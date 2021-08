Vijolice kot prve v tej sezoni vzele mero Radomljam

Kalcer Radomlje : Maribor 1:2 (0:2) Športni park, gledalcev 300, sodniki: Antič, Kasapović, Habibović.

Strelci: 0:1 Vrhovec (16./11 m), 0:2 Sirk (26.), 1:2 Varga (65.). Kalcer Radomlje: Šugić, Guček, Jazbec, Rugašević (od 82. Ihbeisheh), Mužek, Nuhanović (od 82. Kregar), Zabukovnik, Primc (od 70. Blaić), Božić (od 57. Pogačar), Cerar, Šarić (od 57. Varga).

Maribor: Jug, Sikošek, Voloder, Mitrović, Milec, Vrhovec (od 74. Makoumbou), Požeg Vancaš (od 63. Šturm), Alvir, Repas (od 83. Pihler), Matko (od 74. Žugelj), Sirk (od 63. Vipotnik). Rumeni kartoni: Jazbec, Šarić, Nuhanović; Sirk, Matko, Alvir.

Rdeči karton: /.

Radomljani so v 4. krogu nove sezone doživeli prvi poraz. V Domžalah so jih tokrat ugnali Mariborčani, ki so se s tretjo zmago vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Vijolični so levji delež posla tokrat opravili že v dinamičnem prvem polčasu, v katerem so dosegli dva zadetka.

Učinkovit začetek Maribora

Mariborčani so začeli podjetneje, prevzeli pobudo, v 16. minuti pa so tudi povedli. Rok Jazbec je na vrhu kazenskega prostora spotaknil Aljošo Matka, zaradi česar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom po sredini unovčil Blaž Vrhovec.

Izbranci Simona Rožmana so bili blizu novemu zadetku v 25. minuti, a je Rok Sirk za malo žogo poslal mimo vratnice iz bližine z leve strani. A že v naslednji minuti se je mariborski napadalec prvič vpisal med strelce, ko je z glavo zadel po Matkovi podaji z leve strani.

V 28. minuti pa so po zmedi v mariborskem kazenskem prostoru do svoje prve priložnosti prišli tudi Radomljani, streljal je Ivan Šarić, toda zadel le vratnico. Le malce zatem je na drugi strani s slabih 20 metrov sprožil Marko Alvir, a oplazil le zunanji del mreže.

V 37. minuti je Matko potegnil po desni strani in prišel v kazenski prostor, kjer se je odločil za strel s 14 metrov, a bil malce premalo natančen z diagonalnim strelom. Domači so v prvem polčasu prišli še do strela v 42. minuti prek Šarića, vendar Ažbe Jug ni imel težjega dela. Malce bolj se je moral v 45. minuti potruditi David Šugić po novem poskusu Matka iz kazenskega prostora.

Varga s peto spretno ugnal Juga

V drugem polčasu je v 49. minuti Nemanja Mitrović z glavo streljal čez gol, Matko pa malce pozneje z nogo mimo gola. Na drugi strani je v 56. minuti Mark Zabukovnik iz ugodnega položaja streljal previsoko.

Radomlje pa so se v igro vrnile v 65. minuti, ko je po odbijanju žoge pred vrati Maribora Saša Varga s peto spretno ugnal Juga za znižanje zaostanka na 1:2. Pozneje pravih priložnosti ni bilo do same končnice tekme, v 90. pa je malce z desne sprožil Nino Žugelj in za kak meter zgrešil vrata gostiteljev.

Radomljani bodo v 5. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Murski Soboti, Mariborčani pa bodo dan prej gostili sežanski Tabor.