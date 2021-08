Zgrešena enajstmetrovka, avtogol in za konec preobrat Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je prišla do druge zaporedne zmage.

Olimpija je prišla do druge zaporedne zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v 4. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 1:2 (0:0).

Olimpija je po treh odigranih tekmah nove sezone še neporažena. V Sežani je na gostovanju pri Kraševcih prišla do druge zmage in ob tekmi manj za dve točki (9-7) zaostaja za trenutno vodilnim Mariborom. Tabor, ki je izgubil še drugo tekmo na domačem stadionu, je po drugem porazu na štirih tekmah ostal pri štirih točkah.

Ljubljančani so na tekmi prvi resno zagrozili, ko je nekdanji član Tabora Aladir Djalo v deveti minuti prišel v kazenski prostor, na koncu pa žogo poslal mimo gola. Ob tem se je s skokom in posledično podajo do Aldairja izkazal novinec v Olimpijinem napadu Lamine Tall.

Prav slednji je v 34. minuti priigral najstrožjo kazen za Olimpijo, potem ko ga je na robu kazenskega prostora spotaknil Klemen Nemanič. Sežanci se z odločitvijo sodnikov niso strinjali, a kot se je izkazalo, to zanje ni imelo hudih posledic, saj je Jan Koprivec nato obranil strel Timija Maxa Elšnika z bele pike.

V prvem delu so sicer malce konkretnejšo igro pokazali izbranci Sava Miloševića, medtem ko domači niso praktično niti enkrat ogrozili Nejca Vidmarja v ljubljanskih vratih. V uvodu drugega dela je od daleč poskusil Tom Alen Tolić, a je bil kar daleč od uspeha po previsokem strelu.

Đorđe Crnomarković je zabil tako v lastno, kot sežansko mrežo. Foto: Vid Ponikvar

Izjemen uvod v drugi polčas, nato mirnejše nadaljevanje

Zato pa so Kraševci povedli v 52. minuti, ko je Dino Stančič sprožil z leve strani kazenskega prostora, žogo pa je nesrečno in nespretno v lastno mrežo preusmeril Đorđe Crnomarković. Toda branilec Olimpije se je kmalu odkupil, štiri minute pozneje je namreč z glavo izenačil po podaji Almedina Ziljkića iz kota z desne strani.

V 60. minuti je imel Tabor prek Tolića novo priložnost, a mu v bližini gola ni uspelo sprožiti pravega strela, tako da je Nejc Vidmar žogo lahko ujel. Takoj zatem pa je Olimpija prišla do vodstva, potem ko se je Aldair Djalo odločil za strel z desne strani kazenskega prostora, Tall je pred vrati žogo zgrešil, to pa je toliko zmedlo Koprivca, da je žogo le s pogledom pospremil v mrežo.

V 64. minuti je cilj le za malo zgrešil Ziljkić z roba kazenskega prostora, Sežančanom pa kljub želji po izenačenju napad nikakor ni stekel, tako da z izjemo enega posredovanja po strelu po sredini vrat Vidmar ni imel veliko dela. V 86. minuti je poskusil še Til Mavretič od daleč, toda tudi on ni bil natančen, tako kot Stančič ob začetku sodniškega dodatka.

Tabor Sežana : Olimpija Ljubljana 1:2 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 300, sodniki: Glažar, Bensa, Vidali.

Strelca: 1:0 Crnomarković (52./avtogol), 1:1 Crnomarković (56.), 1:2 Aldair Djalo (61.)



CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški (od 67. Ovsenek), Salkić, Grobry (od 46. Mavretič), Krivičić, Stanković (od 74. Mihaljević), Tolić (od 81. Čakš), Stančič, Ndzengue (od 67. Kljun).

Olimpija: Vidmar, Delamea Mlinar, Pavlović, Crnomarković, Andrejašič (od 61. Fink), Tomić, Elšnik (od 80. Ostrc), Sešlar (od 46. Kapun), Ziljkić (od 80. Kurež), Aldair Djalo (od 80. Špehar), Tall.



Rumeni kartoni: Stančič, Nemanič; Kurež.

Rdeči karton: /.

Tabor bo v 5. krogu v soboto gostoval v Mariboru, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Koper.