Sodniške odločitve Mateja Juga na sobotnem obračunu Maribora in Brava so jezile privržence vijolic.

Razburljiv sobotni dvoboj med Mariborom in Bravom se je končal brez zmagovalca (1:1), sodniške odločitve Mateja Juga, ki so jim privrženci vijolic namenili koncert žvižgov, pa so sprožile številne debate. "Zgodba je jasna, vedno gre za odločitve sodnika, ki bo najverjetneje znal na primeren način pojasniti svojo presojo. Sem pa prepričan, da bi sodnik po ogledu posnetka dvomljivih situacij ravnal drugače," je po srečanju v Ljudskem vrtu razmišljal glavni trener Štajercev Simon Rožman.

Večerni sobotni spopad v Ljudskem vrtu je postregel z burnim dogajanjem. Zanimivo je bilo že v uvodni minuti, ko je 18-letni up vijolic Vid Koderman v 58. sekundi dvoboja s prvencem v prvi ligi Mariborčane popeljal v vodstvo. Gostitelji so bili v prvem delu nevarnejši, po 41. minuti, ko je glavni sodnik Matej Jug na začudenje mariborskega občinstva, pa tudi nogometašev in strokovnega vodstva, pokazal rdeči karton kapetanu Blažu Vrhovcu, pa se je razmerje moči na igrišču spremenilo. Gostje so v 63. minuti prek Gregorja Bajdeta izenačili in postavili končni rezultat. Mariborski tabor je po padcu Danijela Šturma v kazenskem prostoru v sodnikovem dodatku zahteval še najstrožjo kazen, a je ni dočakal, Jug pa si je z odločitvijo prislužil glasno neodobravanje.

"Včasih se zgodijo tudi okoliščine, prek katerih, žal, ne gre,"

"Prepričan sem, da bi sodnik po ogledu posnetka dvomljivih situacij oziroma uporabi VAR-tehnologije ravnal drugače," meni Simon Rožman. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Zelo turbulentna tekma, ogromno se je dogajalo, žal premalo v našo korist. Odigrali smo odličen prvi polčas, nato pa je sledilo prilagajanje in na koncu smo osvojili samo točko. Po zelo dobrem uvodu s hitrim vodstvom, ko smo bili nevarni in podjetnejši, se je zgodila ta nespretna situacija in rdeči karton. Bilo je še veliko časa do konca tekme in razmišljanje je šlo v smer, da poskušamo nadaljevati v tem ritmu. Želja je bila, da zgostimo sredino in umirimo zadeve. Nerealno bi bilo pričakovati, da bi lahko ves čas stiskali visoko in napadali. Tekmeci so imeli pobudo, a si niso pripravili večjega števila priložnosti. Je pa bilo nekaj situacij, v katerih bi se morali v fazi obrambe boljše odzvati. Žal mi je zaradi prejetega zadetka, pri katerem smo imeli tudi nekaj smole. Zaključek dvoboja je bil spet dober, pripravili smo si dve, tri izrazite priložnosti, ušli tekmecem, a se je zgodila še ena dvomljiva situacija. Odigrali smo korektno tekmo, v kateri so za popoln izkupiček zmanjkale malenkosti. Včasih se zgodijo tudi okoliščine, prek katerih, žal, ne gre," je v klubski mikrofon dejal glavni trener vijolic Simon Rožman, ki se je podrobnejšemu komentiranju o sodniških odločitvah zaradi morebitne kazni izognil.

"Vedno gre za odločitve sodnika, ki bo najbrž znal na primeren način pojasniti svojo presojo"

"Zgodba je jasna, vedno gre za odločitve sodnika, ki bo najbrž znal na primeren način pojasniti svojo presojo. Sojenja ne komentiramo, niti ne smemo, saj smo potem kaznovani. Sem pa prepričan, da bi sodnik po ogledu posnetka dvomljivih situacij oziroma uporabi VAR-tehnologije ravnal drugače."

"Zavedamo se, da nam še marsikaj manjka"

Mariborčani so na uvodnih sedmih tekmah novega prvenstva štirikrat zmagali, enkrat remizirali in dvakrat izgubili, kar jih pred reprezentančnim premorom trenutno uvršča na tretje mesto.

"Na dveh težkih gostovanjih se nismo dobro odzvali, na domačem igrišču pa smo bili na ustrezni ravni. Ekipe se nam zaprejo, a si ustvarjamo priložnosti. Zavedamo se, da nam še marsikaj manjka, toda ta ekipa ima potencial. Delamo dobro, s pošteno usmeritvijo, nedvomno pa si vsi želimo boljših rezultatov in bolj stanovitne igre. Treba je izboljšati učinkovitost, ob tem pa zmanjšati število individualnih napak, ki se ponavljajo. Čaka nas naporno delo, moramo si napolniti baterije. Za izboljšanje uigranosti nas ne bo dovolj, saj imamo reprezentante, ki bodo vmes na različnih koncih sveta, bomo pa lahko obnovili moč in osnovno vzdržljivost. Tudi za moštveno taktiko ne bomo mogli delati, lahko pa dovolj postorimo pri individualni in verjamem, da bomo naslednjo tekmo dočakali dobro pripravljeni," je za klubsko spletno stran še povedal Rožman.

Naslednja tekma njegove varovance čaka 11. septembra, ko bodo gostovali pri moštvu z dna lestvice, Aluminiju.