Kramarič jo je zagodel Celjanom #foto

Bravo : Celje 2:1 (0:1) Stadion Žak, sodniki: Šmajc, Brezar, Kalan.

Strelca: 0:1 Svetlin (32.), 1:1 Kramarič (70.), 2:1 Kramarič (90./11 m). Bravo: Vekić, Drkušić, Brekalo, Križan, Španring, G. Trdin (od 82. Ogrinec), Kirm (od 68. Žinko), Trontelj, Maružin (od 69. Memić), Kramarič, Bajde.

Celje: Raduha, Flis, Zaletel, Zec, Brecl, Vrbanec (od 80. Šporn), Majevski, Kuzmanović (od 19. Begić, od 80. Žižek), Božić (od 46. Sokler), Svetlin, Medved (od 61. Mittendorfer). Rumeni kartoni: Žinko, Kramarič; Vrbanec, Zec, Majevski, Mittendorfer.

Rdeča kartona: Bajde (15.), Zec (59.).

Fotogalerija s tekme Bravo : Celje, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Dolgo je kazalo, da bodo Celjani prekinili niz treh porazov proti Bravu. Toda ob koncu si je mladi branilec Celja Maj Mittendorfer privoščil nespameten prekršek in zakrivil najstrožjo kazen, ki je odločila srečanje. Tega sta obe ekipi končali s po desetimi igralci. Bravo je tako po treh remijih prišel do zmage, Celjani pa imajo ob zmagi zdaj tri poraze.

Bajde zaigral od prve minute, a moral že kmalu z igrišča

Domači trener Dejan Grabić je takoj po prihodu v klub v prvo enajsterico uvrstil Gregorja Bajdeta, ki je imel v uvodu tekme eno (pol)priložnost, a je ostalo pri začetnem izidu. Prav Bajde je malce pozneje naredil oster prekršek nad Mićom Kuzmanovićem, na katerega je startal s podplatom v gleženj. Celjski napadalec je moral zaradi poškodbe zapustiti igro, prav tako pa Bajde, ki je po pregledu z VAR dobil rdeči karton.

Mićo Kuzmanović je zaradi poškodbe gležnja zapustil igrišče že po 14 minutah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani so z igralcem več pričakovano prevzeli pobudo, a niso bili posebej nevarni, v 29. minuti je sicer poskusil Tjaš Begić z roba kazenskega prostora, a je bil njegov strel šibak in malce premalo natančen. Tri minute pozneje pa so izbranci Agrona Šalje, danes v rdeči opravi, povedli, ko je na koncu v kazenskem prostoru do strela prišel Tamar Svetlin in matiral Igorja Vekića.

V 38. minuti pa so obetaven napad izpeljali Ljubljančani, ki ga je na koncu malce z leve strani kazenskega prostora končal Andraž Kirm, a je njegovo namero "prebral" Florijan Raduha. V 43. minuti je na drugi strani moral posredovati Vekić, ko je iz bližine streljal Žan Medved.

Po rdečem kartonu Zecu je sledil preobrat Brava

Po mirnejšem uvodu drugega polčasa je v 59. minuti tudi Celje na igrišču ostalo le z deseterico, saj je David Zec hitro dobil rumena kartona in posledično rdečega. Bravo je nato zaigral pogumneje, v 70. minuti je tudi zadel prek Martina Kramariča, ta je žogo poslal pod prečko po podaji Amarja Memića. Slednji se je, kot je pokazal VAR, za las izognil prepovedanemu položaju.

Bravo je v četrtem nastopu v tej sezoni dočakal prvo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 75. minuti je imel Kramarič novo lepo priložnost, streljal je z 18 metrov, takrat pa se je izkazal Raduha. Šest minut pozneje je na drugi strani z glavo poskusil Ester Sokler iz bližine, toda zgrešil cilj. V 89. minuti pa je Maj Mittendorfer spravil svojo ekipo v dodatno zadrego, ko je s hrbta potisnil Memića v kazenskem prostoru, sodniki pa so pokazali na belo piko. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Kramarič. Že v sodniškem dodatku je poskusil tudi Memić spraviti žogo mimo Raduhe, a se slednji ni pustil.

Bravo bo v 5. krogu prihodnjo soboto gostoval v Domžalah, Celje pa bo dan prej gostilo Aluminij.