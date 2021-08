Konec trpljenja Derviševića in Peričića v Mariboru

Mariborski klub je po Aljoši Matku, ki bo nadaljeval kariero na Švedskem, ostal še brez Amirja Derviševića in Špira Peričića. Izkušena igralca že dalj časa nista bila v načrtu Simona Rožmana, zato takšen razplet ne preseneča. "Slovesa nikdar niso prijetna, v takšnih primerih mora vsak nekaj vzeti v zakup, je pa bilo z obeh strani prisotnega veliko razumevanja in spoštovanja," je pojasnil športni direktor vijolic Marko Šuler.

V mestu ob Dravi je danes zelo pestro. Čeprav bodo Mariborčani, ki so se izpadu iz Evrope osredotočili na nastope v domačih tekmovanjih, po štirih krogih (in tekmo več od najbližjih zasledovalcev Kopra in Olimpije) pa so na vodilnem položaju, naslednjo tekmo odigrali v soboto, je bilo v Ljudskem vrtu zelo zanimivo že v četrtek.

Najprej je mariborski klub sporočil, kako bo mladi reprezentant Aljoša Matko, strelec edinega zadetka za mlado izbrano vrsto na letošnjem Euru do 21 let v Sloveniji (in na Madžarskem), nadaljeval kariero pri Hammarbyju, evropskem krvniku 15-kratnih slovenskih prvakov, nato pa so se vijolice poslovile še od Amirja Derviševića in Špira Peričića. Že dalj časa nista kandidirala za nastope. Znašla sta se na stranskem tiru in trpela.

Šuler: Ko se ena vrata priprejo, se druga odprejo

Marko Šuler je ob sodelovanju s Simonom Rožmanom v zadnjih mesecih poskrbel za številne kadrovske menjave pri NK Maribor. Foto: NK Maribor Čeprav je bil visokonogi Ljubljančan, znan po odličnih predložkih in dobrem pregledu igre, že vajen takšnih sprememb, saj je v osmih letih, odkar se je preselil v Maribor, doživel številne vzpone in padce, veselja in ponižanja, bi veliko raje videl, da bi lahko ujel tekmovalno formo in tako lažje dosegel dogovor z novim delodajalcem. Tako pa ni odigral tekme že štiri mesece. Nazadnje je 20. aprila ostal praznih rok doma proti Domžalam (1:3), nato pa je trener Rožman nanj "pozabil", priložnost pa posvečal številnim mlajšim in manj izkušenim igralcem. Peričić je zadnjo priložnost dočakal nekoliko pozneje, 4. maja je nastopil ob domači zmagi nad Taborom (2:1), nato pa ostal izven kroga kandidatov za nastop.

"Sklenjen je dogovor o sporazumni prekinitvi pogodb. Kot smo že rekli, gremo na novo pot, ob tem pa sta tudi oba igralca izrazila željo po iskanju novih rešitev, kar smo jima v klubu omogočili. Verjamem, da imata Amir in Špiro pred seboj še kar lep del kariere. Obema bi se v imenu kluba zahvalil za njun prispevek na igrišču in čas, ki smo ga preživeli skupaj. Predvsem z Amirjem, ob vseh vzponih in padcih, smo izpisali dolgo skupno zgodbo. Slovesa nikdar niso prijetna, v takšnih primerih mora vsak nekaj vzeti v zakup, je pa bilo z obeh strani prisotnega veliko razumevanja in spoštovanja. Ko se ena vrata priprejo, se druga odprejo in verjamem, da ju ob novih motivih v drugem okolju čaka nova uspešna zgodba. Želimo jima vso srečo na nadaljnji nogometni poti," je najnovejši spremembi na kadrovskem seznamu NK Maribor predstavil športni direktor Marko Šuler.

Nad njim so skalili bes tudi navijači

Dervišević je bil leta 2019 standardni članski reprezentant Slovenije. Pri Mariboru je zbral 161 nastopov in dosegel 18 zadetkov. Trikrat je bil prvak, enkrat pokalni zmagovalec, zaigral pa je tudi v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Reuters Dervišević je v Mariboru izkusil ogromno. Bil je med najboljšimi na odmevnih evropskih tekmah, si leta 2019 povzdignil tržno vrednost na 1,3 milijona evrov. Takrat je bil standardni članski reprezentant in eden najdražjih igralcev 1. SNL. Pričakovalo se je, da bo sledil odhod v tujino, a do njega ni prišlo. Ljubljančan je ostal na Štajerskem, kjer pa je njegova zvezda kopnela. Igral je vedno manj, se preselil na klop, o redni rezultatski formi je lahko le še sanjal. Maribor je prenehal osvajati lovorike, govoric o tem, da bo Dervišević zapustil tabor vijolic, je bilo vedno več.

V zadnjih mesecih so izostali njegovi nastopi, trener Rožman ga je uvrstil na stranski seznam, ko je prekinil pogodbo z Mariborom, pa je postal prost igralec na trgu. Zdaj, ko je star 29 let in premore številne izkušnje, nenazadnje so bes zaradi slabših predstav na enem izmed bolj vročih treningov pred leti skalili tudi posamezniki iz navijaške skupine Viole, takrat je prejel zaušnico, išče novega delodajalca.

Po slabi predstavi v Celju izgubil zaupanje trenerja

Špiro Peričić je v dveh sezonah zbral 62 nastopov in dosegel štiri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na nogometni tržnici je prost igralec tudi 27-letni Dalmatinec, ki ga je v Maribor pripeljal še Zlatko Zahović. Takrat je sprožil veliko negodovanja med navijači Mure, saj se je za selitev v mesto ob Dravi dogovoril že med spomladanskim delom. Pri Muri ni več zaigral, ko pa je oblekel dres vijolic, ni bistveno izstopal ali dokazal, da bi lahko v obrambni vrsti Maribora predstavljal dodano vrednost. Ko je spomladi prikazal eno slabših predstav, Maribor pa ostal brez točk v Celju (1:2), je izgubil zaupanje trenerja, od danes dalje pa ni več nogometaš najtrofejnejšega slovenskega kluba.

Vodilni Maribor, ki se je tako v četrtek poslovil od Matka, Derviševića in Peričića, bo dvoboj 5. kroga 1. SNL odigral v soboto, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval Tabor iz Sežane.