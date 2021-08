Olimpija s porazom z Azorov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi 3. kroga konferenčne lige v Ponti Delgadi izgubili proti Santa Clari z 0:2 (0:2). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Ljubljani.

"Ciljamo na naslednji krog. Čaka nas zelo težka preizkušnja, tega se zavedamo, vendar naš cilj je napredovanje," je pred bojem s Portugalci dejal vratar Olimpije Nejc Vidmar.

Po tekmi na Azorih je jasno, da je naloga za zeleno-bele postala še precej težja. Šestouvrščeni klub portugalske lige v prejšnji sezoni je na domači zelenici prevladoval praktično celo tekmo, dosegel dva gola, na drugi strani pa Olimpija v dobrih 90 minutah ni sprožila niti enega strela. Boljšega iz tega dvoboja sicer v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Soči ali Partizan.

Domači so tekmo pričakovano začeli odločneje in v uvodnih minutah Olimpiji niso pustili kake resne akcije. Sami pa so nekajkrat zagrozili, povedli pa v 14. minuti, ko je iz bližine zadel Carlos po podaji Jeana Patrica z leve strani.

Tudi po zadetku Olimpija ni mogla priti do prave igre, Portugalci so prevladovali in v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa podvojili prednost, ko je po kotu z desne stani iz bližine zadel bočni branilec Mansur.

V uvodu drugega polčasa se je nadaljevala podobna predstava, v 53. minuti so bili domači blizu tretjega zadetka, a je od obrambe pozabljeni Carlos po podaji z leve strani zgrešil z glavo.

V 60. minuti je v kazenskem prostoru vendarle do strela prišel Gal Kurež, a je žogo zgrešil, tako da ni bilo nič od nevarnosti oziroma celo prvega strela Ljubljančanov na tekmi.

Izbranci Sava Miloševića so se znašli v še večjih škripcih v 62. minuti, ko je Uroš Korun kot zadnji igralec igral z roko, zaradi česar ga je glavni sodnik izključil. Takoj zatem je s prostega strela premalo natančno meril Lincoln, to pa je bila hkrati tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Stadion Sao Miguel, sodniki: Lechner, Kolbitsch in Gutschi (vsi Avstrija).

Strelca: 1:0 Carlos (14.), 2:0 Mansur (45.).



Santa Clara: Pereira, Mansur, Villanueva, Joao Alfonso, Rafael Ramos (od 84. Rodrigues Romao), Carvalho (od 74. Rui Correa), Morita, Lincoln, Jean Patric (od 64. Costa), Crysan (od 74. Rui Costa), Carlos (od 84. Ricardinho).



Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Korun, Boakye, Tomić, Kapun, Kurež (od 61. Sešlar), Elšnik (od 61. Andrejašič), Aldair Djalo, Nukić (od 67. Delamea Mlinar).



Rumeni kartoni: Crysan, Carlos, Patric; Kapun.

Rdeči karton: Korun (62.).