Fantastično! Zgodovinski uspeh Mure, vreden vsaj tri milijone evrov!

Žalgiris : Mura 0:1 (0:1) /prva tekma 0:0/

Konec dvoboja! Čeprav je bilo v strelih na gol izenačeno (13:13), v strelih v okvir vrat pa so bili črno-beli boljši (3:2), v Vilni proslavljajo nogometaši Mure. Izbranci Anteja Šimundže so zmagali z 1:0, si s tem priigrali nastop v play-offu kvalifikacij za ligo Europa proti graškemu Sturmu, v najslabšem primeru pa tudi že nastop v skupinskem delu konferenčne lige. S tem so si podaljšali evropsko sezono do zime, v tej sezoni bodo odigrali najmanj tekem, kar je zgodovinski uspeh za slovenskega prvaka! Mura bo s tem postala šele drugi slovenski klub, ki bo nastopil v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj (prvi po Mariboru), pošteno pa si bo napolnila tudi blagajno, saj si je s to zmago že zagotovila najmanj tri milijone evrov nagrade! 75. minuta: Gostitelji pritiskajo na vrata Mure. V nekaj minutah so zapravili tri priložnosti za izenačenje, največjo je imel nekdanji nogometaš Ogenyi Onazi, ki je udaril z roba kazenskega prostora, nato pa je žoga po tem, ko je na poti do vrat zadela Jana Gorenca, za las zgrešila vrata. Konec prvega polčasa v Vilni. Slovenski prvaki so bili boljši tekmeci, premoč pa so kronali z zadetkom kapetana Žoge Kousa, njegovega drugega v evropskih tekmovanjih. Če bo Mura zadržala prednost, bo v taboru črno-belih zvečer še kako veselo! Gooooool! 12. minuta! 0:1! Mura vodi z 1:0! Luka Bobičanec je prodrl v kazenski prostor Žalgirisa, nato pa z izjemno asistenco zaposlil Žigo Kousa, ki mu ni bilo težko z neposredne bližine zatresti vrata litovskih prvakov. Mura si je priigrala prednost. Če bi se tekma končala že zdaj, bi si slovenski prvaki podaljšali evropsko sezone do zime in prejeli trimilijonsko nagrado Uefe! Trener Mure Ante Šimundža je za evropsko tekmo, ki prinaša ogromen vložek, izbral naslednjo začetno postavo: 📝| 𝐂̌𝐀𝐑𝐍𝐎-𝐁𝐄𝐉𝐋𝐈𝐇 𝐗𝐈 ⚫️⚪️#čarnobejli #mismomura #UEL pic.twitter.com/0b2IYqrzC5 — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 12, 2021

Če so se kvalifikacije za ligo prvakov in konferenčno ligo začele že prejšnji mesec, pa je predtekmovanje evropske lige krajše kot sicer. Ustanovitev novopečene konferenčne lige je razredčila število nastopajočih v kvalifikacijah za evropsko ligo, v kateri popravni izpit čaka vse prvake, ki so izpadli v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Med njimi je tudi Mura, ki se je v boju za preboj v skupinski del lige Europa pomerila z Žalgirisom in ga izločila. Uvodna tekma v Murski Soboti se je končala brez zadetkov, na povratni v Vilni, kjer je izbrance Anteja Šimundže pričakalo igrišče z umetno travo, pa je bila Mura boljša z 1:0!

Če bi se Mura uvrstila v skupinski del evropske lige (to je v zgodovini evropskih tekmovanj od slovenskih klubov uspelo le NK Maribor), bi prejela kar 3,63 milijona evrov. Za preboj v skupinski del konferenčne lige bi si blagajno napolnila s tremi milijoni evrov.

Filip Valančič je v četrtek izločil azerbajdžanskega prvaka. Nekdanji zmaj je prispeval asistenco. Foto: Guliverimage

V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo nastopajo še trije klubi s slovenskimi legionarji. Filip Valenčič je s finskim prvakom HJK Helsinki izločil Neftči iz Bakuja. Prva tekma se je končala z 2:2, povratna na Finskem pa 3:0 za gostitelje. Nekdanji napadalec Olimpije je podobno kot na prvi tekmi tudi na povratni prispeval podajo. V slovenskem spopadu se bosta na Cipru pomerila Anorthosis Denisa Popovića in Rapid Dejana Petrovića, ki si je na Dunaju zagotovil veliko prednost.