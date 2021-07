Domžalčani na Finskem podaljšali evropsko pot

Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Helsinkih premagali Honko Espoo z 1:0 (1:0). Prva tekma med slovenskim in finskim predstavnikom se je končala z 1:1. Za Domžale je danes v 22. minuti zadel Arnel Jakupović.

Domžalčani so si na Finskem priigrali 3. krog kvalifikacij konferenčne lige in bodo naslednji teden igrale proti boljšemu iz dvoboja med islandskim Hafnarfjördurjem in norveškim Rosenborgom, ki je prvo tekmo v gosteh dobil z 2:0. Izbranci Dejana Djuranovića so na Finskem odigrali korektno tekmo, naprej pa jih je poslal "evrogol" Arnela Jakupovića.

Domžalčani so prvi polčas začeli precej rezervirano, boljše nadaljevanje pa je najprej v 16. minuti napovedal poskus Senijada Ibričića, ko je posredoval domači vratar Tim Murray. Ta pa je šest minut pozneje pobral žogo iz svoje mreže, potem ko ga je z izjemnim udarcem z dobrih 25 metrov ugnal Arnel Jakupović, potem ko je žogo poslal pod prečko.

Ajdin Mulalić je imel ob koncu kar nekaj dela, a je njegov gol ostal nedotaknjen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadaljevanje je bilo bolj ali manj v domeni Domžalčanov, ki so prišli do nekaj priložnosti, a jim ni uspelo zadeti. Med drugim je Ibričićev strel v 36. minuti obranil Murray, le nekaj sekund zatem je Tilen Klemenčič z volejem zgrešil cilj, v 40. pa je bil neuspešen še Damjan Vuklišević.

V drugem polčasu je prvi resno zagrozil Rui Modesto, ko je poskusil v 60. minuti malce z leve strani z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Ajdin Mulalić. Domžalčani so vse bolj zgolj pazili na to, da ne bi odprli kakšne prevelike luknje v obrambi, Honka pa je vse bolj pritiskala in v 88. minuti prišla do strela z glavo, ki pa je na domžalsko srečo zgrešil cilj.