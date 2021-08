Remi v Kidričevem, oboji še vedno brez zmage

Nogometaši Aluminija in Mure so se v 4. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Državni prvaki kljub izjemnemu zadetku Mitje Lotriča tudi po 4. krogu ostajajo brez zmage v novi sezoni, to pa hkrati velja tudi za Kidričane. Ti so tretjič v sezoni igrali neodločeno, precej zaslug pri tem je imel vratar Luka Janžekovič, ki je paral živce predvsem Mihaelu Klepaču, ob koncu tekme pa je z izvrstnima obrambama po strelih Tomija Horvata in Luke Bobičanca poskrbel, da se je tekma končala z deljenim plenom. Mura je tako pri dveh točkah, Aluminij pa pri treh.

Sobočani so tekmo odprli konkretneje in v šesti minuti je imel nekdanji igralec Aluminija Klepač lepo priložnost, toda s približno enajstih metrov je žogo poslal malo mimo vrat domačih.

V 12. minuti so sodniki namesto prekrška Matka Obradovića zunaj kazenskega prostora pokazali rumeni karton Jaki Bizjaku, ob protestih so domači ostali brez obetavne priložnosti.

Devet minut pozneje pa so gledalci videli pravi "evrogol", na žalost domačih privržencev v mreži Aluminija. Mitja Lotrič se je namreč odločil za strel s 25 metrov rahlo z leve strani in žogo poslal tik pod stičišče prečke in vratnice na nasprotni strani.

V 31. minuti so se Kidričani, ki so igrali brez kaznovanega Klemna Bolhe, vrnili v igro, ko je po akciji po levi strani in izbiti žogi do strela v bližini gola prišel Haris Kadrić in dosegel sploh prvi gol Aluminija v sezoni za vodstvo z 1:0.

Izid je bil takrat kar realen pokazatelj dogajanja na igrišču, oboji so imeli le po en strel v okvir vrat, sicer pa so imeli žogo nekaj več v posesti Sobočani, ki so še štirikrat streljali tudi mimo vrat.

Mirnejši drugi del

Mimo je zletel tudi Klepačev poskus v 48. minuti, tudi sicer pa uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv. Zato pa so v 65. minuti Sobočani izpeljali lepo akcijo, po kateri se je sam pred Janžekovičem znašel Klepač, njegov strel malce z desne pa je Aluminijev vratar ukrotil.

Ta je bil na mestu tudi v 78. minuti po novem poskusu Klepača. Mura je tudi v končnici prevladovala v posesti, a je primanjkovalo prodornosti. V 90. minuti pa je vendarle Tomi Horvat prišel do strela z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Janžekovič, kot tudi nekaj trenutkov pozneje po strelu Luke Bobičanca, čeprav je žoga letela mimo številnih nog.

Aluminij - Mura 1:1 (1:1) Športni park, gledalcev 300, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelca: 0:1 Lotrič (21.), 1:1 Kadrić (31.).



Aluminij: Janžekovič, Martić, Petek, Azemović, Ploj (od 78. Nkama), Pušaver, Prša, Marinšek, T. Pečnik (od 62, Krefl), Kadrić, Bizjak (od 62. Flakus Bosilj).

Mura: Obradović, Šturm, Karničnik, Gorenc, Kous, Lorbek, Brkić (od 46. Horvat), Lotrič, Klepač (od 79. Bobičanec), Mandić (od 68. Škoflek), Maroša.



Rumeni kartoni: Bizjak; Bobičanec, Škoflek.

Rdeči karton: /.

Aluminij bo v 5. krogu petek gostoval v Celju, Mura bo dva dni pozneje gostila Radomlje.