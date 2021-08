Neverjeten niz Kopra in sanjski debi 18-letnega sina nekdanjega reprezentanta

dfdfdfd

CB24 Tabor Sežana : Koper 0:1 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelec: 0:1 Jelić Balta (69.). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Mihaljević, Mavretič (od 76. Kljun), Krivičić, Salkić, Bongongui (od 84. Ovsenek), Tolić (od 63. Stanković), Stančič (od 76. Grobry).

Koper: Tiganj, Palčič, Žužek, Rajčević, Bručić, Jelić Balta, Krajinović (od 64. Bešir), Guberac (od 73. Varešanović), Vešner Tičić (od 84. Oštrek), Parris (od 84. Simić), Colley (od 73. Mulahusejnović). Rumeni kartoni: Bongongui; Colley, Rajčević.

Rdeči karton: /.

Koprčani so tudi po sedmem krogu neporaženi in bodo še naprej na vrhu prvenstvene lestvice. Čeprav v Sežani niso prevladovali, saj so bili domači povsem enakovreden tekmec, so po zaslugi Ivana Borne Jelića Balte prišli do novih treh točk, skupaj pa jih imajo 16 s šestih tekem. Tabor ostaja pri sedmih s sedmih tekem.

Jan Koprivec je bil premagan na sredini drugega polčasa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tekma v uvodu ni bila posebej razburljiva, več konkretnosti so pokazali domači, ki pa niso resno ogrozili debitanta med koprskima vratnicama, 18-letnega Dennyja Tiganja.

Precej bolj nevarni so bili soigralci slednjega v 25. minuti, iz svoje prve resne akcije so zadeli prečko, potem ko je s 13 metrov streljal Luka Vešner Tičić. V 38. minuti je Lamin Colley pri malce bolj napadalno navdahnjenih Koprčanih v 38. minuti celo zadel, toda iz prepovedanega položaja.

V 42. minuti je po dolgem času nov nenatančen strel od daleč pri domačih sprožil Marko Krivičić, na drugi strani pa je v 52. minuti Colley pred vrati zgrešil žogo po podaji z leve strani.

V 57. minuti je preveč po sredini meril Aleksandar Rajčević, tri minute pozneje pa so bili zelo nevarni Sežanci, ko je Dino Stančič z glavo streljal iz bližine, toda mladi Tiganj je dobro posredoval.

Med vratnicama Kopra, ki ni mogel računati tako na Adnana Golubovića kot tudi Davida Adama, je debitiral Denny Tiganj, sicer sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in udeleženca SP 2002 Senada Tignja. Foto: Vid Ponikvar

V 69. minuti so Koprčani povedli, ko je z osmih metrov zadel Ivan Borna Jelić Balta, ki se je prvič v sezoni vpisal med strelce. Domači so se pozneje trudili priti do izenačenja, med drugim je v 83. minuti Dominik Mihaljević poskusil s prostega strela, toda meril je malce previsoko.

Na drugi strani se je več prostora odpiralo tudi za hitre koprske napade, iz katerih so dvakrat prišli v nevarno cono, a brez uspeha. Tom Kljun je imel v 90. minuti žogo za izenačenje, ko je nenadoma prišel do strela z 12 metrov, toda meril je preveč po sredini, tako da se je znova izkazal Tiganj.

Sežanci bodo v 8. krogu, ki čez približno dva tedna, gostovali pri Bravu, Koper pa pri Radomljah.