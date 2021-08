Nenavaden trend prvakov v 1. SNL, Mura izenačila neslaven rekord

Nogometašem Mure za zdaj v 1. SNL ne gre najbolje. Branilci državnega naslova so v uvodnih štirih krogih osvojili le dve točki, kar je bistveno manj od pričakovanj. Še vedno niso dočakali prve zmage, s tem pa so že izenačili neslaven rekord Maribora in Celja. Če bi izbranci Anteja Šimundže ostali brez zmage tudi prihodnji konec tedna proti Radomljam, bi postali prvi branilci naslova v zgodovini 1. SNL, ki bi na uvodno zmago čakali več kot pet tekem.

V zadnjih sezonah je mogoče v slovenskem nogometnem prvenstvu zaznati nenavaden trend. Če so branilci naslova poprej razmeroma hitro okušali prvo zmago v novi sezoni, prav nikoli niso čakali dlje od 3. kroga, tako da ni dišalo po kriznih obdobjih, pa je od sezone 2018/19 marsikaj drugače. V tisti sezoni je Olimpija poskušala ponoviti podvig, dosežen pod taktirko Igorja Bišćana (dvojna slovenska krona v 2017/18), a se ji je zalomilo že pri začetku.

Na začetku sezone 2018/19 je vodil Olimpijo srbski strateg Ilija Stolica. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V uvodnih treh tekmah je osvojila le dve točki, prvo zmago pa dočakala šele v četrtem nastopu. Po porazu z Gorico (0:2) in remijih s Krškim (0:0) in Celjem (2:2) so zmaji v Kranju v 4. krogu nadigrali Triglav (4:0). Prvič v zgodovini 1. SNL se je zgodilo, da je aktualni prvak na uvodno zmago v novi sezoni čakal tako dolgo. To pa je bil šele začetek novega nenavadnega pojava, ki je omrežil državno prvenstvo.

Maribor čakal kar pet tekem

Mariborčanom, ki so v sezono 2019/20 vstopili kot branilci naslova, se je godilo še slabše. Na prvo zmago so čakali kar pet tekem. Vijolice, ki so takrat osvojile svojo zadnjo lovoriko, na začetku sezone navijačem niso ponudile veliko razlogov za veselje. Pod vodstvom Darka Milaniča so najprej doma izgubile s Triglavom (1:2), nato remizirale v Velenju (1:1), pa v domačem večnem derbiju z Olimpijo (0:0), niz remijev nadaljevale na gostovanju pri Muri (1:1), nato pa v zgoščenem urniku, kjer jim je do odmevnega uspeha v Evropi zmanjkal le en zadetek v mreži Ludogorca, le okusile prvo zmago.

Darko Milanič je z Mariborom nazadnje osvojil državni naslov v sezoni 2018/19. To je zadnja lovorika vijolic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani so v 5. krogu s 4:2 ugnali Tabor. Dvoboj je bil zelo stresen. Kraševci so še devet minut pred koncem držali v žepu "senzacionalnih" 2:2, Milanič pa je po koncu obračuna ponudil odstop, a ga takratni športni direktor Zlatko Zahović ni sprejel. Maribor je tako dosegel nov rekord 1. SNL, na prvo zmago je kot branilec naslova čakal pet tekem!

Celjani niso bili kos pritisku

Kmalu, le leto dni pozneje, se mu je na seznamu nosilcev manj priljubljenih rekordov pridružilo Celje. Rumeno-modri so prvič v klubski zgodovini vstopili v sezono kot branilci naslova. Dušan Kosić je v sezoni 2020/21 poskušal ponoviti uspešne rezultate, a se mu je večkrat zalomilo. Celjani so v novo sezono vstopili z domačim porazom proti Muri (0:2), remijem v Kidričevem (0:0), še enim domačim neuspehom proti Domžalam (1:2), remijem v štajerskem derbiju v Mariboru (2:2), šele v 5. krogu pa je v knežjem mestu z 2:0 padel Bravo.

Nogometaši Celja so prvo zmago v sezoni 2020/21 pozdravili šele konec septembra proti Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navijači Celja so pričakovali, da se bodo državni prvaki nato povzdignili, a je sledilo obdobje rezultatskega nihanja, v katerem so Celjani razprodajali svoj šampionski ugled. Po jesenskem delu so sledile občutne kadrovske spremembe, neprepoznavno slabi Celjani so plesali celo na robu izpada v drugo ligo, a so se nato s pomočjo Agrona Šalje le rešili. Šele v zadnjem krogu.

Mura trikrat vodila, a vselej ostala brez zmage

Kdo bi si mislil, da bo usodo Celja vsaj na začetku sezone 2021/22 podoživljala tudi Mura … Prekmurci so bili prepričani, da bodo po zgodovinskem uspehu, prvem naslovu slovenskega prvaka (2021), lažje prebrodili začetne ovire v domačem prvenstvu, a jim za zdaj ne gre najbolje. Po štirih krogih so še vedno brez zmage, tako da so že zdaj izenačili neslaven rekord Maribora (2019/20) in Celja (2020/21). Na uvodno zmago bodo čakali najmanj pet tekem, če pa prihodnji konec tedna ne bodo na domačih tleh premagali novinca iz Radomelj, bo slovenski klubski nogomet priča novemu rekordu, ki Muri ne bo v ponos.

Mura je v tej sezoni premagala le Shkendijo. Od prvaka Severne Makedonije je bila boljša dvakrat. Remizirala je z Žalgirisom, Ludogorcem, Bravom in Aluminijem, izgubila pa proti Taboru, Kopru in Ludogorcu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izbranci Anteja Šimundže, ki jih v četrtek čaka zelo pomemben evropski spopad v Vilni, na katerem si lahko podaljšajo evropsko sezono vse do zime (če bodo izločili litovskega prvaka Žalgiris Vilna, si bodo zagotovili najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige), so sicer domače prvenstvo začeli z nepričakovano visokim porazom proti Taboru. Kraševci so bili v Fazaneriji boljši kar s 3:0, ko pa je Mura ostala brez točk še na Bonifiki (2:3), je vrag v Prekmurju odnesel šalo. V nadaljevanju se je trend osvajanja točk nekoliko popravil. Sledila sta remija proti Bravu (1:1) in Aluminiju (1:1), na obeh tekmah so črno-beli zapravili vodstvo (vodili so tudi na gostovanju v Kopru), tako želene zmage pa še vedno ni.

Šimundža: Opravili smo izjemno delo

"Z rezultatom v Kidričevem nisem zadovoljen, sem pa s predstavo. Če tako nadigraš Aluminij, in to na njegovem igrišču, kjer je zelo težko gostovati, vratar tekmeca je daleč najboljši posameznik tekme, pomeni, da smo naredili izredno delo," je po dvoboju v Kidričevem, ki je postregel z velikim številom zrelih priložnosti Mure, evrogolom Mitje Lotriča, a tudi spornim položajem v prvem polčasu, ko so bili gostitelji jezni na odločitev sodnika po padcu Jake Bizjaka v kazenskem prostoru Mure, povedal 49-letni Mariborčan.

Bodo navijači Mure v nedeljo, ko bodo v Fazaneriji gostovale Radomlje, dočakali prvo prvenstveno zmago v tej sezoni? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Trenutno smo v položaju, ko tekmec kaznuje vsako našo napako. Imeli smo veliko priložnosti, a nismo zadeli. Moramo biti zadovoljni s točko," dodaja Luka Bobičanec, ki je prepričan, da se bo rezultatska krivulja Mure v domačem prvenstvu kmalu obrnila na bolje, v četrtek pa čaka črno-bele evropski spopad z ogromnim vložkom, na katerem želijo izločiti Žalgiris in klubsko blagajno obogatiti z vsaj tremi milijoni evrov.

Napoved vodstva Mure, da bodo tekmeci v tej sezoni doživljali črno-bele kot tekmeca, ki ga želijo zaradi statusa prvaka premagati s prav posebno motivacijo, se uresničuje. Mura ima novo priložnost za prvo zmago, s katero bi lahko začela pridobivati mesta in postopno zapustila spodnjo polovico razpredelnice, v nedeljo. Takrat bodo v Fazaneriji gostovale Radomlje, novopečeni prvoligaš, ki pa je v uvodnih štirih nastopih navdušil in izkusil le en poraz. Mura bo poskušala poskrbeti za to, da bodo "mlinarji" v nedeljo izkusili še drugega.

Kdaj so branilci naslova 1. SNL dočakali prvo zmago?