Praznični derbi v Fazaneriji odločil Karničnik

V Fazaneriji je bilo v soboto zelo slavnostno. Navijači so si dali duška s pirotehniočnimi vložki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v 8. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo z 1:0 (1:0).

Mura : Olimpija 1:0 (1:0) Stadion Fazanerija, gledalcev 3200, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kordež.

Strelec: 1:0 Karničnik (18.). Mura: Obradović, Gorenc (od 71. Pucko), Maruško, Karničnik, Šturm, Horvat, Kozar, Kous, Lotrič (od 71. Lorbek), Klepač (od 65. Škoflek), K. Cipot (od 84. Mandić).

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Delamea Mlinar, Boakye, Elšnik, Tomić, Ziljkić, Kapun (od 60. Sešlar), Djalo Aldair, Nukić (od 77. Špehar). Rumeni kartoni: Maruško, Kozar; Crnomarković, Kapun.

Rdeči karton: Elšnik (90.).

Obračun v Murski Soboti, ki je imel tudi nekaj prazničnega pridiha ob 30-letnici domače navijaške skupine Black Gringos, ta je s pirotehniko in ognjemeti dodatno razsvetlila (in na trenutke zadimila) Fazanerijo, je pripadel Muri, ki je tako dobila lepo popotnico za četrtkov uvodni obračun v skupinskem delu konferenčne lige, ko bo v Fazaneriji gostoval nizozemski Vitesse. Mura je prišla do tretje zmage v sezoni, Olimpija, ki je bila v drugem polčasu boljši tekmec, pa je doživela tretji poraz.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Mura, ki je med drugim pogrešala poškodovanega Luko Bobičanca in bolnega Nardina Mulahusejnovića, je tekmo začela precej odločneje kot Olimpija in čeravno v teh uvodnih minutah ni resneje ogrozila Nejca Vidmarja, ga je premagala v 18. minuti. Takrat je po podaji iz kota z leve strani z glavo zadel Žan Karničnik. Štiri minute zatem pa je imel ljubljanski vratar še nekaj dela po poskusu Klemna Šturma.

Veselje nogometašev Mure po zadetku Žana Karničnika. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po še eni nevarnosti v ljubljanskem kazenskem prostoru, ko je streljal Tomi Horvat, so gosti vendarle prvič resneje zagrozili v 42. minuti, ko je Djalo Aldair prišel do strela, toda Matko Obradović tudi pri tem ni imel veliko dela. Precej več ga je imel v 43. minuti po poskusu Timija Maxa Elšnika z roba kazenskega prostora, ko je Murin čuvaj mreže žogo z lepo obrambo odbil v kot. Po tem so gosti še enkrat premalo natančno poskusili z glavo.

Olimpija boljša v drugem delu, a ...

Olimpija je ta nalet prenesla tudi v uvod drugega polčasa, v 47. minuti je po lepi akciji na koncu cilj zgrešil Tomislav Tomić. Na drugi strani je v 53. minuti poskusil Mihael Klepač, a tudi on nenatančno. V 59. minuti je ob boljši igri zeleno-belih do strela prišel Almedin Ziljkić, spet pa je dobro posredoval Obradović. Le malce zatem je iz bližine zgrešil Đorđe Crnomarković.

Navijači Mure so praznovali 30-letnico ustanovitve navijaške skupine Black Gringos. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ljubljančani so še naprej pritiskali, toda nikakor niso našli prave vrzeli v domači obrambi. V 86. minuti je sicer poskusil Svit Sešlar, toda meril je preveč po sredini, podobno kot nekaj minut pozneje Elšnik. Vmes so Sobočani dosegli gol prek Staniše Mandića, ki pa je bil v prepovedanem položaju. V prvi minuti sodniškega dodatka pa si je neposreden rdeči karton prislužil kapetan Olimpije Elšnik, ko je s podplatom grobo zadel golenico Nika Lorbka. Zadnjo priložnost za izenačenje je zapravil Sešlar, ko je z glavo žogo poslal nekaj decimetrov čez prečko.

Mura bo v 9. krogu prihodnjo nedeljo gostovala pri Mariboru, Olimpija pa bo na prej gostila Celje.