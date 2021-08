Kouter uradno zapustil Muro in se preselil v Turčijo

Kot so zapisali pri Muri, so za 27-letnega vezista dobili odškodnino, a njene višine niso razkrili. Kouter je z Muro osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka, v prvi in drugi slovenski ligi ter slovenskem pokalu je zbral 201 nastop, ob tem pa dosegel dvajset zadetkov. Za Muro je zaigral tudi na štirinajstih tekmah v evropskih tekmovanjih in se dvakrat vpisal med strelce.

"Nino Kouter po štirih uspešnih letih zapušča Muro in se podaja novemu izzivu nasproti. Nino je veliko dal Muri, tudi Mura pa je njemu dala veliko in iz njega naredila reprezentanta. V klubu mu želimo veliko sreče v nadaljevanju kariere in verjamemo, da se naše poti nekega dne ponovno srečajo," je dejal športni direktor Denis Rajbar.

⚫⚪ Manisa Futbol Kulübümüz, Slovenyalı orta saha oyuncusu Nino Kouter’i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan yeni transferimiz Nino Kouter, “Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum”



Detaylar 👉 https://t.co/pcedHbQ24z pic.twitter.com/gLWM9gsAI7 — Manisa Futbol Kulübü 🏆 (@ManisaFK) August 3, 2021

Preberite še: