadovoljen. "Sramota je, da se tak nogomet, kot ga igramo mi, igra na takem stadionu. Ko bi bile vsaj postavljene normalne tribune, tako pa se bojimo, da bo padal dež in bo okrog nas polno blata," je podal primer, ko mu je večkrat nelagodno, ko v Novem mestu, njegovem drugem domu, na tekmi dočaka katerega izmed gostov, vajenih vrhunskih nogometnih pogojev.

"Ni vse v denarju. Moraš pa ga imeti, da fantom omogočiš zdrave pogoje. Letos smo prepričali vse dvomljivce in pokazali, kakšna je naša pot," je prepričan, da bo Krka še naprej sledila zgodbi, povezani z uveljavljanjem domačih igralcev, zlasti tistih iz lastnega podmladka. "Imamo veliko fantov, starih med 18 in 21 let. Na prvi tekmi, ko smo izgubili doma z 0:2, so doživeli klasično nogometno odraščanje, del nogometne evolucije. Prvič so se znašli pod pritiskom, poznali so se meseci netreniranja, v drugi ligi tudi niso mogli nabirati izkušenj na tako kakovostnih tekmah kot Koper v prvi ligi," je rezultatski neuspeh s prve tekme, ki jo je Koper na Dolenjskem dobil z 2:0, pripisal tudi pomanjkanju tovrstnih izkušenj.

Ljubitelji nogometa v Novem mestu spremljajo domače dvoboje tudi tako. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj upa, da bodo mestni veljaki dolenjske prestolnice omogočili klubu še boljše pogoje. "Mesto bi nam moralo omogočiti, da s to ekipo in strokovnim vodstvom napravimo preskok v Novem mestu, in ne kje drugje," si bo kot športni direktor prizadeval, da bi poleti zadržal na Dolenjskem nosilce igre in preprečil, da bi prišlo do drastičnega osipa prvokategornikov. Cilj Krke je torej jasen. Prihodnje leto napredovati med elito in 100. rojstni dan kluba oplemenititi s prvoligaškimi spektakli.