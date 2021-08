Zmaji zmagali na krilih najboljšega strelca 1. SNL, Aluminij na zadnjem mestu

Olimpija : Aluminij 3:1 (2:0) Stadion Stožice, gledalcev 500, sodniki: Mertik, Vukan, Špur.

Strelci: 1:0 Ziljkić (21.), 2:0 Nukić (28.), 3:0 Ziljkić (77.), 3:1 Đerlek (86.). Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković (od 90. Korun), Delamea Mlinar, Boakye, Elšnik, Tomić (od 83. Ostrc), Ziljkić, Kapun (od 76. Sešlar), Djalo Aldair (od 83. Andrejašič), Nukić (od 90. Bončina).

Aluminij: Janžekovič, Martić, Azemović, Bolha, Krefl, Nkama (od 82. Kadrić), Marinšek (od 46. Đerlek), Pušaver (od 81. G. Pečnik), T. Pečnik (od 81. Ploj), Kidrič, Bizjak (od 46. Brest). Rumeni karton: Bolha.

Rdeči karton: /.

Čeprav so se Kidričani do te tekme lahko hvalili z eno najboljših obramb lige, se je tokrat očitno poznala tudi odsotnost branilca Luke Petka, saj so Ljubljančani hitro našli nekaj lukenj v zadnji vrsti Aluminija in že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti ter na koncu četrte zmage, ki jih je potisnila tik pod vrh lestvice. Za Koprom, ki ima tekmo manj, tako kot Bravo in Maribor zaostaja tri točke. Aluminij pa je kot edini še brez zmage na zadnjem mestu.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Ljubljančani so tekmo odločno odprli in takoj prevzeli pobudo, že v prvi minuti je moral posredovati Luka Janžekovič po strelu Nika Kapuna, ki je igral 150. tekmo v zeleno-belem dresu. Tudi pozneje je ljubljanska zasedba prevladovala, premoč pa kronala v 21. minuti.

Takrat je najprej Mustafa Nukić z globinsko podajo našel Almedina Ziljkića. Ta je prodrl po levi strani, skušal podati, a je blokiral Emir Azemović, žoga pa je spet prišla do njega in jo je nato poslal v mrežo z močnim strelom.

Zmaji so po 28 minutah že vodili z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sedem minut pozneje si je napako pri prečni podaji na svoji polovici privoščil Aljaž Krefl, Tomislav Tomić je prišel do žoge, jo oddal na rob kazenskega prostora do Nukića, ta pa je z natančnim strelom poskrbel za 2:0.

V 33. minuti si je po navidez nenevarni žogi napako privoščil tudi Janžekovič, ko mu je ta ušla iz rok, malce pred golovo črto pa ga je z izbijanjem rešil Nik Marinšek. Ziljkić je malce pozneje s prostega strela z leve strani zadel le zunanji del mreže.

Kidričani boljši v nadaljevanju tekme, Đerlek dosegel častni gol

Takoj po začetku drugega polčasa je v svojem 101. nastopu za Olimpijo moral posredovati Nejc Vidmar, ko se je v bližini gola znašel mladi rezervist Aluminija Marko Brest. Gosti so v teh trenutkih pokazali več odločnosti, pozneje pa se je tekma nekako uravnotežila, priložnosti pa ni bilo veliko.

V 77. minuti pa je domača ekipa izpeljala hiter protinapad. Tomić je z novo podajo v ogenj spet poslal Ziljkića, ta pa je nato z leve strani premagal Janžekoviča. Ziljkić je tako s štirimi goli na vrhu lestvice strelcev.

Almedin Ziljkić je v odlični strelski formi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Svit Sešlar je v 80. minuti za malo zgrešil vrata gostov, v 86. minuti pa je Armin Đerlek s prostega strela z dobrih 20 metrov natančno meril in premagal Vidmarja za končnih 3:1.

Olimpija bo v 8. krogu, ki bo čez slaba dva tedna, gostovala pri Muri, Aluminij pa bo gostil Maribor.