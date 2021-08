Remi v Kidričevem, preobrat Olimpije v Sežani

Nogometaši Maribora so v edinem sobotnem obračunu 4. kroga državnega prvenstva v Domžalah premagali Radomlje z 2:1 in se povzpeli na prvo mesto. Olimpija je na uvodu v nedeljski spored na Krasu po preobratu z 2:1 ugnala sežanski Tabor. Mura še vedno čaka prvo zmago. Pri Aluminiju je iztržila le remi 1:1. Bravo je že v petek na krilih Martina Kramariča premagal Celje (2:1). Dvoboj med Koprom in Domžalami, ki jih nova evropska tekma čaka že v torek, je prestavljen.

Na uvodu v zadnje srečanje kroga je Mura začela odločneje, kar se ji je obrestovalo približno na polovici polčasa. V 21. minuti je zadetek zabil povratnik med "čarno-bejle" Mitja Lotrič. Veselje gostov je trajalo deset minut, nato pa je na navdušenje domačih žogo mimo Matka Obradovića poslal Haris Kadrić in izid izenačil. Na polčas sta ekipi odšli poravnani. Drugi polčas nato ni ponudil nobenega novega zadetka, tako da obe moštvi po prvih štirih srečanjih še ne poznata zmage.

Mura po štirih krogih ostaja brez zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija po avtogolu pripravila preobrat

Nedeljsko dogajanje se je začelo v Sežani. Po medle pol ure igre je domači branilec Klemen Nemanič na robu kazenskega prostora zrušil napadalca Olimpije Lamina Talla in zeleni so dobili priložnost z bele pike. K žogi je pristopil Timi Max Elšnik, a izkušeni Jan Koprivec je prebral njegovo namero in strel zaustavil. Tik pred koncem polčasa je bilo nevarno tudi pred ljubljanskimi vrati. Vratar Nejc Vidmar ni najbolje zaustavil žoge in domači napadalec Fahd Ndzengue je blokiral njegov poizkus izbijanja. Na srečo zelenih se žoga ni odbila proti vratom Olimpije. Na polčas sta ekipi odšli poravnani.

V drugem polčasu pa kmalu šok za Ljubljančane. Po tem, ko so domači bolje vstopili v drugi polčas, se jim je vse skupaj obrestovalo v 52. minuti. Dino Stančić je poslal močan predložek v kazenski prostor, žogo pa je v lastno mrežo preusmeril Đorđe Crnomarković. Že po štirih minutah pa je Crnomarković zabil še v pravo mrežo, po tem, ko je bil najvišji po podaji s kota in ugnal nemočnega Koprivca. V 61. minut so zmaji že vodili. Aldair je streljal z desne strani kazenskega prostora, žoga je presenetila celotno obrambo in vratarja Koprivca, ter končala v mreži domačih. Na akcijo je močno vplival tudi Tall, ki je pred vrati stegnil nogo proti žogi, a se je ni dotaknil. V nadaljevanju polčasa so ponovno proti vratom pritisnili domači. A domači so streljali s praznimi naboji in tri točke so odšle v prestolnico.

Nejc Vidmar se je veselil druge zaporedne zmage Olimpije v prvi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor kot prvi v sezoni ugnal novince

Na vrhu razpredelnice je prišlo v soboto zvečer do spremembe. Mariborčani so se po zmagi v Domžalah, kjer tudi v tej sezoni igra domače tekme novopečeni prvoligaš Radomlje, povzpeli na prvo mesto in s tekmo več prehiteli Koper. Vijolice so v četrtem nastopu vknjižili že tretjo zmago, kot prvi v tej sezoni pa so zadali poraz Radomljam. Mlinarji so slabo vstopili v srečanje. Gostje iz mesta ob Dravi so že po 26 minutah vodili z 2:0.

Najprej je z bele točke zadel Blaž Vrhovec (najstrožjo kazen je uspešno izvedel že v prejšnjem krogu proti Olimpiji), nato pa je svoj strelski prvenec za člansko zasedbo Maribora dočakal Rok Sirk. Pri obeh zadetkih je sodeloval Aljoša Matko. Nad njim je bil storjen prekršek za 11-metrovko, nato je Belokranjec še prispeval podajo Sirku. Izbranci Roka Hanžiča so sredi drugega polčasa prek spretnega Sache Varge, ki je Ažbeta Juga premagal po strelu s peto, znižali na 1:2, za kaj več pa jim je zmanjkalo moči in idej. Radomljani so tako v četrtem nastopu doživeli prvi poraz v tej sezoni.

Preobrat Ljubljančanov in razočaranje Celjanov

Uvodno dejanje 4. kroga državnega prvenstva v nogometu je v petek postreglo z razburljivim dogajanjem. V Spodnji Šiški sta se pomerila Bravo in Celje, sprva pa je dišalo po uspehu gostov. Celjani, ki so tokrat premierno nastopili v rdeči igralni opremi, so že po 14 minutah ostali z igralcem več na igrišču, saj je bil izključen Gregor Bajde. Donedavni napadalec Maribora se je po 10 letih vrnil k Bravu, prvi nastop pa se mu je ponesrečil, saj je zaradi grobega prekrška nad Mićom Kuzmanovićem, ta ni mogel več nadaljevati srečanja, prejel rdeči karton. Gostje so izkoristili prednost in v 33. minuti prek Tamarja Svetlina povedli z 1:0.

Ko je v 59. minuti drugi rumeni karton prejel branilec Celja David Zec, se je Ljubljančanom odprla lažja pot do izenačenja. Po izjemnem strelu Martina Kramariča, zadetek je bil priznan šele po nekajminutnem zasedanju sodnikov VAR, so Šiškarji izenačili, nato pa v sodnikovem podaljšku, znova je bil strelec Kramarič, poskrbeli za popoln preobrat in prvo zmago v tej sezoni. Kramarič je bil uspešen z bele točke, Celjani pa so ostali praznih rok in v štirih krogih izkusili že tretji poraz.

Koper remiziral proti Izoli in izgubil proti Triestini

Domžalčani so v četrtek na Norveškem prejeli kar šest zadetkov, v torek pa jih čaka že povratno srečanje v Ljubljani, zato je sobotni dvoboj proti Kopru prestavljen. Foto: Vid Ponikvar V soboto bi morali biti po prvotnem načrtu odigrani dve tekmi, a tiste med Koprom in Domžalami zaradi zgoščenega evropskega urnika rumene družine ni bilo. Izbranci Dejana Djuranovića so v četrtek v kvalifikacijah za konferenčno ligo doživeli hud poraz na Norveškem, proti Rosenborgu so klonili s teniškim rezultatom 1:6, v prvenstvu pa še čakajo na prvo zmago.

Kanarčki so na drugi strani v domačem prvenstvu imenitni. Pomlajena zasedba, ki jo vodi Zoran Zeljković, je v uvodnih treh krogih osvojila kar sedem točk in se prebila na vodilni položaj. Koprčani v teh dneh ne mirujejo. V petek so se na Bonifiki v prijateljskem obračunu pomerili z Izolo, ki jo vodi nekdanji pomočnik trenerja Kopra Martin Pregelj, dvoboj se je končal brez zmagovalcev (2:2), v soboto pa so izgubili v Trstu pri Triestini (0:1).

1. SNL, 4. krog: Petek, 6. avgust:

Bravo : Celje 2:1 (0:1)

Kramarič 72., 90.+1/11-m; Svetlin 33. R.K.: Bajde 14./Bravo; Vuk 59./Celje

Poročilo s tekme Sobota, 7. avgust:

Radomlje : Maribor 1:2 (0:2)

Varga 66.; Vrhovec 16./11-m, Sirk 26.

Poročilo s tekme



Koper – Domžale* Nedelja, 8. avgust:

Tabor : Olimpija 1:2 (0:0)

Crnomarković 52./ag.; Crnomarković 56., Aldair 61.

Elšnik (Olimpija) je v 34. minuti zapravil enajstmetrovko.

Poročilo s tekme Aluminij : Mura 1:1 (1:1)

Kadrić 31.; Lotrič 21.

Poročilo s tekme * prestavljeno

Lestvica: 1. Maribor 4 tekme – 9 točk

2. Koper 3 – 7

3. Olimpija 3 – 7

4. Bravo 4 - 6

5. Radomlje 4 – 5

6. Tabor 4 – 4

7. Aluminij 4 – 3

8. Celje 4 – 3

9. Domžale 2 – 1

10. Mura 4 – 2