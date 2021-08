Mura do remija na prvem zgodovinskem izzivu, ki ji lahko prinese vsaj tri milijone evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvak Mura je v prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa gostil Žalgiris iz Vilne in se s tekmecem razšel brez zadetkov. Če bi izločil litovskega prvaka, bi si že zagotovil najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, s čimer bi si izdatno napolnil klubsko blagajno, ostal pa bi tudi v igri za preboj v še bolj donosen skupinski del evropske lige. Povratna tekma bo na sporedu prihodnji teden v Litvi.

Nogometaši Mure so se na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij na domačem stadionu z Žalgirisom razšli brez golov (0:0). Povratna tekma bo prihodnji četrtek, 12. avgusta, ob 19. uri v Vilni.

Mura : Žalgiris, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Če so se kvalifikacije za ligo prvakov in konferenčno ligo začele že prejšnji mesec, pa bo predtekmovanje evropske lige krajše kot sicer. Ustanovitev novopečene konferenčne lige je razredčila število nastopajočih v kvalifikacijah za evropsko ligo, v kateri popravni izpit čaka vse prvake, ki so izpadli v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Med njimi je tudi Mura.

Poročilo s tekme na Fazaneriji:

Če bo Mura izločila Žalgiris, bo igrala v Evropi vsaj do zime

Črno-beli se v predzadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo merijo z Žalgirisom iz Vilne. Na prvi tekmi sta se tekmeca razšla brez golov. Če ga bodo izločili, si bodo zagotovili nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi se udarili s Sturmom iz Gradca. To bi bil zgodovinski uspeh, saj bi imeli v tem primeru zagotovljen že najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige. Izbranci Anteja Šimundže bi tako s tem, če bi bili boljši od litovskih prvakov, dobro napolnili klubsko blagajno.

Če bi Mura zaigrala v skupinskem delu konferenčne lige, bi zaslužila tri milijone evrov, če pa bi ji uspel še večji met in bi se uvrstila v skupinski del evropske lige (to je v zgodovini evropskih tekmovanj od slovenskih klubov uspelo le NK Maribor), bi bila nagrada še večja. Mura bi prejela kar 3,63 milijona evrov. Če bi Mura izpadla proti Žalgirisu, bi imela na voljo še en popravni izpit. V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo bi iskala vstopnico do novoustanovljenega tekmovanja proti Prištini (Kosovo) oziroma moštvu Bodo/Glimt (Norveška).

"Bobi nejde nikan"

Vodstvo Mure je sicer že pred prvim spopadom z Žalgirisom razveselilo navijače. Podaljšalo je sodelovanje z enim od najboljših igralcev Mure. Hrvat Luka Bobičanec ostaja v Fazaneriji, z Muro je podaljšal pogodbo še za dve leti, tako da mu po novem poteče konec junija 2024.

Slovenski prvak želi v nadaljevanju sezone ponuditi zvestim privržencem več zadovoljstva tudi v prvenstvu, kjer je v uvodnih treh nastopih osvojil le eno točko in za vodilnim Koprom že zaostaja za šest točk.

V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo nastopajo še trije klubi s slovenskimi legionarji. Filip Valenčič je s finskim prvakom HJK Helsinki remiziral v Azerbajdžanu (2:2), ob tem pa je asistiral ob prvem zadetku svoje ekipe. Avstrijski Rapid, pri katerem v ekipi ni bilo Dejana Petrovića, je s 3:0 ugnal Anorthosis, temu se je poleti pridružil Denis Popović.