Veliki junak Mure, ki razvaja navijače s čudeži

Trener Mure Ante Šimundža po zgodovinski zmagi v Vilni, ki je črno-belim podaljšala evropsko sezono vsaj do zime in jim napolnila blagajno, bolj kot kdajkoli opozarja na pomembnost domačega prvenstva. Mura v štirih nastopih v 1. SNL še ni zmagala, a je Mariborčan prepričan, da bo kmalu bolje. Vse boljše predstave, ki za zdaj še niso bile nagrajene z želenim rezultatom, mu dvigujejo optimizem. ''Verjamem, da se nam bo slej kot prej odprlo,'' pošilja Šimundža, največji junak evropskega podviga Mure, Radomljam sporočilo, kako bi lahko danes v Fazaneriji ostale praznih rok.

Odkar vodi Muro Ante Šimundža, doživlja klub iz Murske Sobote domala neverjeten napredek. Iz sezone v sezono mu gre bolje. Dosežki so vse višji, prinašajo vse več spoštovanja tudi iz tujine, izboljšuje se klubska infrastruktura. Najprej so postali drugoligaški prvaki, nato se že v prvi sezoni med najboljšimi dokopali Evrope, nato postali pokalni zmagovalci, kar je bila prva lovorika Mure (vmes je zamenjala nekaj klubskih preoblek) po sušnih 25 letih, v prejšnji sezoni so pisali zgodovino do te mere, da so prvič zasedli slovenski prestol!

Mura še naprej razvaja navijače, ki so se pred kratkim veselili zgodovinskega naslova državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sreča zvestih navijačev, ki so v času največjih karanten zaradi pandemije covid-19 zelo trpeli, saj niso mogli spremljati ljubljencev v živo, je bila neizmerna. Spraševali so se, ali lahko Mura, ki je v sezoni 2020/21 prekrižala načrte največjima slovenskima kluboma, Mariboru in Olimpiji, doseže še kaj več. In kmalu dočakali odgovor.

Edina boleča točka sezone

Mura je v tej sezoni zmage izkusila le v Evropi. Dvakrat je premagala Shkendijo, enkrat pa Žalgiris. V 1. SNL še ni zmagala. Foto: Sportida Šimundževa četa ni potrebovala veliko časa za nov podvig. Za nov čudež, ki je obnorel športno Prekmurje. Nogometaši Mure so izkoristili privilegij, ki so ga bili po zadnjih posegih in spremembah Evropske nogometne zveze (Uefa) v evropskih tekmovanjih deležni vsi državni prvaki. Pot do zagotovljene evropske jeseni že dolgo ni bila ''lažja'', a je bilo na njej vseeno treba izločiti vsaj dva prvaka. Muri je uspelo. Padla sta najboljša kluba Severne Makedonije in Litve, dovolj za zgodovinski presežek, ki mu ploska vsa Slovenija.

Muraši bodo v tej sezoni v Evropi odigrali najmanj 14 tekem, nastopili v skupinskem delu evropskega tekmovanja in si pošteno napolnili denarnice. Mura je s tem postala šele drugi slovenski klub, ki bo izkusil evropsko jesen. Pred tem se je z elito tako uspešno družil le Maribor. Tudi s pomočjo Šimundže, ki je vodil vijolice tako v skupinskem delu lige prvakov kot tudi evropske lige, tekmovanja, v katerem bo lahko nastopal, če bo v play-offu uspešnejši od sosedov iz Gradca (avstrijski Sturm), tudi z Muro. Če mu ne bo uspelo, bo zaigral v skupinskem delu konferenčne lige, za še večje zadovoljstvo pa bo skušal obrniti rezultatsko krivuljo navzgor še v domačem prvenstvu.

Muri je načrte v tej prvenstveni sezoni, ko prvič brani naslov, prekrižal tudi Bravo. Iz Murske Sobote se je vračal v Ljubljano s točko (1:1). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

To je edina boleča točka sezone 2021/22, v kateri Mura prvič brani naslov državnega prvaka, a se ji dogaja podobno, kot se je lani Celju. Na domačih zelenicah ji rezultati niso naklonjeni. Največji tekmeci so si že priigrali določeno prednost, a izkušeni Šimundža pomirja, da ni še ničesar izgubljenega. Na valu pozitivne energije, sproščenosti, ki jo prinaša že priigran podvig v evropskih tekmovanjih, namerava začeti zmagovati tudi v 1. SNL in se na lestvici povzdigniti proti vrhu.

Radomlje so ekipa z repom in glavo

Radomljani so prejšnji konec tedna namučili Mariborčane. Foto: Grega Valančič/Sportida S tem ko so v uvodnih štirih krogih osvojili le dve točki in ostali brez zmage, so izenačili neslaven rekord vseh slovenskih klubov, ki so branili državni naslov. Če bi ostali brez zmage tudi danes proti Radomljam, bi ta rekord že izboljšali. Tega si v Murski Soboti ne želi prav nihče, zato Šimundža bolj kot kadarkoli opozarja na nujnost, da za trenutek pozabijo na evropsko evforijo in se z mislimi povsem osredotočijo na izziv domačega prvenstva. Prinaša ga obračun z motiviranimi Radomljami, ki so v tej sezoni že ponagajale favoritom. Med drugim tudi Olimpiji.

''Radomlje imajo zelo čvrsto ekipo. Imajo neverjetno energijo v fazi obrambe, zelo konkretni so v fazi napada, kjer si ne priigrajo veliko priložnosti. So ekipa z repom in glavo. Vedo, zakaj se gre. Moramo se zavedati, da igramo doma in da igramo proti ekipi, ki spoznava prvo ligo. Čaka nas zahtevna naloga,'' je trener Mure spoštljivo opisal tekmeca, ki se v tej sezoni trudi, da bi si prvič v klubski zgodovini zagotovil obstanek v prvi ligi. Pred tem je dvakrat napredoval iz druge lige, a se vselej ekspresno vrnil nazaj.

Morajo dokazati, da se lahko računa na njih

Luka Bobičanec je pred kratkim podaljšal sodelovanje z Muro in osrečil navijače slovenskih prvakov. Foto: Sportida Na dvoboju bodo zagotovo prisotni tudi ogledniki graškega Sturma, tekmeca Mure v odločilnem krogu kvalifikacij za preboj v skupinski del lige Europa, a se poraja vprašanje, kaj bodo sploh videli. Šimundža bo najverjetneje rotiral zasedbo in nekatera izmed najmočnejših orožij spočil za četrtkov evropski izziv z Avstrijci. Konkurenca se je po zaslugi zadnjih poletnih prihodov okrepila, nase skušata vedno bolj opozoriti Nik Lorbek in Žiga Škoflek, Mitja Lotrič pa si je že zagotovil mesto v udarni enajsterici. Od prve minute je igral tudi v četrtek v Litvi.

Svoje želijo dokazati tudi ostali, ki niso bili deležni večje minutaže proti Žalgirisu. Mihael Klepač je tako odigral le 19 minut, Staniša Mandić in Amadej Maroša sta ostala na klopi. ''Pričakujem odgovor igralcev na igrišču, da bodo dokazali, zakaj so z nami in da se lahko na naslednjih tekmah računa na njih,'' sporoča Šimundža, fenomen med slovenskimi strategi, saj je evropske mejnike podiral že z Mariborom (postal je edini trener Maribora, ki je vijolice popeljal v evropsko pomlad, izločilni del evropske lige), zdaj pa je spravil na noge še Prekmurje.

Nezadovoljni z rezultati, zadovoljni z idejo in pristopom

Ante Šimundža pozna zelo dobro avstrijski nogomet. Trenerske izkušnje si je pred leti že nabiral v Gradcu, a pri velikem tekmecu Sturma, moštvu GAK. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za popolno idilo bo potrebno samo še dvigniti točkovno bero v prvenstvu. ''V prvenstvu nismo zadovoljni z njo niti z gol razliko (po štirih nastopih znaša 4:8, tako da Mura povprečno na dvoboj prejema kar dva zadetka), smo pa zadovoljni z idejo, smerjo, pristopom. Verjamem, da se nam bo slejkoprej odprlo,'' je pred današnjim spopadom z Radomljami optimističen trener Mure. Današnja zmaga bi pripomogla k dodatnemu dvigu samozavesti pred novim evropskim spektaklom, četrtkovim gostovanjem graškega Sturma, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković.

Šimundžo veseli, da ima lahko Mura opravka s tako zgoščenim ritmom tekem. ''To je pri nas postala že stalnica. Pomembno bo, koliko bomo mentalno pripravljeni na tekmo, koliko bomo pripravljeni garati. Prepričan sem, da bomo na zelo visoki ravni,'' pošilja Radomljanom sporočilo, da bodo danes v Fazaneriji težko uresničili svoje cilje. Mura je pripravljena postoriti vse, kar je potrebno, da bi začela zmagovati tudi v prvenstvu in še olepšati že tako lep teden, ki ga je zaznamoval odmeven dosežek v Evropi. Dvoboj v Prekmurju se bo danes začel ob 17. uri.