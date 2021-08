Kritika Miloševića zalegla, Olimpija navdušila v Domžalah

Nogometaši Olimpije so v zaostali tekmi uvodnega kroga 1. SNL na gostovanju v Domžalah prekrižali načrte gostiteljem (2:0) in prekinili negativen niz v domačem prvenstvu. V polno sta zadela Aldair Djalo in Mustafa Nukić. Zmaji so bili izrazito boljši v drugem polčasu, ko so zapravili še kopico zrelih priložnosti. Ljubljančani so se na lestvici dvignili na četrto mesto.

Če so bili navijači Olimpije po porazu v nedeljskem mestnem obračunu proti Bravu (0:2) upravičeno nezadovoljni s predstavo zmajev, ki je bila tako neprepričljiva, da je bilo po tekmi pred televizijskimi kamerami sram nekdanjega kapetana Ljubljančanov Antonia Delamee Mlinarja, trener Savo Milošević pa je prvič v tej sezoni priznal, da so ga izbranci razočarali z odnosom in pomanjkanjem energije, je bilo le tri dni pozneje v Domžalah marsikaj drugače.

Zeleno-beli v ''zaspanem'' prvem polčasu, kjer so si uvodne (pol)priložnosti priigrali gostitelji, a Nejc Vidmar ni imel težjega dela, niso resneje zapretili. Vse do 41. minute, ko je prvo resnejšo in povezano akcijo z drugim zadetkom v tej sezoni kronal reprezentant Gvineje Bissau Aldair Djalo. To je bil velik udarec za Domžalčane, ki so do takrat nadzorovali potek srečanja, v drugem delu, ko je bilo za pričakovati še napadalnejšo igro gostiteljev, pa jih je Olimpija povsem zasenčila.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Nik Moder/Sportida:

Zrele priložnosti so se nizale ena za drugo, gostitelji pa so se lahko zahvalili nezbranosti ob zaključnih strelih oziroma obrambam Ajdina Mulalića, da se prednost zeleno-belih ni podvojila. Tako je bilo vse do 88. minute, ko je Mustafa Nukić spretno popeljal Olimpijo do končne zmage z 2:0 (to je bil njegov strelski prvenec za zmaje v 1. SNL), s tem pa poskrbel za prepotreben dvig samozavesti v taboru zeleno-belih, ki so se povzpeli na četrto mesto.

Konec tedna bodo v 7. krogu gostili Aluminij, z novo zmago pa bi se lahko še bolj približali vrhu. Domžalčane, ki so od derbija ljubljanske kotline pričakovali bistveno več, čaka zelo zahteven izziv. V Športni park prihaja namreč ''evropska'' Mura.

Izjemna statistika zmajev v Domžalah Olimpija je z novo zmago še izboljšala izjemno statistiko gostovanj v Domžalah, kjer je na derbijih ljubljanske kotline v gosteh od leta 2009, ko se je vrnila med najboljše, na 25 tekmah zmagala že 16. Domžalčani so se na drugi strani veselili zmage na svojem igrišču zgolj šestkrat.

1. SNL, 1. krog (zaostala tekma) Sreda, 25. avgust:

Domžale : Olimpija 0:2 (0:1)

Aldair 41., Nukić 88.

Poročilo s tekme