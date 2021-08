Maružin zavil Domžale v črno, Bravo skočil na prvo mesto

Nogometaši Brava so po treh zaporednih remijih v tej sezoni nanizali dve zmagi in se (vsaj začasno) povzpeli na vrh.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžale : Bravo 0:2 (0:1) Športni park, gledalcev 200, sodniki: Vinčić, Vojska, Mežnar.

Strelca: 0:1 Maružin (45.), 0:2 Dobrovoljc (51./avtogol). Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Dobrovoljc (od 56. Martinović), Klemenčič, Žinič (od 84. Hodžić), Markuš (od 56. Pišek), Husmani (od 84. Saitoski), Alić, Vuk (od 69. Käit), Jakupović, Podlogar.

Bravo: Vekić, Drkušić, Kavčič, Križan, Španring, G. Trdin (od 79. Žinko), Nsana (od 69. Kirm), Trontelj, Maružin (od 74. Kanicilija), Kramarič, Ogrinec. Rumena kartona: Šoštarič Karič; G. Trdin.

Rdeči karton: /.

"Fantje se zavedajo, da je pred nami 34 ligaških tekem. Če želimo tudi v naslednjem koledarskem letu tekmovati na tej ravni, moramo pokazati pravi pristop - že proti Bravu," je pred tekmo dejal trener Domžal Dejan Djuranović. Čeprav so njegovi izbranci v polju v prvem polčasu celo prevladovali, pa brez kaznovanega Senijada Ibričića niso imeli pravih idej za disciplinirano ljubljansko vrsto.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

Po treh tekmah v novi sezoni so tako še brez zmage in so s točko na dnu lestvice. Na drugi strani je še neporaženi Bravo, ki je znal kaznovati napake gostiteljev, že pri devetih točkah, toliko jih je doslej ob tekmi manj zbral le vodilni Maribor.

Domžalčani so bili večino prvega polčasa boljši tekmec z več nevarnejšimi streli, omeniti velja poskuse Tilna Klemenčiča iz druge minute, ko je iz bližine žogo poslal čez gol, Slobodana Vuka iz 20., ko mu žoge z glavo ni uspelo umeriti proti vratom, in Enesa Alića iz 27., ko je prodrl po levi strani in prišel do strela, Igor Vekić pa je bil na mestu.

Loren Maružin je zatresel domžalsko mrežo v izdihljajih prvega polčasa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Manj nevarna kot Alićev sta bila strela Zenija Husmanija iz 29. in Arnela Jakupovića iz 36. minute, Ljubljančani pa so prvič resneje opozorili nase šele v 36. minuti, ko je poskusil Simon Nsana, toda Ajdin Mulalić je žogo brez posebnih težav umeril čez prečko. Ob koncu prvega polčasa pa so gosti povedli, Loren Maružin je v kazenskem prostoru žogo med Mulalićevima nogama poslal v mrežo.

Isti igralec je bil v središču dogajanja tudi v 51. minuti, ko je prišel v kazenski prostor po desni strani, potem pa streljal po tleh. Žoga je pri tem zadela Dobrovoljca, ki je izgubil tudi žogo pred prvim Bravovim golom, in se spet med Mulalićevima nogama skotalila čez golovo črto za 2:0. V 63. minuti je imel Maružin novo izjemo priložnost, ko je prišel do strela deset metrov od vrat, a žogo poslal čez prečko.

Domžalčani so doživeli novo razočaranje. V tej sezoni v domačem prvenstvu še niso zmagali. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 66. minuti se je za strel s 30 metrov odločil Martin Kramarič, Mulalić pa je imel kar nekaj dela, da je žogo odbil v kot. V 73. minuti se je na drugi strani priložnost ponudila Janezu Pišku, a je ta žogo po kotu usmeril čez gol.

Miha Kancilija je bil nov igralec, ki je poskrbel za nekaj Mulalićevega dela, in sicer v 75. minuti, Vekić pa je moral dve minuti pozneje posredovati po strelu Mateja Podlogarja. V 89. minuti je sprožil še Mattias Käit, ki pa je bil malce premalo natančen.

Domžale bodo v 6. krogu v petek gostovale v Kidričevem, Bravo pa bo dva dni pozneje gostil Olimpijo.