Ljudski vrt zaploskal prvencema Hrvata in Primorca

Maribor : CB24 Tabor Sežana 2:0 (1:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kovačič.

Strelca: 1:0 Alvir (17.), 2:0 Šturm (90.). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Voloder, Sikošek, Vrhovec, Alvir, Repas (od 81. Pihler), Žugelj (od 81. Makoumbou), Požeg Vancaš (od 56. Šturm), Sirk (od 67. Vipotnik).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Ovsenek, Stanković (od 63. Bongongui), Salkić, Grobry Doukoure (od 85. Kljun), Krivičić, Tolić (od 63. Mihaljević), Stančič, Ndzengue (od 18. Mavretič). Rumeni kartoni: Mitrović, Pihler; Krivičić, Nemanič, Tolić, Salkić.

Rdeči karton: /.

Izbranci Simona Rožmana so tudi po obračunu s Taborom na vrhu prvenstvene lestvice. Štajerci so se na tekmeca dobro pripravili, Kraševcem pa je tokrat manjkalo prave napadalne energije in ideje, kar je botrovalo tretjemu porazu v sezoni.

Alvir s prvencem do 1:0 ...

Čeprav so v uvodu polčasa Kraševci v četrti in šesti minuti prišli do dveh bolj ali manj nenevarnih strelov, so v nadaljevanju vajeti v svoje roke vzeli domači nogometaši, ki sicer niso posebej pogosto ogrozili Jana Koprivca, izjema sta bila poskusa Nina Žuglja v osmi in 40. minuti ter vodilni zadetek iz 17. minute. Takrat je Gregor Sikošek podal z leve strani, pred vrati pa je žogo pričakal Marko Alvir in dosegel svoj prvenec v vijoličnem dresu.

V drugem polčasu se je dvakrat v obetavni akciji znašel Rok Sirk, a je bil enkrat v prepovedanem položaju, drugič pa nenatančen, v 52. minuti pa so spet nase opozorili tudi Sežanci, Til Mavretič je streljal, Ažbe Jug pa uspešno posredoval, tako kot tudi na drugi strani Koprivec po strelu Martina Milca. V 60. minuti je znova streljal Žugelj, ki pa je žogo poslal čez prečko.

Mariborčani so v petih nastopih v 1. SNL zbrali 12 točk. Zalomilo se jim je le na večnem derbiju v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

V končnici tekme so Mariborčani pritisnili, imeli kar nekaj priložnosti, posebej v 87. in 88. minuti po strelih Žana Vipotnika in Danijela Šturma, obakrat je bil na mestu Koprivec. Toda v 90. minuti so Štajerci le potrdili zmago, Aleks Pihler je stekel proti vratom Tabora, nato pa oddal žogo na levo do Šturma, ki mu ni bilo težko podvojiti prednosti domačih.

Maribor bo v 6. krogu prihodnjo soboto gostoval v Kopru, Tabor pa pri Radomljah.