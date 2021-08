Mura po vsaj tri milijone evrov in maščevanje za izpad iz leta 1995 #video

V Prekmurju sta v tej evropski sezoni že gostovala prvaka Severne Makedonije (Shkendija) in Bolgarije (Ludogorec). Danes se bo v Fazaneriji, kjer velja pričakovati polne tribune, predstavil še najboljši klub iz Litve (Žalgiris).

Prispevek Mateja Podgorška (Planet TV) pred srečanjem Mura - Žalgiris:

Če ga bo Mura izločila, si bo zagotovila največji evropski uspeh v zgodovini kluba, saj se bo uvrstila v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, si v najslabšem primeru že zagotovila nastop v skupinskem delu konferenčne lige, s tem pa tudi bajno nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), vredno skoraj tri milijone evrov. Zato ne preseneča naslov na klubski strani Mure, kjer se obračun z Žalgirisom napoveduje kot dvoboj, ki odpira vrata v evropsko jesen.

Šimundža: Žalgiris je izjemno zahtevna ekipa

Ante Šimundža želi izkusiti čim več evropskih izkušenj z Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Ante Šimundža opozarja na kakovost tekmeca, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov vzel mero Linfieldu, prvaku Severne Irske (3:1 in 2:1), nato pa izpadel proti madžarskemu prvaku Ferencvarošu (1:3 in 0:2), za katerega je nastopil tudi slovenski reprezentant Miha Blažič. Žalgiris se lahko za razliko od Mure pohvali s polno tekmovalno formo, ki traja že več mesecev, saj prvenstvo v Litvi poteka brez poletnega premora.

''Tekmec je dominanten v svoji ligi, kjer je sredi tekmovanja. Ima specifičen način igre, ki ga koristi v Evropi. Je tekmovalna ekipa, s katero se lahko tekmuje, a je to izjemno zahtevna ekipa,'' poudarja strateg črno-belih. Svojim varovancem sporoča, da bodo morali biti danes izredno čvrsti, hitri v prehodih, in konkretni, če želijo na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa doseči želen rezultat.

''Smo novinci v tem tekmovanju, Žalgiris pa ni več. Ne moremo se postavimo v položaj, da smo že dolgo tukaj. Kot celotni klub se učimo, kako je tu delovati, želimo pa si biti tekmovalni in čim večkrat okusiti tako izkušnjo,'' je izpostavil Šimundža razliko med Muro in Žalgirisom, ki si je kot osemkratni prvak Litve nabral že ogromno izkušenj.

"Uživamo, da igramo na dveh frontah"

Nino Kouter ni več član Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura kot aktualni slovenski prvak ni najbolje začela domačega prvenstva, v treh krogih je osvojila le eno točko. Evropa je poskrbela za določen davek, a Šimundža iz tega ne dela drame.

'Uživamo, da igramo na dveh frontah. Uživamo, da smo obremenjeni s tekmami in preklapljanjem med tekmovanji. Kljub temu, da je naporno, si tega želimo čim večkrat,'' je odkrito priznal Mariborčan, ki bi lahko na današnji tekmi poslal v ogenj tudi zadnje tri poletne novince (Žiga Škoflek, Nik Lorbek in Mitja Lotrič), a verjetno ne za vso tekmo, saj je njihova fizična pripravljenost na nižji ravni od soigralcev, ki so z Muro opravili bazične priprave na sezono 2021/22. To bo prva letošnja evropska tekma slovenskih prvakov brez Nina Koutra, ki se je pred kratkim preselil v Turčijo.

Mura se želi maščevati za izpad pred 26 leti

Žalgiris je v Fazaneriji že gostoval. V prejšnjem stoletju, bilo je na začetku sezone 1995/96, je v 1. krogu pokala pokalnih zmagovalcev izgubil z Muro z 1:2. Ker pa je bil na domačem igrišču boljši z 2:0, je izločil črno-bele. Tako bi lahko Mura po 26 letih poskrbela za maščevanje in vrnila udarec trenutno vodilni ekipi litovskega prvenstva, ki ima s tekmo manj točko prednosti pred drugouvrščeno Suduvo.

Tomislav Kiš jo je pred leti v Evropi kot napadalec Hajduka zagodel Kopru. Foto: Sportida

Pri Žalgirisu igra kar nekaj nogometašev, ki imajo bogate izkušnje. Hrvaški napadalec Tomislav Kiš je pred leti kot posojen igralec splitskega Hajduka igral za Zavrč, njegov rojak Josip Tadić je obetal pri Osijeku, Bayerju in zagrebškem Dinamu, Nigerijec Oagenyi Onazi je nastopal tudi za Lazio, napadalec Jakub Sylvester je nekdanji slovaški reprezentant, v ekipi pa je veliko Hrvatov in Srbov, ki dobro poznajo slovenski nogomet.

Če bo Mura napredovala v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, bo zaigrala proti graškemu Sturmu, za katerega igra Jon Gorenc Stanković, če pa se ji ne bo posrečilo, jo popravni izpit za podaljšanje evropske sezone do zime čaka v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo proti zmagovalcu obračuna med Prištino (Kosovo) in norveškim klubom Bodo Glimt.