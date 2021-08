Koprčani Olimpiji prizadejali prvi ligaški poraz

Nogometaši Olimpije so po izpadu iz evropskega tekmovanja sredi tedna doživeli novo razočaranje. Pred domačimi gledalci so doživeli prvi poraz v novi sezoni Prve Lige Telemach. Koper na drugi strani se je zasluženo veselil treh točk, saj je bil predvsem v drugem polčasu veliko boljši ter ambiciozen, nadaljevanje prvenstva bo tako pričakal na drugem mestu razpredelnice.

Koprčani imajo za vodilnim Mariborom dve točki zaostanka in že naslednji teden priložnost, da ga z zmago prehitijo. Derbi 6. kroga na Bonifiki bo v soboto ob 20.15. Olimpijo dan pozneje čaka ljubljanski obračun z Bravom.

Olimpija je današnjo tekmo začela napadalno in v šesti minuti prišla do zadetka. Akcijo Michaela Pavlovića in Mustafe Nukića je kronal Almedin Ziljkić s strelom po tleh, ki ga vratar Adnan Golubović ni uspel ustaviti.

Hiter zaostanek je Koper prisilil v bolj napadalno predstavo, ki pa izrazitih priložnosti ni obrodila. Koper je izenačil šele v uvodnih minutah drugega polčasa. Stjepan Oštrek je izkoristil prostor, ki mu ga je pustila domača obramba in s strelom s kakih dvajsetih metrov premagal domačega čuvaja mreže Nejca Vidmarja.

Olimpija je najlepšo priložnost za vodstvo zapravila v 60. minuti, ko je Mustafa Nukić pretiraval s preigravanjem v kazenskem prostoru in ostal brez strela na gol.

V zaključku na sceno stopil Barišič

Kazen za domače je prišla v zadnjih petnajstih minutah. Najprej je Matic Fink storil začetniško napako in dovolil prvemu strelcu gostov Kaheemu Parrisu, da je v kazenskem prostoru prišel do žoge in strela na gol. Žoga je zadela vratnico, se odbila do Maksa Barišiča, ki jo je z desetih metrov pospravil v mrežo.

Ko je Olimpija v zadnjih minutah vse sile usmerila v napad, je Koper prišel do nove priložnosti in še tretjega zadetka. Maks Barišič je s preigravanjem osmešil Erica Boakya in z močnim strelom zapečatil usodo domačih.