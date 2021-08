Tekma med Muro in Radomljami zaradi hudega naliva prekinjena v 59. minuti

Tekma 5. kroga Prve lige Telemach med Muro in Kalcer Radomljami je bila zaradi hudega naliva in posledično razmočenega igrišča prekinjena v 59. minuti pri rezultatu 2:2.

Zaradi nevihte, močnega dežja in vetra na stadionu Fazanerija v Murski Soboti je glavni sodnik Alen Borošak v 59. minuti prekinil tekmo 5. kroga med Muro in Kalcer Radomljami. Po približno 15 minutah jo je moral tudi dokončno odpovedati, saj je bila igralna površina neprimerna za igro. O nadaljnji usodi oziroma datumu nadaljevanja bo odločalo vodstvo tekmovanja.

Tekma se je za domače začela šokantno; njihova mreža se je zatresla že po 42 sekundah igre. Mark Zabukovnik je na drugi vratnici lepo videl Ivana Šarića, ki mu iz neposredne bližini ni bilo težko žoge potisniti prek golove črte.

Vodstvo gostov ni trajalo dolgo. V 13. minuti je Mitja Lotrič izkoristil lepo podajo Amadeja Maroša in s približno desetih metrov premagal vratarja Davida Šugića.

Čeprav so imeli domači nato še nekaj polpriložnosti in višjo posest žoge, je Kalcer v 34. minuti znova povedel. Po izvajanju kota je bila domača obramba preveč neodločna, žoge ni uspela izbiti iz območje nevarnosti, do nje je prišel Sacha Varga in jo s kakih šestih metrov poslal v mrežo.

V zaključku prvega dela je imela Mura v razmaku dobre minute dve izjemni priložnosti. Pri prvi je odlično posredoval vratar David Šugić, pri drugi pa je bil čuvaj mreže Radomelj brez moči, saj je bil strel Amadeja Maroše premočan in dovolj natančen.

Amadej Maroša je zabil na koncu prvega in zapravil najstrožjo kazen na začetku drugega polčasa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Enajstmetrovka, nato pa naliv

Drugi del se je začel viharno. Ne samo na nebu, saj so Mursko Soboto prekrili črni, deževni oblaki, ampak tudi na igrišču. Po dobrih dveh minutah je Borošak pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je izvedel Amadej Maroša, njegov strel po sredini gola pa je vratar David Šugić odbil v polje.

V 59. minuti je nato Borošak zaradi močnega naliva in posledično že povsem razmočenega igrišča prekinil tekmo.

Mura - Kalcer Radomlje 2:2 (2:2) *prekinjeno v 59. min Stadion Fazanerija, sodniki: Borošak, Benc, Povšnar.

Strelci: 0:1 Šarić (1.), 1:1 Lotrič (13.), 1:2 Varga (34.), 2:2 Maroša (45.).



Mura: Obradovič, K. Cipot (od 46. Karničnik), T. Cipot, Maruško (od 46. Gorenc), Pucko, Brkić (od 46. Horvat), Lorbek (od 53. Kozar), Lotrič, Mandić, Klepač, Maroša.

Kalcer Radomlje: Šugić, Mužek, Guček, Jazbec, Blaić, Pišek, Zabukovnik, Rugašević (od 22. Ihbeisheh), Šarić, Božić, Varga.



Rumeni kartoni: Brkić; Pišek, Jazbec, Mužek.

Rdeči kartoni: /

V šestem krogu bo Mura gostila Celje (22. 8.), Kalcer Radomlje pa se bo 21. avgusta v Domžalah pomeril s CB24 Tabor Sežano.