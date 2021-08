Nekdanja vijolica rešila Bravo, sodnik spravljal Mariborčane ob živce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora in Brava so se v 7. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Maribor : Bravo 1:1 (1:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1500, sodniki: Jug, Žunič, Vidali. Strelca: 1:0 Koderman (1.), 1:1 Bajde (63.). Maribor: Jug, Mutavčić, Mitrović, Voloder, Koderman (od 80. Sikošek), Vrhovec, Makoumbou (od 80. Maher), Repas (od 84. Milec), Žugelj, Požeg Vancaš (od 67. Šturm), Vipotnik (od 67. Sirk).

Bravo: Vekić, Drkušić, Križan, Španring, Trontelj, Kavčič (od 61. Jakšić), Nsana (od 81. Kirm), Trdin, Ogrinec (od 61. Memić), Kramarič (od 90. Kancilija), Maružin (od 60. Bajde). Rumeni kartoni: Jug, Repas, Žugelj; Kramarič, Kavčič.

Rdeči karton: Vrhovec (41.).

V Ljudskem vrtu sta se srečali ekipi, ki sta bili pred tem krogom točkovno izenačeni tik pod vrhom lestvice. Tudi po obračunu se stanje ni spremenilo. Maribor, ki je pogrešal kaznovanega Marka Alvirja, je kljub uri igre z igralcem manj prišel do točke, Bravo pa je še sedmo tekmo v sezoni končal brez poraza.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 69 2 / 69 3 / 69 4 / 69 5 / 69 6 / 69 7 / 69 8 / 69 9 / 69 10 / 69 11 / 69 12 / 69 13 / 69 14 / 69 15 / 69 16 / 69 17 / 69 18 / 69 19 / 69 20 / 69 21 / 69 22 / 69 23 / 69 24 / 69 25 / 69 26 / 69 27 / 69 28 / 69 29 / 69 30 / 69 31 / 69 32 / 69 33 / 69 34 / 69 35 / 69 36 / 69 37 / 69 38 / 69 39 / 69 40 / 69 41 / 69 42 / 69 43 / 69 44 / 69 45 / 69 46 / 69 47 / 69 48 / 69 49 / 69 50 / 69 51 / 69 52 / 69 53 / 69 54 / 69 55 / 69 56 / 69 57 / 69 58 / 69 59 / 69 60 / 69 61 / 69 62 / 69 63 / 69 64 / 69 65 / 69 66 / 69 67 / 69 68 / 69 69 / 69

Mariborčani so povedli že v prvi minuti tekme, ko je po prekinitvi do strela s 14 metrov prišel Vid Koderman in premagal Igorja Vekića. S tem je dosegel svoj prvenec v vijoličnem dresu.

Štajerci so sicer imeli še naprej terensko pobudo, bili nevarni tudi v 14. minuti, ko je še pravočasno strel blokiral Vanja Drkušić. Gosti niso posebej ogrožali Ažbeta Juga, toda v 41. minuti so na igrišču tekmeci ostali brez izključenega Blaža Vrhovca.

Sodnik Matej Jug je Blažu Vrhovcu na začudenje občinstva pokazal rdeči karton. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sodnik Matej Jug je ob bučnih protestih domače ekipe in gledalcev na tribunah rdeči karton pokazal Blažu Vrhovcu, potem ko je s prekrškom s hrbta ustavil protinapad Martina Kramariča.

Bravo prevzel pobudo, Bajde izenačil

V drugem polčasu je pričakovano pobudo prevzel Bravo, ki pa si proti discipliniranim domačim ni ustvaril resne priložnosti. Šele v 62. je rezervist Amar Memić poskusil z močnim strelom in za malo zgrešil cilj.

V 63. minuti pa je po dveh minutah po vstopu v igro udaril nekdanji igralec Maribora Gregor Bajde, potem ko je po podaji Memića z desne strani z glavo žogo poslal proti vratnici, od nje pa se je žoga odbila čez golovo črto.

Veselje Ljubljančanov po zadetku Gregorja Bajdeta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 77. minuti je Simon Nsana poskusil srečo od daleč in oplazil prečko mariborskih vrat, malce pozneje pa je Nemanja Jakšić prešibko poslal žogo v smer želenega cilja.

Kljub igralcu manj so tudi Mariborčani čakali na svoje priložnosti, Danijel Šturm je v 86. minuti poskusil s strelom malce z leve, toda Vekić je bil na mestu. Že v 90. minuti je Gregor Sikošek žogo poslal čez gol iz nove obetavne akcije.

V drugi minuti sodniškega dodatka so Mariborčani zahtevali najstrožjo kazen, ko je Šturm padel v kazenskem prostoru, toda Jug, ki so ga domači navijači izžvižgali, je le odmahnil z roko.

Maribor bo v 8. krogu, ki bo čez približno dva tedna, gostoval v Kidričevem, Bravo pa bo gostil Tabor.