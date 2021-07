Švedi končali mariborsko evropsko pot

Mariborčani so tudi na drugi tekmi izgubili s Hammarbyjem in se poslovili od Evrope.

Mariborčani so tudi na drugi tekmi izgubili s Hammarbyjem in se poslovili od Evrope. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma izgubili proti švedskemu Hammarbyju z 0:1 (0:1). Prvo tekmo so Švedi dobili s 3:1, tako da so Mariborčani končali evropsko udejstvovanje.

Mariborčani so se na prvi tekmi znašli v težkem položaju, kot se je izkazalo, je bila prednost Skandinavcev prevelik zalogaj za preobrat, čeprav so se izbranci Simona Rožmana izkazali z borbeno in nepopustljivo igro, a zatajila je realizacija. Tako se vijolični poslavljajo od Evrope, Hammarby pa bo v 3. krogu kvalifikacij igral proti srbskemu Čukaričkemu.

Že v uvodu tekme so Švedi poskrbeli za nov hladen tuš, ko je po protinapadu z diagonalnim strelom z leve strani zadel David Accam in še oplemenitil prednost Hammarbyja. Mariborčani so bili sicer v prvem polčasu konkretnejši, imeli žogo več v posesti in tudi več strelov, omeniti velja predvsem poskus Vida Kodermana s 15 metrov v 19. minuti, ko je žogo poslal malce čez gol, in pa Blaža Vrhovca, ko je v 43. minuti sprožil od daleč, vratar Oliver Dovin pa je žogo preusmeril v prečko.

Gostje so že v 5. minuti postavili končni rezultat. Foto: Vid Ponikvar

V drugem polčasu je v 50. minuti Aleks Pihler prišel do strela z glavo, a s šestih metrov za malo zgrešil cilj. Malce prej je na drugi strani z dobrih desetih metrov zgrešil Gustav Ludwigson. V 53. minuti je bil Maribor spet blizu golu, ko je z desne strani od daleč sprožil Martin Milec, a zadel prečko. Milec je malce zatem zgrešil še s 13 metrov, Marko Alvir pa je bil prav tako neuspešen v 65. minuti.

Dovin pa se je moral spet izkazati v 67. minuti, ko je znova od daleč streljal Vrhovec, Astrit Selmani pa je v 71. minuti le za malce zgrešil mariborska vrata. V 79. minuti je znova za malo zgrešil Alvir, v 85. pa še Jan Repas. Milec je nato v sodniškem dodatku streljal še z več kot 30 metrov, Dovin pa je znova dobro posredoval in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

