Barišič potopil Olimpijo, naliv prekinil srečanje v Murski Soboti

Nogometaši Maribora so v soboto zvečer doma v 5. krogu prve nogometne lige ugnali Tabor z 2:0 in se vrnili na vrh, na katerega se je pred tem povzpel Bravo. Ljubljančani ostajajo neporaženi, v gosteh so spravili v slabo voljo še Domžalčane, ki tako ostajajo na zadnjem mestu. Prvak Mura in novinec Radomlje uvodnega nedeljskega srečanja zaradi naliva nista dokončala, v večernem derbiju pa je Olimpija doma morala priznati premoč Kopru. Celje in Aluminij sta se v petek razšla brez zadetkov.

Olimpija je v večerno nedeljsko srečanje vstopila sanjsko. Po izjemni ekipni akciji se je nato nekoliko z leve pred vratarjem znašel Almedin Ziljkić in v 7. minuti poskrbel za vodstvo domačih. V nadaljevanju prvega polčasa prav veliko res konkretnih priložnosti več nismo videli, so morali pa Koprčani izvesti menjavo v vratih. Poškodovanega Adnana Golubovića je v 42. minuti zamenjal David Adam, zmaji pa so na odmor odšli z minimalno prednostjo. Na uvodu v drugi polčas pa šok za domače. Stjepan Oštrek je v 48. minuti izjemno sprožil z roba kazenskega prostora in neubranljivo zadel desni spodnji kot vrat Olimpije. V 75. minuti pa so gostje prešli v vodstvo. Po tem, ko je vratnico stresel Kaheem Parris je odbitek v nebranjeni del mreže poslal Maks Barišič. Že v sodnikovem dodatku pa je Barišič udaril še enkrat. Po lepi samostojni akciji je žogo neubranljivo zabil pod prečko vrat Ljubljančanov in postavil končni rezultat.

Mura in Radomlje tekme nista dokončala

Uvod v prvo nedeljsko srečanje je hiter zadetek prinesel Radomljanom, ki so že v prvi minuti povedli prek Ivana Šarića. A vodstvo gostov je zdržalo le nekaj več kot deset minut. Za "čarno-bejle" je izid v 13. minuti poravnal povratnik v moštvo Mure Mitja Lotrič. V 34. minuti pa nov hladen tuš za domače. Žogo je mimo vratarja Matka Obradovića poslal Saša Varga in novince v ligi ponovno popeljal v vodstvo. Še pred odmorom pa je za novo veselje domačih navijačev poskrbel Amadej Maroša in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Na uvodu v drugi del so domači zapravili izjemno priložnost. Vratar Radomelj David Šugić je Maroši zaustavil strel z bele točke in goste obdržal pri izenačenju. Tekma je bila nato v 60. minuti zaradi naliva prekinjena in zadnji del srečanja se bo odigral v prostem terminu, ki ga bo določila NZS.

Tekma je zaradi močne nevihte prekinjena. Zadnjih 31 minut tekme bo odigranih ob prvem prostem terminu, ki ga določi NZS.#mismomura #čarnobejli #PLT pic.twitter.com/GTPNSktxsC — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 15, 2021

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blež Weindorfer/Sportida:

Maribor Bravu vrh prepustil le za nekaj ur

Mariborčani so v soboto zvečer izkoristili prednost domačega igrišča in z 2:0 ugnali Tabor. To je bila že njihova četrta zmaga v petih nastopih v tej sezoni, po kateri so se na lestvici vrnili na prvo mesto. Za kratek čas je v soboto pripadel ljubljanskemu Bravu, a so vijolice odgovorile z zmago nad Sežančani in vrnitvijo na vodilni položaj. V polno sta s svojima prvima zadetkoma v 1. SNL v dresu Maribora zadela Marko Alvir in Danijel Šturm.

Bravo presenetil Domžale in še izboljšal klubski rekord

Nogometaši Brava nadaljujejo izjemen niz. V tej sezoni so po treh zaporednih remijih dvakrat zmagali. V Domžalah so na krilih Lorena Maružina premagali rumeno družino z 2:0. Hrvat je najprej zadel v izdihljajih prvega polčasa, Ajdina Mulalića pa je s strelom med nogama (s pomočjo Gabra Dobrovoljca, ki je spremenil smer žogi) premagal še na začetku drugega dela in poskrbel za veselje v taboru Šiškarjev.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

Pri gostiteljih, ki so nastopili prvič po izpadu iz Evrope, ni bilo kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, dvoboj pa je minil v zahtevnih pogojih. V sončnem in soparnem vremenu ob 34 stopinjah je glavni sodnik Slavko Vinčić v Športnem parku omogočil igralcem v prvem polčasu dva odmora za osvežitev. Bravo je ostal neporažen v 1. SNL tudi po petem poskusu. Odkar igra v prvi ligi, se mu to še ni posrečilo.

Celjani še naprej brez domače zmage

Prvoligaška karavana se je najprej v petek ustavila v Celju. Izbranci Agrona Šalje so v tej sezoni na domačem igrišču doživeli že dva poraza, pa čeprav so v poletnem prestopnem roku pripeljali kar nekaj zanimivih okrepitev, zaradi katerih je klubsko vodstvo postavilo visoke cilje in napovedovalo dobre rezultate. Celjanom se je doma proti Mariboru in Kopru zalomilo, v petek pa so gostili Kidričane in iztržili remi.