Maribor se je poslovil od Evrope, Olimpija se je rešila, uspešne tudi Domžale

Nogometaši NK Domžale so po remiju na domači tekmi proti Honka Espoo na povratnem srečanju v Helsinkih zmagali z 1:0 in napredovali v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. To je po pravi drami in izvajanju 11-metrovk uspelo tudi NK Olimpija. Od Evrope se je poslovil NK Maribor, ki je v povratno srečanje proti Hammarbyju v Ljudskem vrtu vstopil z zaostankom dveh zadetkov. Preobrat mu ni uspel, izgubil je z 0:1.

Ljubljančani, ki so v zadnjih dneh kadrovali – za sodelovanje so se zahvalili 23-letnemu vratarju Žigi Frelihu, v obrambi pa se jim je pridružil Đorđe Crnomarković –, so v tekmo pri malteški Birkirkari vstopili s tesno prednostjo (1:0).

Na uvodnem obračunu jim jo je priigral Mustafa Nukić, a so jo v 27. minuti gostitelji izničili. Nejca Vidmarja je premagal Francisco Diego Venancio da Silva in postavil rezultat uvodnega dela, ki je napovedoval vroče nadaljevanje. Olimpija je iskala izenačenje in napredovanje, a je rezultat na semaforju tudi po rednem delu vztrajal pri 1:0. Sledili so podaljški, tudi v dodatne dobre pol ure igre se rezultat ni spremenil, tako da je o napredovanju odločalo izvajanje 11-metrovk. V prvih štirih serijah so vsi strelci zadeli, v peti Paulu Mbongu ni uspelo ugnati Vidmarja, na drugi strani pa je bil Aldair Djalo uspešen in zeleno-beli so si zagotovili nadaljevanje evropske poti.

Olimpija bo v tretjem krogu igrala proti proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari. Slednja je na prvi tekmi zmagala s 3:0.

Jakupović z evrogolom priigral dvoboj z Norvežani

Domžalčani so po remiju na prvem srečanju gostovali v Helsinkih pri tamkajšnjem klubu Honka Espoo, kjer so se razveselili minimalne zmage in napredovanja v tretji krog.

Domžalčani so si na Finskem priigrali napredovanje v tretji krog. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska ekipa je podobno kot pred tednom dni prišla do vodstva. Kapetan Senijad Ibričić je v 22. minuti najprej priboril prosti strel, nato podal do neoviranega Arnela Jakupovića, ta pa z evrogolom z več kot 20 metrov matiral domačega vratarja Timothyja Murrayja. Avstrijec, ki je zadel tudi na prvi tekmi, je postavil izid prvega polčasa. Rezultat se kljub hudemu domačemu pritisku v drugem polčasu, sploh ob koncu obračuna, ni spremenil in domžalsko slavje se je lahko začelo.

V tretjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili z norveškim Rosenborgom, ki je zanesljivo izločil islandski Hafnarfjördur.

Mariborčani se poslavljajo od Evrope. Foto: Vid Ponikvar

Brez presenečenja v Ljudskem vrtu

Najtežje delo so imeli Mariborčani, ki so lovili dva zadetka zaostanka s prvega srečanja na Švedskem, ko jim je živce s hat-trickom paral napadalec Astrit Selmani. V Ljudskem vrtu presenetljivega preobrata proti Hammarbyju ni bilo.

Delo je Štajercem že v peti minuti še dodatno otežil David Accam, ki je hitro načel mrežo gostiteljev in Skandinavce popeljal na vodstvo s +3. Ganec je bil na koncu edini strelec na srečanju, po katerem so s 4:1 v seštevku napredovali gostje.

Udarec za Hajduk, Bohar in Jurčević izločila Zahovića in druščino

Od Evrope se je nenadejano poslovil splitski Hajduk, za katerega igra tudi slovenski legionar Jan Mlakar (igral je do 83. minute). Hrvaško moštvo je v Kazahstan odpotovalo s prednostjo 2:0 in jo pri Tobolu zapravilo. Gostitelji so v 67. minuti povedli s 3:0, kazalo je že, da bodo napredovali po 90 minutah, a so Splitčani v sodnikovem dodatku uspeli znižati in izsilili podaljške. V 118. minuti so Kazahstanci zvišali na 4:1 in se na koncu veselili napredovanja.

Tega si je po novi zmagi nad malteško Gziro zagotovila tudi Rijeka, pri kateri je Adam Gnezda Čerin igral vso tekmo. Vstopnico za 3. krog si je po hudem boju in 11-metrovkah zagotovil tudi Spartak Trnava, Dejan Trajkovski je napredovanje spremljal s klopi. Veselil se je tudi Žiga Lipušček, ki je ob zmagi RFS igral ves obračun.

Osijek Damjana Boharja in Maria Jurčevića je z zmago 1:0, h kateri je Bohar prispeval podajo, izločil Pogon Luke Zahovića. AEK Žige Lacija, ki ga ni bilo v kadru, se je poslovil s porazom po 11-metrovkah proti Mostarju.