Domžale so si privoščile slovenskega prvaka

Domžale : Mura 4:1 (2:1) Športni park, gledalcev 600, sodniki: Kajtazović, Gabrovec, Kasapović. Strelci: 1:0 Ibričić (8./11 m), 1:1 Horvat (32.), 2:1 Klemenčič (37.), 3:1 Jakupović (58.), 4:1 Jakupović (90.). Domžale: Mulalić, Alić, Šoštarič Karič, Klemenčič, Hodžić (od 80. Žinič), Husmani, Pišek (od 66. Podlogar), Ibričić, Markuš, Jakupović, Vuk (od 80. Dobrovoljc).

Mura: Obradović, Šturm, Pucko, Karničnik, Kous, Kozar (od 73. T. Cipot), Maruško, Horvat, Mandić (od 46. K. Cipot), Škoflek (od 69. Klepač), Maroša. Rumeni kartoni: Pišek, Klemenčič; Maroša, Karničnik.

Rdeči karton: /.

Domžalčani so državne prvake pričakali na zadnjem mestu, resda s tekmo manj. "Pred domačo tekmo z Muro bomo težko kaj spremenili. Z igralci, ki jih imamo na razpolago, se bomo pripravili na dvoboj po najboljših močeh. Treba bo zadeti, saj v nogometu le to šteje," je pred tekmo razmišljal trener domačih Dejan Djuranović. Njegove želje so se uresničile, zadetki so prišli, igra pa je bila verjetno najboljša domžalska v sezoni, kar je bilo dovolj tudi za slavje proti Muri. Domžale so se dvignile z zadnjega mesta, Mura pa bo krog v najboljšem primeru končala na predzadnjem mestu.

Mura bi lahko povedla že v 1. minuti ...

Mura, ki je pogrešala poškodovana Luko Bobičanca in Nika Lorbka ter kaznovanega Jana Gorenca, je že v prvi akciji na tekmi na razmočenem igrišču nevarno zagrozila, ko je Žiga Škoflek s strelom z glavo zadel prečko.

Sledila sta dva ne toliko nevarna poskusa Domžal prek Slobodana Vuka in Arnela Jakupovića, v osmi minuti pa je prišlo do spremembe izida v domačo korist. Žanu Karničniku je na mokri zelenici, posledici nevihte pred tekmo, spodrsnilo v kazenskem prostoru in je posledično naredil prekršek nad Nerminom Hodžićem.

Senijad Ibričić je na 13. tekmi proti Muri prvič zadel v polno. Foto: Vid Ponikvar

Sledila je najstrožja kazen, ki jo je zanesljivo s strelom pod prečko unovčil Senijad Ibričić. Ta je dosegel sploh svoj prvi zadetek proti Sobočanom na 13 tekmah.

Domžalčani, ki so med drugim še vedno pogrešali poškodovanega Damjana Vukliševića, so v teh trenutkih imeli pobudo, po še nekaj nenevarnih poskusih so v 27. minuti spet poskusili tudi gosti prek Tomija Horvata, toda Janez Pišek je strel toliko blokiral, da je olajšal delo Ajdinu Mulaliću.

Slovenski prvak Mura je tri dni po porazu v Gradcu ostal še brez točk v Domžalah. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je v 30. minuti poskusil Slobodan Vuk, toda tudi njemu je strel blokiral eden od gostov in žogo preusmeril v kot. V 32. minuti pa so Prekmurci izenačili, potem ko se med seboj nista razumela Mulalić in Tilen Klemenčič, Škoflek pa je žogo na kratko potisnil do Horvata, ki je nato zadel prazno mrežo z roba kazenskega prostora.

Po novem nevarnem strelu Horvata in odločnejši igri Mure pa so Domžalčani hitro odgovorili, po podaji Jakupovića s prostega strela je v 37. minuti pred vrati zadel Klemenčič za 2:1. Do konca polčasa sta imeli še obe ekipi po eno priložnost, nov Murin zadetek je v sodniškem dodatku preprečil Mulalić po poskusu Staniše Mandića.

Arnela Jakupović je na dvoboju proti Muri prispeval dva zadetka in asistenco. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani so odločneje začeli drugi polčas, prednost pa povišali v 58. minuti, ko je s prostega strela z dobrih 20 metrov malce z desne strani v bližnji zgornji kot zadel Jakupović. Sobočani so v 61. minuti imeli priložnost za znižanje zaostanka, Žiga Kous je streljal, na golovi črti pa je odbil Sven Šoštarič Karič.

Mulalić je v 62. minuti izvrstno obranil poskus z volejem Alena Kozarja, Matej Podlogar pa je v 68. minuti za malo zgrešil cilj v 68. minuti. Obradović se je nato izkazal po novem Podlogarjevem poskusu, Mulalić pa je v 78. minuti ustavil poskus Amadeja Maroše s peto.

V 80. minuti je še Jakupović spet prišel do lepe priložnosti, a žogo poslal čez vrata, je pa isti igralec v drugi minuti sodniškega dodatka z natančnim strelom z roba kazenskega prostora postavil končni izid 4:1.

Domžale bodo v 8. krogu, ki bo čez slaba dva tedna, gostovale v Celju, Mura pa bo gostila Olimpijo.