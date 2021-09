Koprčani uspešni tudi v šesto

Kalcer Radomlje : Koper 1:4 (0:1) Športni park Domžale, gledalcev 200, sodniki: Perić, Salkić, Brezar. Strelci: 0:1 Osuji (36.), 1:1 Božić (52.), 1:2 Barišić (62.), 1:3 Barišić (75.), 1:4 Parris (85.). Kalcer Radomlje: Marjanović, Mužek, Guček, Jazbec (od 46. Šarić), Zabukovnik, Nuhanović (od 76. Žulj), Primc, Blaić, Božić, Varga (od 78. Fortuna), Kregar (od 46. Nikolić). Koper: Adam, Palčič, Žužek, Rajčević, Bručič, Jelič Balta (od 77. Grudina), Oštrek (od 60. Bešir), Barišič (od 78. Varešanović), Tičić (od 71. Guberac), Parris, Osuji (od 71. Krajinović). Rumeni kartoni: /

Rdeč karton: /.

Koprski nogometaši nadaljujejo zmagovito serijo na začetku prvenstva. V osmem krogu so proti Kalcer Radomljam zabeležili šesto zaporedno zmago, tako da ob tekmi manj še naprej vodijo na prvenstveni lestvici. V Domžalah tokrat niso blesteli, gostiteljem so dopustili kar nekaj priložnosti, so pa pokazali svojo veliko kakovost; smrtonosne protinapade, s katerimi so napolnili mrežo tekmecev.

Koprčani so takoj prevzeli pobudo, a do zadetka v 36. minuti niso bili posebej nevarni, nekoliko bolj konkretni so bili gostitelji, ki so si pripravili dve priložnosti. Sacha Varga je v 12. minuti lepo poskusil iz obrata, vendar streljal čez gol, v 31. pa je Sandi Nuhanović iz mrtvega kota z leve strani zadel vratnico.

Koper povedel iz prvega strela na gol

A gostje so iz svojega prvega strela na gol v 36. minuti povedli. Po protinapadu je bilo videti, da je Kaheem Parris že zapravil priložnost za strel, a je vendar še načel moč in prostor, da je podal žogo v sredino, kjer jo je Bede Osuji z glavo potisnil v mrežo.

Koper je štirikrat zatresel mrežo Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Parris je v 51. minuti tudi sam zatresel mrežo, vendar se je izkazalo, da je bil pred tem podajalec Maks Barišić v nedovoljenem položaju, kar je potrdil tudi VAR. Že v nasprotnem napadu pa je prišlo do izenačenja, ko je od daleč natančni strel sprožil Marko Božić, žoga je zadela vratnico in se odbila v mrežo.

Devet minut pozneje so imeli Radomljani še eno veliko priložnost. Gal Primc je podal žogo v sredino, kjer je bil neoviran Ivan Šarić, ki pa mu je veselje preprečil koprski vratar David Adam.

Koprčani še trikrat v polno

Kazen je prišla v 62. minuti, ko so Primorci spet udarili iz protinapada. Njihov napadalni trojec Osuji, Parris, Barišić je bil prehiter za domačo obrambo, Barišić je izkoristil podajo Parrisa in spet popeljal svojo ekipo v vodstvo.

S tem pa ni bilo konec nevarnih protinapadov, s katerimi so kaznovali še nekaj zamujenih priložnosti domačih. V 75. minuti je enega izmed njih zaključil Barišić, s tem pa domačim povsem vzel voljo do igre. Na 4:1 je v 85. minuti povišal Parris, to je bil prvi gol Koprčanov, ki ga niso dosegli iz protinapada.

Do konca je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, toda izid se ni spremenil.

Koper bo v naslednjem krogu gostil Bravo, Kalcer Radomlje pa se bodo kot gost merile z Domžalami.

Radomlje : Koper, foto: Grega Valančič/Sportida: