Olimpija v težavah, katastrofa Domžal na Norveškem

Domžale so na prvi tekmi 3. kroga konferenčne lige v gosteh na Norveškem proti Rosenborgu visoko izgubile (1:6) in so tako pred povratnim srečanjem na domačih tleh praktično ostale brez možnosti za napredovanje. Poraz so zabeležili tudi nogometaši Olimpije, ki so na gostovanju na Portugalskem, na kar 4.500 kilometrov oddaljenih Azorskih otokih, izgubili proti Santi Clari z 0:2. Na delu so bili še številni slovenski legionarji.

Nogometaši Domžal so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Trondheimu visoko izgubili z norveškim Rosenborgom z 1:6 (1:4), ki je leta 2019 v Evropi izločil Maribor. Domžalski nogometaši so tako že na prvi tekmi pri močnem norveškem tekmecu zapravili praktično vse možnosti za nadaljevanje. Usoden je bil slab začetek, po katerem so domači hitro napolnili mrežo gostov, na koncu pa je bilo kar 6:1. Edini zadetek za slovensko ekipo je v 44. minuti dosegel Enes Alić.

Poročilo s tekme:

Olimpija poražena proti Portugalcem

Olimpija je gostovala na kar 4.500 kilometrov oddaljenih Azorskih otokih, kjer je z 0:2 klonila proti portugalskemu prvoligašu Santi Clari. Mrežo Ljubljančanov je v 14. minuti načel Carlos Carvalho, v sodnikovem podaljšku ob koncu prvega polčasa pa je končni izid postavil Mansur. Slovenska klubska predstavnika v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta prihodnji teden na povratnih srečanjih igrala še na domačih igriščih.

Poročilo s tekme:

Olimpija je zabeležila poraz. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izmed slovenskih legionarjev sta bila danes najprej na delu Damjan Bohar in Mario Jurčević, ki sta z Osijekom klonila na gostovanju v Sofiji pri CSKA-ju (2:4). Matija Rom je s klopi za rezerve spremljal remi njegovega Kolosa proti Šahtarju Karagandi (0:0), Žiga Lipušček se je z RFS z 2:2 razšel z Gentom, Adam Gnezda Čerin je z Rijeko prav tako remiziral s Hibernianom (1:1), Dejan Trajkovski pa s Spartakom iz Trnave proti Maccabi Tel Avivu (0:0).

Kot prvi se je ta teden že v torek predstavil Jasmin Kurtić in obrnil nov list v karieri. Izkušeni Belokranjec se je po desetih letih, ki jih je prebil na Apeninskem polotoku in nosil dres kar osmih italijanskih klubov (Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, Spal in Parma), preselil v Grčijo. Prvo uradno tekmo za solunski Paok je odigral v torek in na Irskem izgubil proti Bohemiansu (1:2). Grki bodo z 32-letnim slovenskim reprezentantom priložnost za napredovanje v play-off kvalifikacije za konferenčno ligo iskali prihodnji teden v "vročem" Solunu.

Liga Europa, 3. krog kvalifikacij (prve tekme): Torek, 3. avgust:

Linfield : Fola Esch 1:2

Bohemians : PAOK Solun 2:1

Jasmin Kurtić (PAOK) je vstopil v igro v 63. minuti in v sodnikovem podaljšku prejel rumeni karton. Četrtek, 5. avgust:

Rosenborg : Domžale 6:1 (4:1)

Andersson 7., Islamović 23., 46., Karić 34./ag, Reitan 40., Holm 86.; Alić 44. Santa Clara : Olimpija 2:0 (2:0)

Carvalho 14., Mansur 45.+2. R. K.: Korun 62./Olimpija. KuPS : Astana 1:1

Lokomotiv Plovdiv : Köbenhavn 1:1

Soči : Partizan Beograd 1:1

Tobol : Žilina 0:1

Elfsborg : Velež Mostar 1:1

AEL Limassol : Qarabag 1:1 CSKA Sofija : Osijek 4:2

Damjan Bohar in Mario Jurčević (oba Osijek) sta igrala celo tekmo. Dinamo Batumi : Sivasspor 1:2

Laci : Anderlecht 0:3

Maccabi Haifa : HB Torshavn 7:2

Riga : Hibernians 0:1

Vitesse : Dundalk 2:2

Trabzonspor : Molde 3:3

Čukarički : Hammarby 3:1

Ferreira : Larne 4:0

Kolos Kovalivka : Šahtar Karagandi 0:0

Matija Rom (Kolos) je bil na klopi za rezerve. Priština : Bodo/Glimt 2:1

Slask Vroclav : Hapoel Beršeba 2:1

Vojvodina : Lask Linz 0:1

Gent : RFS 2:2

Žiga Lipušček (RFS) je igral vso tekmo. Luzern : Feyenoord 0:3

Hibernian : Rijeka 1:1

Adam Gnezda Čerin (Rijeka) je bil na klopi za rezerve. The New Saints : Viktoria Plzen 4:2

Spartak Trnava : Maccabi Tel Aviv 0:0

Dejan Trajkovski (Trnava) je bil na klopi za rezerve. Breidablik : Aberdeen 2:3

Rakow : Rubin Kazan 0:0

Shamrock Rovers : Teuta 1:0

Ujpest : Basel 1:2