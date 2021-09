Celjani dosegli kar sedem zadetkov, sodnik jih je priznal tri

Celje : Domžale 3:1 (1:1) Arena Z'dežele, gledalcev 300, sodniki: Obrenović, Vukan, Kasapović.

Strelci: 0:1 Vuk (10.), 1:1 Božić (44.), 2:1 Medved (52.), 3:1 Brecl (89.). Celje: Raduha, Flis, Zec, Zaletel, Kerin (od 77. Brecl), Majevski (od 68. Benedičič), Šporn, Vrbanec, Begić (od 68. Kuzmanović), Božić (od 81. Svetlin), Medved (od 81. Sokler).

Domžale: Mulalić, Alić, Klemenčič, Dobrovoljc, Hodžić (od 59. Žinič), Husmani (od 75. Martinović), Markuš (od 59. Pišek), Ibričić, Jurilj (od 75. Podlogar), Jakupović, Vuk (od 59. Georgijević). Rumeni kartoni: Majevski, Benedičič, Kuzmanović; Husmani, Dobrovoljc.

Rdeči karton: /.

Izbranci Agrona Šalje so prišli do tretje zmage v tej sezoni in za tri točke pobegnili današnjemu tekmecu, ki je bil sicer boljši v uvodu tekme, pozneje pa so Celjani prevladovali, dosegli tri regularne zadetke in kar štiri iz prepovedanega položaja. Domžalčani, ki imajo tekmo manj, so doživeli četrti sezonski poraz.

Domžalčani hitro povedli

Na dvoboju v Celju so uvodoma boljši vtis pustili Domžalčani, potem ko je že v tretji minuti nevarno meril Arnel Jakupović, izkazal pa se je Florijan Raduha. Sedem minut pozneje so gosti tudi povedli. Enes Alić je poslal nevarno žogo z leve strani, tik pred golovo črto jo je Raduha odbil, toda le do Slobodana Vuka, ki je streljal, žogi pa je nato nenamerno smer spremenil še Gaber Dobrovoljc.

Slobodan Vuk je s pomočjo Gabra Dobrovoljca zatresel celjsko mrežo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tjaš Begić je v osmi minuti napovedal tudi kakšno nevarno akcijo Celja, potem ko je streljal preveč po sredini, za razliko od njega pa sta zadela Ivan Božić in kar dvakrat Žan Medved, toda vse tri gole so sodniki pravilno izničili zaradi prepovedanih položajev.

Evrogol Božića, nato popoln preobrat Celja

Toda v 44. minuti je Božić s pravo poslastico poskrbel za izenačenje gostiteljev, ki so bili boljši v drugi polovici prvega dela. Odločil se je za strel s 30 metrov, žoga pa se je ob zgornjem kotu vrat od prečke odbila čez golovo črto.

Ivan Božić je poskrbel za najlepši trenutek srečanja, ko je s pravcato mojstrovino premagal Ajdina Mulalića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Takoj po začetku drugega polčasa je Medved dosegel še svoj tretji zadetek iz prepovedanega položaja, isti igralec pa je nato v 50. minuti z 19 metrov le za malce zgrešil cilj. Le nekaj trenutkov zatem je Luka Kerin zapravil novo lepo celjsko priložnost, v 52. minuti pa je Medved vendarle dosegel tudi regularen gol, ko je z glavo unovčil Kerinovo podajo z desne strani za 2:1.

V 61. minuti je Božić znova ogrozil Ajdina Mulalića, ki je žogo odbil čez prečko, nekaj trenutkov pozneje pa je domžalski vratar po kotu preprečil še avtogol Janeza Piška. V 74. minuti pa je moral znova posredovati tudi Raduha, pred njim se je sam znašel dejan Georgijević, ki pa je izgubil dvoboj s celjskim vratarjem. Je pa v 89. minuti celjsko zmago potrdil Amadej Brecl, ko je prišel po desni strani v kazenski prostor in žogo poslal pod prečko za 3:1.

Celjani bodo v 9. krogu v soboto gostovali pri Olimpiji, Domžale pa bodo gostile Radomlje.