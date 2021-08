Domžalčani iz Trondheima z visokim porazom

Domžalski nogometaši so že na prvi tekmi pri močnem norveškem tekmecu zapravili praktično vse možnosti za nadaljevanje. Usoden je bil slab začetek, po katerem so domači hitro napolnili mrežo gostov, na koncu pa je bilo kar 6:1.

Že sedma minuta je nakazala, v katero smer bo šla tekma. Po hitrem prodoru Carla Holseja je žoga prišla do Carla Aadama Anderssona na drugi strani kazenskega prostora, ta pa jo je z močnim strelom z 12 metrov poslal za hrbet Ajdina Mulalića.

Podobno je bilo v 23. minuti. Spet so domači po prodoru po desni strani poslali lep predložek pred gol, tam je bil tik pred vrati Dino Islamović, ki je žogo spretno preusmeril v mrežo.

Domžalčani si v prvem delu niso pripravili resnejših priložnosti, še najbolj nevarna sta bila Benjamin Markuš v 19. minuti ter Zeni Husmani, ki je meril z glavo v 33. minuti, a nenatančno.

Dejan Djuranović ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Vid Ponikvar

Že minuto zatem je bilo 3:0. Tokrat je Rosenborg prodrl po levi strani, Emil Ceide je streljal iz bližine, njegov strel je vratar Mulalić še ubranil, žoga pa se je nato odbila od Svena Šoštariča Kariča v gol.

Sedem minut pozneje je domača ekipa zadela še četrtič, po podaji na drugo stran kazenskega prostora je Erlend Reitan neoviran povišal na 4:0.

Ko je že kazalo, da se Domžalam obeta pravi polom, je za vsaj estetsko omilitev poskrbel Enes Alić. Po dobrem prodoru in močnem natančnem strelu v daljši kot vrat Andreja Hansena je žoga končala v mreži.

A domači so že v 18. sekundi drugega polčasa nadaljevali strelske vaje. Po izgubljeni žogi gostov je nov hiter protinapad izkoristil Islamović, ki je s kakšnih 18 metrov zadel še drugič na tekmi.

V nadaljevanju so imeli dve ali tri polpriložnosti tudi gostje, a ni bilo prave nevarnosti. Domači pa so v 86. minuti postavili piko na i. Še en prodor in podajo v sredino sta v šesti in zadnji gol na tekmi spremenila podajalec Reitan in strelec Noah Jean Holm.

Boljši iz tega dvoboja, povratna tekma bo 10. avgusta, se bo v zadnjem krogu kvalifikacij pomeril z Rennesom.

Stadion Lerkendal, sodniki: Bojko, Kornijko, Visocki.

Strelci: 1:0 Andersson (7.), 2:0 Islamović (23.), 3:0 Karič (34., avtogol), 4:0 Reitan (40.), 4:1 Alić (44.), 5:1 Islamović (46.), 6:1 Holm (86.).



Rosenborg: Hansen, Reitan, Hoff (od 81. Konradsen), Tettey, Islamović (od 81. Molins), Holse (od 60. Holm), Eyjolfsson, Hovland, Tagseth (od 60. Skarsem), Andersson, E. Ceide.



Domžale: Mulalić, Žinič, Vuklišević (od 46. Kait), Klemenčič, Ibričić, Markuš (od 66. Martinović), Šoštarič Karič, Podlogar (od 82. Dobrovoljc), Jakupović (od 82. Saitoski), Alić, Husmani.



Rumena kartona: Andersson; Vuklišević, Šoštarič Karič.

Rdeč karton: /.