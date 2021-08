Blažič do lepe prednosti

V torek in sredo so se nadaljevale kvalifikacije za nogometno ligo prvakov, ki prinaša ogromno bogastvo. Slovenski prvak Mura se je po izpadu v 2. krogu proti Ludogorcu preselil v kvalifikacije za evropsko ligo. V sredo je Ferencvaroš Mihe Blažiča prišel do zmage nad praško Slavio (2:0) in si je tako zagotovil lepo prednost pred povratnim srečanjem prihodnji teden.

Že v torek je bilo v kvalifikacijah za ligo prvakov odigranih sedem tekem. Slovenske barve je branil Lovro Bizjak, napadalec Šerifa iz Tiraspola, ki je na zahtevnem gostovanju v Beogradu remiziral s Crveno zvezdo (1:1).

Zvezda je na prvi tekmi remizirala s Šerifom. Foto: Guliverimage

V regiji sicer še kako odmeva žreb parov play-offa lige prvakov, saj bi se lahko v boju za dragoceno vstopnico srečala zgodovinska sosedska rivala Dinamo Zagreb in Crvena zvezda, ki sta oba na prvih tekmah tretjega kroga vknjižila remi. Kot že omenjeno, je Crvena zvezda igrala neodločeno s Šerifom (1:1), Dinamo pa se je v sredo z enakim izidom razšel z Legio.

Če bi se nekdanjim evropskim in svetovnim prvakom, ki jih vodi ''slovenski zet'' Dejan Stanković (nekdanji zvezdnik srbskega nogometa je poročen s sestro Milenka Ačimovića), posrečilo, bi lahko v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov prišlo do atraktivnega srečanja med srbskim in hrvaškim prvakom. Če bi namreč v naslednji krog kvalifikacij napredoval še Dinamo Zagreb in izločil varšavsko Legio, ki ga je v poletnem prestopnem roku zapustil slovenski reprezentant Petar Stojanović, bi se v Evropi prvič po razpadu Jugoslavije udarila Dinamo in Crvena zvezda.

Krvnik slovenskih prvakov Ludogorec Razgrad je v torek gostoval in remiziral pri grškem prvaku Olympiacosu (1:1), v sredo pa je slovenski reprezentant Miha Blažič s Ferencvarošem gostil praško Slavio, ki je v prejšnji sezoni navdušila z rezultati v evropski ligi, in zmagal z 2:0.

18-letni Šeško po ligo prvakov proti Dancem Benjamin Šeško je v nedeljo mrežo Rieda zatresel kar dvakrat. Po avstrijskem pokalu se je tako prvič med strelce vpisal še v avstrijskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Med pari play-offa lige prvakov velja opozoriti na še nekaj klubov s slovenskimi nogometaši. Avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg, pri katerem v tej sezoni nastopi slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško (prejšnji konec tedna je pri zmagi s 7:1 v avstrijskem prvenstvu proti Riedu dosegel dva zadetka in poskrbel za strelski prvenec v tem tekmovanju), se bo pomeril z danskim prvakom Bröndbyjem. Blažičev Ferencvaroš bo v primeru napredovanja v play-offu zaigral proti boljšemu iz obračuna Cluj – Young Boys, Bizjakov Šerif pa bi se udaril proti zagrebškemu Dinamu oziroma varšavski Legii. Pari play-offa kvalifikacij: Red Bull Salzburg (Benjamin Šeško) - Bröndby

Cluj/Young Boys – Ferencvaroš (Miha Blažič)/Slavia Praga

Malmö/Rangers - Olympiacos/Ludogorec

Crvena zvezda/Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak) - Dinamo Zagreb/Legia Varšava

Monaco/Sparta Praga - Genk/Šahtar Donjeck

Spartak Moskva/Benfica - PSV Eindhoven/Midtjylland