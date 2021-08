V Zagrebu je bilo vroče: obračun hrvaških in poljskih huliganov #video

Danes se bosta v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov na stadionu Maksimir pomerila hrvaški in poljski prvak. Dvoboj med Dinamom in varšavsko Legio prinaša ogromen vložek, v Zagrebu pa je bilo vroče že dan pred tekmo. V torek zvečer je v zagrebški četrti Dubrava med seboj obračunalo več sto hrvaških in poljskih huliganov. Miren poletni večer so prekinili izgredi, hrvaška javnost pa se sprašuje, kako naelektreno bi bilo lahko vzdušje, če bi v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov resnično spremljali balkanski derbi med Dinamom in beograjsko Crveno zvezdo.

Po žrebu parov play-offa kvalifikacij za ligo prvakov se na Hrvaškem in v Srbiji na veliko razpreda o tem, da bi se lahko v lovu za mikavno, več kot 16 milijonov evrov vredno vozovnico za skupinski del lige prvakov neposredno udarila Dinamo Zagreb in Crvena zvezda. Beograjčani so v torek odigrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij in na domačem igrišču zgolj remizirali s prvakom Moldavije Šerifom (1:1), za katerega je zaigral tudi slovenski napadalec Lovro Bizjak, tako da bodo za napredovanje v play-off potrebovali zmago v Tiraspolu.

A nightclub stopping to watch the fight between Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb) and Legia Warsaw fans.pic.twitter.com/OtQ0pYNPPW — Sam Street (@samstreetwrites) August 3, 2021

Morebiten spopad med hrvaškim in srbskim prvakom, ki sta se v zadnjih sezonah izkazala v Evropi in mešala štrene tudi številnim velikanom, bi bil ogromen zalogaj za prireditelje. Evropska nogometna zveza (Uefa) je resda v kvalifikacijskem delu evropskih tekmovanj na tekmah prepovedala prisotnost organiziranih gostujočih navijačev, a to ni oviralo številnih poljskih navijačev, ki so se dan pred srečanjem med Dinamom in Legio odpravili v hrvaško prestolnico.

Part 9) Video from BBB's attack on Legia. 03.08.2021 pic.twitter.com/PEJIVOwMYj — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 4, 2021

Prišlo je jih več sto. Zasedli so mesta v gostinskih lokalih v zagrebškem predelu Dubrava, ki slovi po tem, da od tam prihaja jedro navijaške skupine Bad Blue Boys. Sledil je odločen odgovor hrvaških navijačev. Privrženci Dinama so, tako je razbrati iz videoposnetkov, ki so preplavili svetovni splet, pognali Poljake v beg. Pozneje se je vmešala hrvaška policija in preprečila nadaljnje izgrede, iz Zagreba pa na srečo ne poročajo o tem, da bi jo kateri izmed huliganov resneje skupil.