Šimundža po Mariboru v evropsko jesen popeljal še Muro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ante Šimundža je popeljal Muro do še vsaj osmih evropskih tekem!

Ante Šimundža je popeljal Muro do še vsaj osmih evropskih tekem! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh premagali Žalgiris z 1:0 (1:0) in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij, potem ko so na domačem igrišču igrali 0:0. V zadnjem krogu bodo izbranci Anteja Šimundže igrali proti graškemu Sturmu Jona Gorenca Stankovića.