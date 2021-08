Mura se je razšla z Dalmatincem

Nogometaši Mure so v poletnem prestopnem roku prevetrili svojo zasedbo. Prišli so Mitja Lotrič, Nik Lorbek, Žiga Škoflek in Azur Mahmić, Fazanerijo pa so (za zdaj) med drugimi zapustili Nino Kouter, Kevin Žižek, Jure Travner, Aljaž Antolin, Renato Simić, po novem pa še Dragan Lovrić. Petindvajsetletni Hrvat je v prejšnji sezoni zbral za slovenskega nogometnega prvaka 21 nastopov. K Muri je prišel iz Mostarja, kjer je branil barve Zrinjskega, zdaj pa bo nadaljeval kariero v Ukrajini.

"Draganu se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo srečo v nadaljevanju kariere," sporoča Mura, katere navijači bodo v četrtek stiskali pesti za nogometaše na gostovanju v Litvi. V sredo je v Vilno odpotovalo 21 igralcev, trener Ante Šimundža je izbral naslednje kandidate (Matko Obradović, Marko Zalokar, Lan Erjavec, Matic Maruško, Mihael Klepač, Jan Gorenc, Žan Karničnik, Žiga Kous, Kai Cipot, Klemen Šturm, Nik Lorbek, Tomi Horvat, Alen Kozar, Marko Brkić, Mitja Lotrič, Luka Bobičanec, Amadej Maroša, Tio Cipot, Klemen Pucko, Žiga Škoflek in Staniša Mandić), zaradi poškodbe pa je tik pred zdajci s seznama kandidatov odpadel hrvaški branilec Marin Karamarko.