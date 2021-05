Sanjski načrt Krke: izločiti Koper in 100. rojstni dan dočakati med elito

Danes bo na Dolenjskem zelo zanimivo. Ob 17. uri se bosta na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL spopadla Krka in Koper. Vložek je velik, saj si bo boljši po povratni tekmi, ki bo na sporedu v sredo na Primorskem, zagotovil udeležbo v prvi ligi, medtem ko čaka poraženca drugoligaška realnost. Za Zorana Zeljkovića, ki je trenerske izkušnje nabiral tudi kot pomočnik Dušana Kosića v Celju, je to velik preizkus zrelosti. ''Res je. Naredili smo že veliko stvar, da smo prišli do sem. Če se ne motim, je denimo proračun Nafte 1,9 milijona evrov, naš pa 200 tisoč evrov,'' je ponosen na varovance, da so v drugoligaški konkurenci zaostali le za Radomljami.

Čuti, da mesto Novo mesto vedno bolj diha z nogometaši. Krka bo prihodnje leto praznovala jubilej, 100. rojstni dan. ''Klub raste, občina nam je obljubila prenovo stadiona. Odkar sem prišel sem, so pogoji vedno boljši. Dobili smo že reflektorje. Klub raste v vseh pogledih, imamo dobro ekipo. Upam, da bomo to pokazali,'' je 41-letni Ljubljančan, tudi nekdanji slovenski reprezentant, zadovoljen z vedno boljšimi pogoji za delo. s katerimi ima opravka na stadionu Portoval.

Športni direktor Krke je nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič. Foto: Vid Ponikvar

Danes se obeta zanimiv strelski dvoboj. Pri Krki je v odlični formi najboljši strelec druge lige Jamajčan Kaheem Anthony Parris (16 zadetkov), pri Kopru pa je najboljši Nardin Mulahusejnović (14 zadetkov). Tako se bosta udarila najbojša strelca obeh lig. ''Parris je velik potencial. Mora še napredovati, a me ne bi presenetilo, če bi ga kdaj videli v velikem klubu,'' sporoča Zeljković.

Koper je favorit, a verjame v svoje fante

V krog nogometašev Krke, ki so že igrali v prvi ligi, spada tudi Žiga Kastrevec. Foto: Vid Ponikvar Kopčani so nedavno menjali trenerja, namesto Rodolfa Vanolija je sedel na kop Nedžad Okčić. Predstavlja to težava za Krko pri analizi moštva tekmeca? ''Koper ima toliko izkušenj, da ne potrebuje trenerja. V nogah imajo več tekem v ligi prvakov kot mi tekem v prvi ligi. Imajo kakovost, tega se zavedamo. Imamo pa nekaj kakovosti tudi mi. Vemo, v čem smo boljši. Koper je favorit, a verjamem v svoje fante,'' želi trener Krke spremljati dobro predstavo varovancev, na kateri bi se predstaviti v tako dobri luči, da bi v sredo v Koper odpotovali s pozitivnim izhodiščem.

Krka je bila nazadnje v prvi ligi leta 2016, od takrat pa v drugi ligi ni resneje posegala v boj za vrh. Uvrščala se je med četrtim in sedmim mestom. Zdaj je končala sezono na drugem mestu. Začutila je svojo priložnost, tako da bo šla proti Kopru po veliko nagrado. To bi bil šele dogodek, če bi Krka stoletnico kluba, rojstni dan bo 19. februarja 2022, proslavila med najboljšimi!