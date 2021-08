Olimpija razveselila navijače, visok poraz Mure

Nogometaši Olimpije so se z zmago nad zadnjeuvrščenim Aluminijem, z dvema zadetkoma je izstopal Almedin Ziljkić, zavihteli na tretje mesto, Domžale pa so na krilih Arnela Jakupovića odpravili "evropsko" Muro s kar 4:1 in jo pahnili na predzadnje mesto. Vodilni Koper je nadaljeval zmagoviti niz, v gosteh ugnal Tabor in povišal prednost pred zasledovalci. Bravo je remiziral v Ljudskem vrtu (1:1), navijači Maribora pa niso skrivali nezadovoljstva nad odločitvami sodnika Mateja Juga. Celjani so z zmago nad Radomljami dvignili krizno obdobje.

Slovenski prvoligaški klubi so po tekmah 7. kroga dočakali reprezentančni premor, izjemi sta le Mura in Radomlje, ki bosta 3. septembra odigrala še 30 minut prekinjenega dvoboja v Murski Soboti.

Olimpija ujela Bravo in Maribor, Aluminij edini brez zmage

Nogometaši Olimpije so v sklepnem dejanju 7. kroga prve lige v Stožicah pred maloštevilnimi gledalci premagali Aluminij s 3:1 in se na lestvici povzpeli na tretje mesto. Pri zmajih je izstopal dvakratni strelec Almedin Ziljkić, ki je skupno število zadetkov v tej sezoni povišal na štiri in prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, dve podaji pa je prispeval Tomislav Tomić.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Še na drugi tekmi zapored je v polno zadel Mustafa Nukić, za goste, ki so boljšo predstavo ponudili v drugem polčasu, pa je častni zadetek prispeval povratnik Armin Đerlek. Izbranci Sava Miloševića so tako v štirih dneh v prvi ligi osvojili šest točk in se približali vrhu, zadnjeuvrščeni Kidričani pa so po sedmih krogih še edini prvoligaški klub brez zmage.

Domžale napolnile mrežo Muri

Dvakratni slovenski prvaki so v Športnem parku zatresli mrežo državnih prvakov kar štirikrat. Foto: Vid Ponikvar Pred nedeljskim srečanjem v Domžalah so za lepo gesto poskrbeli gostitelji. Slovenskim prvakom, ki so se v Evropi uvrstili v skupinski del konferenčne lige, tako da jih čaka naporna, a tudi atraktivna in donosna evropska jesen, so čestitali za dosežek. Športni direktor Domžal Matej Oražem je predsedniku Mure Robertu Kuzmiču predal priznanje. Branilci naslova bi skoraj povedli že v uvodni minuti, ko je Žiga Škoflek zadel prečko, nato pa je rumeno družino po strelu z bele točke povedel v vodstvo Senijad Ibričić in se na 13. nastopu proti Muri razveselil prvega gola. Prekmurci so po veliki napaki domžalske obrambe prek Tomija Horvata izenačili, a se je Tilen Klemenčič hitro odkupil in še pred koncem prvega polčasa povedel Domžale v vodstvo.

V drugem delu je Mura skušala izenačiti, a je na vratih gostiteljev blestel Ajdin Mulalić, v napadu pa je z dvema mojstrovinama, najlepši trenutek srečanja je bil zadetek s prostega strela za 3:1, izstopal Arnel Jakupović. Avstrijec je bil z dvema goloma in asistenco prvi junak srečanja, Domžale so pozdravile najvišjo zmago sezone, Mura, ki jo prihodnji teden čaka še nadaljevanje prekinjenega dvoboja z Radomljami, pa najvišji poraz.

Burno dogajanje v Mariboru

Večerni spopad v Ljudskem vrtu je postregel z burnim dogajanjem. Zanimivo je bilo že v uvodni minuti, ko je 18-letni up vijolic Vid Koderman, igrala se je komaj 58. sekunda dvoboja, popeljal Mariborčane v vodstvo in dočakal strelski prvenec v prvi ligi.

Gostitelji so bili v prvem delu nevarnejši, po 41. minuti, ko je glavni sodnik Matej Jug na začudenje mariborskega občinstva, pa tudi nogometašev in strokovnega vodstva, pokazal rdeči karton kapetanu Blažu Vrhovcu (nato je kapetanski trak prevzel Nemanja Mitrović), pa se je razmerje moči na igrišču spremenilo.

Sodnik Matej Jug je razburil Mariborčane z odločitvijo, da Blažu Vrhovcu pokaže rdeči karton. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostje so v 63. minuti izenačili. Po podaji Amarja Memića je natančno z glavo meril Gregor Bajde, nekdanji nogometaš Maribora, in se veselil prvenca v 1. SNL za Šiškarje. V nadaljevanju so Ljubljančani še nekajkrat zapretili, v zadnjih minutah srečanja pa so ob bučni podpori navijačev pritisnili gostitelji. Čeprav so 50 minut igrali z igralcem manj, so si priigrali nekaj priložnosti, po padcu Danijela Šturma v kazenskem prostoru pa zahtevali še najstrožjo kazen. Sodnik Jug je le zamahnil z roko, občinstvo pa mu je namenilo nov koncert žvižgov.

Je sodnik Matej Jug na sobotni tekmi oškodoval Maribor? Da. 396 glasov + 67,69%

Ne. 189 glasov + 32,31% Oddanih 585 glasov

Fotogalerija tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 69 2 / 69 3 / 69 4 / 69 5 / 69 6 / 69 7 / 69 8 / 69 9 / 69 10 / 69 11 / 69 12 / 69 13 / 69 14 / 69 15 / 69 16 / 69 17 / 69 18 / 69 19 / 69 20 / 69 21 / 69 22 / 69 23 / 69 24 / 69 25 / 69 26 / 69 27 / 69 28 / 69 29 / 69 30 / 69 31 / 69 32 / 69 33 / 69 34 / 69 35 / 69 36 / 69 37 / 69 38 / 69 39 / 69 40 / 69 41 / 69 42 / 69 43 / 69 44 / 69 45 / 69 46 / 69 47 / 69 48 / 69 49 / 69 50 / 69 51 / 69 52 / 69 53 / 69 54 / 69 55 / 69 56 / 69 57 / 69 58 / 69 59 / 69 60 / 69 61 / 69 62 / 69 63 / 69 64 / 69 65 / 69 66 / 69 67 / 69 68 / 69 69 / 69

Podobno je bilo tudi po srečanju, ko so sledili novi izrazi nezadovoljstva s sojenjem. Tako se je derbi 7. kroga končal brez zmagovalca, Bravo pa je s tem nadaljeval niz neporaženosti, s katerim navdušuje vse od začetka sezone.

Koprčanom uspeva vse, padla tudi Sežana!

Nekdanji slovenski reprezentan Senad Tiganj je v soboto dočakal izjemen debi 18-letnega sina Dennyja na vratih vodilnega Kopra. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši Kopra so v tej sezoni neustavljivi. Po uvodnem remiju so nanizali kar pet zmag. V soboto so tako premagali še Tabor (1:0) in poskrbeli, da se bodo na reprezentančni premor odpravili z vodilnega položaja. Izbranci Zorana Zeljkovića so na gostovanju na Krasu zmagali z 1:0. Zmagoviti zadetek je sredi drugega polčasa dosegel Hrvat Ivan Borna Jelić Balta, pred tem pa je največjo priložnost za zadetek zapravil novopečeni mladi reprezentant Luka Vešner Tičić, ki je v 25. minuti zatresel prečko.

Gostitelji so nekajkrat ogrozili vrata, ki jih je prvič v konkurenci 1. SNL branil 18-letni Denny Tiganj. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in udeleženca SP 2002 Senada Tignja sicer brani za mladince Kopra, tokrat pa je stopil med vratnici, saj sta bila odsotna tako Adnana Golubović kot tudi David Adam, in pomagal kanarčkom do dragocene zmage. Tabor tako še naprej ostaja brez domače zmage v tej sezoni.

Celjani prekinili krizno obdobje

Nogometaši iz knežjega mesta so po zgolj točki na zadnjih štirih tekmah tokrat kljub oslabljeni postavi – igrali so brez Mića Kuzmanovića, Tamarja Svetlina, Žana Benedičiča in Denisa Marandicija, pogrešali pa so tudi kaznovanega trenerja Agrona Šaljo – prišli do druge zmage v sezoni, s katero so se vsaj začasno rešili predzadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici.

Tjaš Begić se je proti Radomljam vpisal prvič med strelce v dresu Celja v prvi ligi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Celjane je z drugim prvenstvenim zadetkom sezone v vodstvo v 26. minuti popeljal Ivan Božić, končnih 2:0 pa je s strelskim prvencem v dresu prvakov iz sezone 2019/20 postavil najstnik Tjaš Begić.